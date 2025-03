Un gurú de Wall Street apostó por la baja de Tesla y ganó: ¿qué dice que pasará ahora con la empresa de autos de Elon Musk?

Una silueta de Elon Musk impresa en 3D con el logo de Tesla de fondo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El presidente y CEO de Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, Ross Gerber, quien ha sido inversor en Tesla desde los primeros días de la compañía, realizó una predicción que hasta el momento ha resultado ser certera.

En declaraciones a Business Insider en febrero de 2025, Gerber indicó que las acciones de Tesla sufrirían una caída de hasta el 50% durante ese año. A día de hoy, las acciones de la empresa de automóviles eléctricos han caído un 31% desde que Gerber hizo esa afirmación.

A pesar de que el precio de las acciones de la automotriz de Elon Musk ya había comenzado a caer antes de esa entrevista, Gerber se mostró firme en su postura, prediciendo que el valor de las acciones seguiría en descenso y que la empresa no vería un repunte en lo que quedaba de 2025. Según sus declaraciones más recientes, no ve un camino claro hacia una recuperación de las acciones en el corto plazo.

Gurú de Wall Street con base de operaciones

Gerber es conocido por su habilidad para predecir tendencias en el mercado de valores. Su firma gestiona unos USD 3.000 millones en activos. En el caso específico de Tesla, Gerber ha sido testigo de los altibajos de la automotriz, que es una de las grandes revelaciones del mercado en la última década.

Ross Gerber predice que las acciones de Tesla seguirán cayendo en 2025

A pesar de haber sido un ferviente defensor de Tesla en el pasado, Gerber ha reducido considerablemente su exposición a la compañía. En 2024, redujo la participación de su firma en Tesla en un 31%, según los informes regulatorios, quedando con 262,000 acciones de la empresa, que a fines de 2024 tenían un valor aproximado de $106 millones.

El estado actual de Tesla

Las acciones de Tesla han caído un 48% desde su punto más alto, alcanzado a mediados de diciembre de 2024. A pesar de esta importante caída, Gerber no considera que el precio actual sea lo suficientemente atractivo como para reinvertir en la empresa. La caída de la acción en gran medida se ha producido por la preocupación de los inversores de que Tesla no pueda mantener el mismo ritmo de crecimiento que había mostrado en los últimos años.

Su proyección es clara: Tesla necesita ver un aumento en sus ganancias para que el valor de sus acciones suba de nuevo. En sus comentarios, Gerber señaló que si Tesla lograra generar USD 5 en ganancias por acción a un múltiplo de 50 veces ganancias, el precio de la acción podría llegar a los $250. Sin embargo, no ve cómo la empresa podría llegar a esa cifra. De hecho, las ganancias por acción de Tesla cayeron un 52% en 2024, y los analistas estiman que las ganancias para 2025 serán de $2.75 por acción, un número que considera insuficiente.

Los efectos de la política de Elon Musk sobre Tesla

Uno de los factores que Gerber considera como un obstáculo importante para Tesla es la creciente implicación política de Musk. El inversor es crítico con algunas de las posiciones políticas que Musk adoptó, como su apoyo a Donald Trump y otras controvertidas declaraciones.

Esta semana, Donald Trump y CEO Elon Musk con uno de los modelos de Tesla en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque)

A su vez, Gerber criticó las acciones políticas de Musk, que, en su opinión, han distanciado a los clientes de Tesla. Además, señaló que el hecho de que Musk haya estado involucrado en otros proyectos como SpaceX, xAI y DOGE podría haber afectado su enfoque en Tesla y, por lo tanto, en el rendimiento de la empresa.

Las acciones de Tesla

Aunque Tesla ha experimentado una importante caída en el valor de sus acciones, Gerber no considera que la compañía esté cerca de ser una oportunidad de inversión atractiva. A pesar de la caída de las acciones de Tesla, el valor de las acciones sigue siendo elevado en comparación con otros valores del mercado. En este momento, las acciones de Tesla cotizan con un múltiplo de precio a ganancias de 65 veces, más de tres veces superior al múltiplo de el S&P 500.

Gerber también señala que Tesla sigue siendo excesivamente cara en relación con otros competidores en el mercado. Por ejemplo, mencionó que Nvidia, otra de las grandes tecnológicas, cotiza a 20 veces ganancias, y se espera que sus ganancias aumenten en un 75% este año, lo que la convierte en una opción mucho más atractiva que Tesla en el panorama actual.

Otro desafío importante para Tesla es el mercado de autos usados. Gerber señaló que uno de los problemas de Tesla es que sus productos son demasiado duraderos, lo que hace que los clientes no necesiten renovar sus vehículos con frecuencia. Este fenómeno es similar al llamado “problema de Apple”: los productos de Tesla no se desgastan rápidamente, lo que significa que los clientes no tienen un incentivo para comprar un coche nuevo de la marca.

También mencionó que, en el contexto de un ambiente inflacionario, los consumidores son más sensibles a los precios y no tienen incentivos suficientes para actualizar sus vehículos, lo que contribuye a la caída de las ventas de Tesla.