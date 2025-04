El Gobierno todavía no resolvió los reclamos de los importadores de autos híbridos y eléctricos

De los 50.000 autos posibles, ya se preasignaron 33.027 unidades. Algunos podrían darse de baja y pasar a la próxima licitación. REUTERS/Yves Herman/File Photo

El cupo habilitado por el gobierno argentino para que fábricas e importadoras puedan nacionalizar vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el 35% de arancel de importación avanza pero con algunos contratiempos.

Aunque los primeros autos deberían llegar a la Terminal Zárate entre fines de junio y mediados de agosto, apenas conocidas las asignaciones de la primera licitación abierta por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, se abrieron varios interrogantes respecto a los cuales todavía no hay una respuesta oficial.

“Como todavía estamos en el proceso, vamos a hablar por las decisiones administrativas”, fue la respuesta obtenida del gobierno ante la consulta de Infobae.

Los casos que más han llamado la atención son tres, uno es el de la empresa Volt S.R.L., una empresa cordobesa que actualmente ensambla un pequeño auto eléctrico del mismo nombre, para uso exclusivo en espacios cerrados por no tener habilitación para circular en la vía pública, que hizo un pedido de 5.006 unidades, un volumen muy considerable de unidades, pero no tiene una red de concesionarios conocida. El auto que licitaron es un SUV híbrido enchufable denominado Enoreve ME5.

El Enoreve ME5 es un SUV que recibió un cupo asigado a la empresa Voly por 5.006 unidades

Desde la empresa se limitaron a responder: “La apertura de importaciones para vehículos eléctricos, nos obliga a repensar y reconfigurar el negocio. En ese marco es que se solicitó la preadjudicacion de la cuota para importar vehículos de la marca Enoreve y se está trabajando sobre el proceso de homologación de los mismos. Estamos en un proceso de negociaciones avanzadas con un grupo empresarial con el cual, por acuerdos de confidencialidad, aún no podemos hacer declaraciones ni ampliar más información”.

Otro de los casos que podría generar polémica e incluso un cambio en una adjudicación de cupo es el de la marca china Geely, que además de ser propietaria de Volvo entre otras marcas como Lynk&Co y Zeekr, es socia del Renault Group.

El cupo que se asignó para importar bajo el nuevo programa del gobierno argentino fue de 500 unidades, pero la empresa que es titular del pedido no es GE Motors Company S.A., el importador que representa oficialmente a la marca en Argentina, sino Autos Sustentables del Sur S.A., creada en diciembre de 2024, domiciliada en Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Geely fue asignada a una empresa que no es el importador oficial. Hay un pedido para que se anule ese cupo de 500 unidades asignadas. REUTERS/Tatiana Meel

Ante esta situación, Federico Pieruzzini, como titular de la empresa GE Motors Company S.A. interpuso un pedido de eliminación del cupo que se asignó a la nueva compañía, argumentando que se deje sin efecto el otorgamiento de la Licencia de Configuración de Modelo, la Licencia de Configuración Ambiental y la Licencia de Prototipo, bajo la argumentación de afirmar que Geely Automobile International Corporation será la que indique en qué momento y con qué modelos se retomarán las operaciones comerciales de vehículos en el territorio de la República Argentina.

El tercer caso es el referido a la importación de la marca GAC Motors, a la que se le asignó un cupo de 223 unidades por medio de la empresa Avantek S.A., que al momento de la adjudicación no tenía activo el número de CUIT con el que se había registrado en la licitación. Sin embargo, en el transcurso de los días desde la asignación del cupo se ha completado el alta en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que normaliza la situación.

El Renault Arkana E-Tech Hybrid ya se vende en Argentina con el mismo precio que tendrá cuando entre al cupo que no paga arancel de importación

La situación de los Mild-Hybrid

Sin embargo, este viernes, durante el lanzamiento oficial de Renault Arkana E-Tech Hybrid Espirit Alpine en Argentina, Pablo Sibilla, presidente de la filial local de la marca francesa, explicó una situación que también fue objeto de cuestionamientos de parte de algunas marcas, especialmente de fabricantes locales.

Se trata de la posición arancelaria que tienen los autos que pueden ingresar al cupo, los cuales pueden pertenecer a tres grupos distintos: autos híbridos convencionales, autos híbridos enchufables y autos eléctricos.

Sin embargo, el modelo con el que Renault Argentina pretende licitar es el nuevo Arkana Mild-Hybrid, que pertenece a una especificación diferente considerada como microhíbrido por utilizar una pequeña batería de 12 volts que no permite ningún tipo de movilidad eléctrica sino sólo mantener encendidos los sistemas de confort y seguridad cuando se apaga el motor en el momento de soltar el acelerador.

Al no existir esa posición arancelaria, Renault decidió no presentar el modelo en la primera licitación y esperar a que se incluya en la segunda llamada, presumiblemente prevista para los últimos días de mayo o ya en el mes de junio.

“No entramos en este primer cupo porque no estaba resuelto ese tema, pero el gobierno aceptó que los Mild-Hybrid estén dentro de este beneficio, o sea que la posición arancelaria estará habilitada, y estamos esperando que salga la resolución en la próxima licitación. Ahora no podíamos ingresar porque no teníamos el beneficio”, dijo Sibilla.

Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, confirmó que el nuevo Renault Arkana no entró en la primera licitación por su condición de Mild-Hybrid

El titular de Renault Argentina explicó que esa es la razón por la cual la marca entró a la licitación sólo con 77 unidades del Renault Kwid E-Tech, y espera ingresar con aproximadamente 2.000 Arkana en el segundo llamado del gobierno. Sin embargo, buena parte de los autos ya están en el país, porque la decisión comercial de venderlos en este mercado fue anterior a la de conocer el plan del gobierno para habilitar un cupo.

En ese sentido, Sibilla explicó que “estos primeros autos que tenemos ya a la venta no entraron porque ya estaban en puerto, por lo que pagamos el 35% de arancel de importación, pero el precio de lanzamiento de $43.900.000, es el mismo que tendrá el modelo cuando sea parte del cupo. Aunque los primeros no tengan el beneficio, la diferencia la absorbemos nosotros para no alterar el precio y ya poder empezar a comercializarlo”.

Ese fue el caso del Kwid E-Tech, que empezó a venderse en Argentina en diciembre de 2024 con un precio muy competitivo para su condición de auto eléctrico. Renault pidió pocas unidades en la primera licitación, pero no reiteraría el pedido en la segunda instancia, que de ese modo podría quedar reservada exclusivamente para Arkana.

“Nuestra decisión con el Kwid E-Tech fue absorber el arancel del 35% de importación extrazona, de forma bastante dolorosa a nivel financiero, y no trasladarlo a precios como parte de nuestra estrategia de instalar esta tecnología en el mercado”, finalizó Sibilla.

El Fiat 600 Mild-Hybrid es uno de los autos que se autorizaron en la primera licitación aunque esa tecnología no estaba formalmente habilitada por el programa del gobierno. REUTERS/Flavio Lo Scalzo/File Photo

Que Renault no haya licitado el Arkana por no tener posición arancelaria en el cupo del gobierno, podría poner en duda la confirmación del cupo asignado a modelos de esta tecnología no contemplada en la reglamentación que hicieron otros fabricantes e importadores. Quienes propusieron modelos Mild-Hybrid en la primera licitación fueron Stellantis con el Fiat 600 y Hyundai Argentina con el Hyundai Bayón.

“Probablemente eso no ocurra porque el gobierno ya decidió que admitirá esta tecnología. Hubo una habilitación informal para que se admitan esos modelos como híbridos, aunque técnicamente la posición arancelaria no los defina. Al sobrar cupo en la primera licitación, podrían permitirse esa excepción porque no deja a otro modelo o marca afuera”, fue el análisis que hizo un importador al respecto.

De todos modos, hasta mediados de mayo está habilitada una renuncia al cupo sin penalidad para aquellas empresas que vean difícil cumplir con los requisitos exigidos por el gobierno. En ese caso, esa asignación pasará a la segunda llamada, aunque deberá ser parte del primer año y no trasladarse al cupo de 2026.