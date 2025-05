Cae el petróleo debajo de USD 60, el precio más bajo en cuatro años: qué impacto tiene en la Argentina

El crudo, en sus valores más bajos desde 2021.

El precio del barril de crudo intermedio de Texas y la variedad Brent de referencia para Europa llegaban a caer este lunes hasta un 5%, después de que los países de la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo) acordasen este fin de semana aumentar su producción de petróleo en junio en 411.000 barriles diarios, en línea con el incremento ya establecido para mayo.

De este modo, el costo del barril de petróleo Brent del Mar del Norte llegaba a bajar hasta los USD 58,41, desde los USD 61,29 del anterior cierre, aunque posteriormente moderaba su caída al 2,8%, con un precio de 59,60 dólares.

En el caso del crudo WTI (sigla del inglés West Texas Intermediate), de referencia para Estados Unidos, el precio del barril llegaba a caer hasta los USD 55,30, un 5,1% por debajo del cierre anterior, aunque antes de la apertura de mercados en Europa enjugaba su descenso al 3%, con un coste de 56,52 dólares.

En lo que va de año, el precio del barril de crudo Brent bajó alrededor del 20%, mientras que el del WTI acumula una caída de más del 19%, para ubicarse en sus valores más bajos desde enero de 2021, más de cuatro años atrás.

Cómo impacta en la Argentina

Una consecuencia directa de la caída de los precios del petróleo es el de la reducción del precio interno de los combustibles. YPF decidió a partir de mayo una reducción del 4% en el precio de la nafta y el gasoil, decidió que fue rápidamente replicada por las demás petroleras. “Es una consecuencia clara de la estabilidad económica” y un “síntoma de que la Argentina se está convirtiendo en un país normal”, remarcó durante el anuncio el vocero presidencial Manuel Adorni.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni resaltó que esta es la segunda vez que YPF baja los precios de los combustibles en el último año, producto de la caída del precio internacional del crudo Brent. Contrastó que “en el pasado, la reducción de precios internacionales no implicaba un menor valor en los surtidores locales”.

En medio de un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, decisiones de la OPEP y volatilidad financiera, el CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que la petrolera bajo control estatal logró reconvertirse en una compañía resiliente, capaz de sostener la producción en Vaca Muerta con un barril de petróleo a 40 o 45 dólares, un valor sensiblemente inferior al actual.

El barril de petróleo cotiza debajo de USD 60 por primera vez en cuatro años

“Nos hicimos una compañía resiliente a menos de 40 dólares el barril, y a USD 45 podemos desarrollar todo Vaca Muerta”, dijo Marín a Infobae en Vivo. También detalló que, aunque en ese contexto la ganancia disminuye, la empresa no incurre en pérdidas y puede continuar con sus planes de desarrollo sin interrupciones.

Luego de que YPF bajara un 4,5% el precio de sus naftas y gasoil, más petroleras se sumaron a la medida. Sus competidoras Shell y Axión decidieron adherirse a la baja en sus estaciones de servicio.

La reducción oscila entre el 2% y el 8%, y depende la zona y el tipo de combustible. Por el lado de Axion, confirmaron durante este fin de semana que bajaron sus precios en línea con la reducción aplicada por YPF, mientras que Shell también anunció una baja, aunque sin mayores precisiones.

De esta forma, el Gobierno espera que las rebajas impacten en forma positiva sobre la inflación de mayo. La administración de Javier Milei aguarda que los precios del quinto mes del año se ubiquen por debajo del 2,5 por ciento.

Un mercado alterado

Este fin de semana, Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, todos miembros de OPEP+, anunciaron que aumentarán su producción en 411.000 barriles diarios en el mes de junio, en línea con el incremento ya establecido para este mes de mayo.

La iniciativa de abastecer al mercado con estos volúmenes produjo la caída del precio internacional del crudo a un piso no visto desde enero de 2021.

“Esto equivale a tres incrementos mensuales”, explicaron los países productores, advirtiendo de que tales aumentos graduales podrán pausarse o revertirse según la evolución de las condiciones del mercado.

Con esta medida, consideran que la flexibilidad permitirá al grupo seguir apoyando la estabilidad del mercado petrolero, al mismo tiempo que esperan que brinde a los países participantes la oportunidad de acelerar su compensación.

En el Foro de Davos, Donald Trump había instado a la OPEP a recortar los precios del crudo

Tras varios retrasos, la OPEP+ comenzó en abril a restablecer la producción, tras las restricciones introducidas en los últimos años, aumentando la oferta desde el pasado 1 de abril en 138.000 barriles al día y, posteriormente en mayo, incrementaron la producción en 411.000 barriles, al igual que ocurrirá en junio.

Los ocho países de la OPEP+ se reunirán mensualmente para revisar las condiciones del mercado, la conformidad y la compensación. Así, tienen previsto volver a reunirse el próximo 1 de junio para decidir los niveles de producción de julio.

Días después de asumir por segunda vez la presidencia de los EEUU, Donald Trump instó en enero a Arabia Saudí y a la OPEP a bajar los precios del crudo.

“Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso”, dijo Trump durante un discurso en por vía remota en el Foro de Davos (Suiza).