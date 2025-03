Presión cambiaria: cuáles fueron las tres claves que llevaron al dólar otra vez por encima de los 1.300 pesos

El dólar libre y los financieros escalaron a su nivel más alto en casi seis meses.

En marzo las cotizaciones del dólar alternativas al cepo retomaron la tendencia alcista y alcanzaron el nivel de los 1.300 pesos por primera vez en casi seis meses. La demanda se fundamentó en coberturas en dólares que imprime el mercado doméstico ante el esperado nuevo acuerdo que el Gobierno negocia con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

El organismo multilateral comunicó que las conversaciones con las autoridades argentinas por un nuevo programa se encuentran “avanzadas” y que el equipo técnico del Fondo está manteniendo consultas con el Directorio Ejecutivo.

En el mercado se especula con que el FMI podría canalizar unos USD 8.000 millones para fortalecer las reservas del Banco Central y otros USD 12.000 millones a utilizarse para cancelar capital e intereses con el organismo, a acreditarse en tramos por objetivos, esto al margen de los USD 44.000 millones de un crédito vigente.

El dólar “blue” ganó 15 pesos en el día, a $1.310 para la venta, en su precio más alto desde el 3 de septiembre de 2024, casi seis meses atrás. En lo que va de marzo mantiene una ganancia de 80 pesos o un 6,5%. Con un dólar mayorista que este miércoles terminó estable a $1.071,75, la brecha cambiaria se amplía a 22,2%, la más grande desde el 28 de octubre (23,4%).

Fuente: Portfolio Personal Inversiones.

En la misma línea que lo que ocurre en el mercado informal, suben las paridades bursátiles del dólar, implícitas en los precios de acciones y bonos que son operados en simultáneo en la plaza local y el exterior. El dólar MEP y el “contado con liquidación” son negociados a $1.304 y $1.305, respectivamente , mediante el Bonar 2030 (AL30) en sus especies “D” y “C”.

¿Por qué sube el dólar?

Hay que recordar que el dólar libre aún está lejos de su máximo nominal de julio de 2024, cuando llegó a cotizar en los 1.500 pesos. Y en el transcurso de 2025 gana menos de 7%, una tasa que está apenas por encima de la inflación acumulada en el primer trimestre del año. ¿Qué factores llevan a un repunte del precio del billete?

1) Especulación sobre un nuevo esquema cambiario

La semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, no descartó modificaciones al esquema cambiario y abrió la puerta a un esquema de libre flotación en el marco de un nuevo acuerdo con el FMI que aún no terminó de definirse. Ello no significa necesariamente que se prevea una devaluación, pero sí una eventual fluctuación de la divisa en un escenario más flexible. La demanda por cobertura no se hizo esperar y eso se reflejó en la suba del dólar en el mercado de futuros, el ascenso de los dólares libres y también en las ventas oficiales en el mercado de cambios y en la Bolsa -en este último caso, para comprar bonos y mantener a raya las paridades financieras-.

“Todavía se está negociando el monto y el esquema cambiario. Al final de cuentas, el FMI no quiere aumentar la exposición en la Argentina sin garantías”, reportó la consultora EcoGo. “Este cambio abrupto en la narrativa oficial impactó en las expectativas del mercado, llevando a los actores financieros a abandonar el carry y cerrar posiciones”, agregó.

2) Pérdida de reservas

Un dato inquietante es el de la debilidad de las reservas, acentuada en las últimas ruedas con amplias ventas del BCRA en el mercado de contado. La entidad sacrificó más de USD 1.300 millones en las últimas siete sesiones operativas, a partir del viernes 14 de marzo, inclusive. Se trata de la serie vendedora más abultada desde las 14 ruedas consecutivas con ventas entre el 27 de junio y el 14 de julio de 2023, por un total de 3.133 millones de dólares.

“El Banco Central es el único con disponibilidad de morigerar el mercado, porque también los exportadores han frenado sus liquidaciones parcialmente dado que juegan con un mejor tipo de cambio a corto plazo”, afirmó a Reuters un analista del Banco Macro.

Las reservas internacionales brutas del BCRA cayeron a USD 26.441 millones, el stock más bajo desde el 31 de julio de 2024, prácticamente ocho meses atrás, en momentos en que los analistas estiman que las reservas netas rondan unos USD 5.000 millones negativos. Las ventas oficiales sin divisas propias vuelve imperativo un acuerdo con el FMI para aportar mayor liquidez y “poder de fuego” sobre el mercado mayorista.

3) Se atrasa el tipo de cambio oficial

El dólar mayorista, hoy a $1.071,75, anota una suba de 25,1%, desde los $856,50 del 26 de marzo del año pasado. Con una inflación interanual de 66,9% a febrero, evidencia que la inflación en dólares fue de más de 40% en el último año, una dinámica que acrecienta las dudas sobre la consistencia de un esquema cambiario con un 1% mensual de devaluación, como el establecido hace menos de dos meses, que obliga a la vez a mantener el “cepo”.

Esto llevó también a un crecimiento de la brecha cambiaria, otra vez sobre el 20%, que dificulta el desmantelamiento de los controles de cambio sin costos devaluatorios e inflacionarios, como se pretende.

Esta coyuntura ha obligado a los bancos comerciales a incrementar sus tasas por depósitos en pesos, ya que en los últimos tiempos esos fondos han terminado dolarizados. “Hasta días atrás un plazo fijo bancario redituaba un 25% promedio anual y ahora esa tasa ha trepado hasta casi un 30% para depósitos a 30 días, según operadores, con el oficial Banco Nación liderando la tendencia”, precisó Reuters.