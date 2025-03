Se disparó la demanda de bonos atados al dólar en medio de la volatilidad cambiaria y las dudas sobre el acuerdo con el FMI

Las exportaciones de servicios han sido una fuente creciente de divisas para la Argentina (Foto: Shutterstock)

La demanda de bonos atados al dólar oficial se disparó en medio de la volatilidad cambiaria, la caída de las reservas y la falta de precisiones sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La secretaría de Finanzas informó que fueron adjudicados $1,1 billones en bonos dollar linked en la licitación de este jueves que incluyeron tasas negativas y a la par, mientras que en la anterior subasta habían quedado desiertos.

Los analistas del mercado advirtieron en la previa por pérdida de apetito de títulos largos a tasa fija que mostraban los inversores y un mayor demanda por instrumentos al tipo de cambio oficial. El impacto de las expectativas de una eventual devaluación cambió los incentivos en el mercado y eso se reflejó también en que el Banco Central perdió USD 1.445 millones en las últimas ocho ruedas operativas, aunque la oferta de estos títulos ayudó a mermar el ritmo de la sangría.

Finanzas anunció que en la licitación de hoy adjudicó $6,285 billones, luego de recibir ofertas por $8,274 billones. Eso implicó un refinanciamiento del 100,2% sobre los vencimientos que operaban en el día de la fecha, informó la secretaría de Finanzas que comanda Pablo Quirno.

Luis Caputo dijo que el programa con el FMI puede ser de USD 20.000 millones (REUTERS)

La mayor proporción de instrumentos adjudicados fueron a Lecaps con vencimiento 28 de abril ($2,662 billones), 30 de mayo ($2,112 billones) y al 31 de julio ($0,196 billones) con tasas de 2,8% efectiva mensual. También hubo colocación de bonos atados a la inflación con vencimiento 31 de octubre próximo y 31 de marzo de 2027.

El head of research de Romano Group, Salvador Vitelli, detalló que el 14,2% del total adjudicado en la subasta fue cubierto por dollar linked con vencimiento el 30 de junio de 2025 ($0,894 billones a -1,98% TIREA) y 3,45% para el título atado al tipo de cambio oficial con vencimiento 16 de enero de 2026 ($0,217 billones a la par). “El 17,7% del financiamiento de la licitación lo explicaron instrumentos atados al dólar oficial”, dijo el economista.

La consultora Outlier resaltó que la oferta de instrumentos atados al tipo de cambio oficial puede ayudar a mermar el ritmo de ventas que mostró el Banco Central en las últimas ruedas. “La aparición de una oferta nueva de un instrumento DL en la licitación de hoy suma oferta al mercado de cobertura de dólar oficial, ayudando a que la baja de implícitas de los futuros se acelere y se achique el diferencial con la tasa en pesos. Lo cual, a la no tan larga explica la caída de la demanda privada de divisa en el mercado oficial”, resaltaron.

“De hecho, el ajuste de tasas entre futuros y títulos en pesos no se dio sólo con baja de implícitas de futuros, sino que también venimos viendo otro round de suba de tasas en pesos y con ella del diferencial de tasa en dólares. Justamente, ese mayor diferencial, que ya está en niveles de septiembre de 2024, es el que nos lleva a inferir que no parece haberse disipado completamente la incertidumbre respecto de los cambios en el régimen monetario-cambiario actual. Más bien, se está pagando en línea con el mayor nivel de riesgo percibido. Con lo cual no se puede descartar que sigamos viendo mayor volatilidad”, advirtió Outlier.

Las reservas brutas, en un nivel mínimo desde enero de 2024 (REUTERS)

Esa dinámica explica por qué el BCRA, a pesar de continuar con saldo vendedor, desaceleró el ritmo de venta de reservas. Según un informe de la consultora 1816, la demanda de dólares oficiales suele aumentar cuando las expectativas se reflejan en el mercado de futuros. En particular, cuando los incentivos cambian, de ser más rentable liquidar en el FX oficial, a preferir dolarizarse a través de los montos permitidos.

Este fenómeno se observa principalmente en las tasas implícitas de Rofex, que han comenzado a superar en gran medida las tasas de las Lecap, especialmente en plazos de vencimiento cercanos. En otras palabras, lo que antes era ventajoso para los inversores (vender dólares oficiales y colocarse en títulos en pesos) cambió, haciendo ahora más atractivo vender títulos en pesos, comprar dólares oficiales y operar en el mercado de futuros.

El Gobierno salió a asegurar que todos los dólares que envíe el Fondo Monetario Internacional serán de libre disponibilidad una vez que formen parte de las reservas del Banco Central. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo hoy que el monto será de USD 20.000 millones pero aclaró que la desición final la tiene el Directorio del Fondo. Además, el equipo económico espera un desembolso más amplio de lo habitual para este tipo de programas como primer paso del nuevo acuerdo, una vez que consiga la luz verde del directorio. Sin embargo, no hubo señales que despejen la incógnita sobre cuáles serán las modificaciones en el esquema cambiario.

El anuncio de que la libre disponibilidad de las divisas implica un novedad decisiva, ya que una de las incógnitas más grandes que sobrevolaban el mercado tenía que ver con los límites que el programa con el FMI le daría al uso de las divisas. “Siempre nuestra postura fue hablar de dólares usables, no de fantasía”, graficó a Infobae una fuente oficial con conocimiento cercano de las negociaciones con el Fondo. El organismo, de todas formas, no validó este jueves montos o utilización que podría hacer el Gobierno de esos dólares.