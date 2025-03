J.P. Morgan evaluó el anuncio de Caputo: cuáles son las dos claves del programa del FMI que mira el gigante de Wall Street

J.P. Morgan detectó una “reacción tibia” del mercado por falta de detalles y comunicación coordinada (Reuters)

El anuncio del ministro de Economía Luis Caputo sobre un entendimiento avanzado con el Fondo Monetario Internacional fue recibido con cautela por los analistas de J.P. Morgan, quienes centraron su evaluación en dos aspectos fundamentales: el nivel de activos líquidos que pueda acumular el Banco Central y la sustentabilidad del régimen cambiario.

En el informe titulado “Argentina: Macro Cocktail: IMF, Jan’25 activity and 4Q current account surplus”, difundido el 27 de marzo de 2025, los economistas Diego W. Pereira y Juan Goldin advirtieron que la revelación del monto del nuevo programa no logró reducir la incertidumbre del mercado. Según el documento, “el intento de mitigar la incertidumbre revelando el monto del programa no logró impactar significativamente en los spreads de crédito, probablemente debido a la ausencia de información detallada y a la falta de seguimiento por parte del FMI”.

Caputo había comunicado que el Gobierno se encontraba negociando un programa por 20.000 millones de dólares con el Fondo, en conjunto con aportes de otros organismos multilaterales. La intención oficial era elevar las reservas brutas del Banco Central desde los 26.200 millones actuales hasta los 50.000 millones de dólares. Según el reporte, “esto sugiere que la estrategia de la administración apunta a asegurar desembolsos iniciales significativos para elevar rápidamente las reservas brutas, potencialmente a través de recompras de deuda por parte del Tesoro”.

Luis Caputo anunció un programa con el FMI por USD 20.000 millones y un objetivo de reservas brutas por USD 50.000 millones

Sin embargo, la reacción del FMI fue más conservadora. “La comunicación del FMI fue notablemente más cautelosa”, señalaron los autores del informe. El Fondo declaró que “las discusiones sobre un nuevo programa están muy avanzadas e incluyen un paquete de financiamiento sustancial, cuyo tamaño será determinado finalmente por el Directorio”. A su vez, aclaró que “como en todos nuestros programas, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la duración del programa”.

Para J.P. Morgan, esta divergencia comunicacional contribuyó a que el anuncio oficial no lograra calmar del todo las expectativas del mercado. “Los mercados siguen siendo escépticos en ausencia de respaldo del FMI o detalles oficiales del programa”, señalaron los analistas. Además, subrayaron que “la falta de una articulación detallada sobre el frente cambiario contribuye a la reacción tibia del mercado”.

A lo largo del documento, el banco hizo hincapié en que la clave del éxito del acuerdo no radica exclusivamente en su monto, sino en dos elementos centrales. “Como se discutió anteriormente, los dos factores principales que determinan el éxito del acuerdo son el aumento de activos líquidos por parte del Banco Central como respaldo para la moneda local, y la sustentabilidad del régimen cambiario orientado a incrementar reservas genuinas”, puntualizó el informe. Y agregó: “La coordinación de estos elementos es crucial para que el país logre reducir los spreads externos y recupere el acceso al mercado”.

Para el banco de inversión, el éxito del acuerdo depende de reservas líquidas y un régimen cambiario sustentable (Reuters)

En ese marco, el régimen cambiario volvió a quedar en el centro del análisis. Según el texto, “no se revelaron detalles sobre la evolución del régimen cambiario”, y al mismo tiempo, “las autoridades locales siguen negando cualquier discontinuidad en forma de una devaluación significativa”. No obstante, los precios implícitos en instrumentos emitidos ese mismo día sugerían una corrección adicional del 6% por encima del crawling peg del 1% mensual. “El tipo de cambio implícito entre los títulos en moneda local y los ajustables por tipo de cambio emitidos hoy sugiere una corrección del 6% adicional al crawling peg del 1%”, explicó el documento.

La falta de definiciones sobre el tipo de cambio contribuyó a que el panorama se mantuviera abierto. “El panorama sigue incompleto, ya que no se ha delineado una hoja de ruta sobre el régimen cambiario”, apuntó el reporte. En este sentido, los analistas insistieron en que “la credibilidad del régimen cambiario y la magnitud de la acumulación de reservas líquidas determinarán la respuesta de los inversores”.

A pesar del tono cauteloso, J.P. Morgan reconoció que el avance de las negociaciones puede tener un impacto relevante si se materializa en condiciones claras. “El anuncio por sí solo no fue suficiente para reanclar las expectativas ni reducir las primas de riesgo”, sintetizó el informe. Y amplió: “La brecha entre el mensaje del Gobierno y la declaración del FMI resalta la necesidad de una comunicación coordinada”.

El FMI confirmó avances en las negociaciones, pero aclaró que los desembolsos se realizarán en tramos y que el monto final lo definirá el Directorio (Reuters)

El informe también reflejó el contexto macroeconómico en el que se realizó el anuncio. “En medio de la incertidumbre, característica de la evolución de un esquema de política macro-financiera…”, comenzó señalando el reporte, aludiendo al contexto en que se dieron las declaraciones oficiales.

La percepción general, según los analistas del banco, se vincula con la necesidad de acciones coordinadas que respalden la estabilidad financiera. “La imagen se mantiene diferente cuando se trata del régimen de tipo de cambio”, observaron, en referencia a las señales mixtas que percibe el mercado. La evaluación del banco fue contundente al indicar que “la reacción del mercado fue tibia debido a la falta de información detallada y a la falta de seguimiento del FMI”.

En ese sentido, el reporte recalcó: “Los mercados permanecen escépticos en ausencia de apoyo del FMI o detalles concretos del programa”. Y reforzó la necesidad de generar confianza en la hoja de ruta del tipo de cambio: “El panorama sigue incompleto ya que no se ha delineado una hoja de ruta sobre el régimen cambiario”.

La revelación del monto del programa no logró reducir los spreads soberanos, en un contexto de escepticismo por parte de los inversores ante la falta de precisiones (Reuters)

Los analistas también advirtieron que, si bien el Gobierno negó una devaluación, “las autoridades locales siguen negando cualquier discontinuidad en forma de una devaluación significativa”, los precios implícitos en los instrumentos financieros no convalidaban esa lectura.

Para J.P. Morgan, el comportamiento del mercado no respondió con entusiasmo ante el anuncio. “El anuncio solo no fue suficiente para reanclar las expectativas ni reducir las primas de riesgo”, afirmaron los autores. Incluso describieron que “la falta de una articulación detallada sobre el frente cambiario contribuye a la reacción tibia del mercado”.

A lo largo del texto, el banco insistió en que cualquier mejora en los indicadores financieros requerirá respaldo genuino. “La credibilidad del régimen cambiario y la magnitud de la acumulación de reservas líquidas determinarán la respuesta de los inversores”, subrayaron.