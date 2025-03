VTV: qué cambios prepara el Gobierno y cómo son los controles de los vehículos que hacen otros países

En el transcurso de marzo debería publicarse en el Boletín Oficial la nueva reglamentación para las Revisaciones Técnicas Obligatorias (RTO), también conocidas como VTV

Aunque hasta hace algunas semanas parecía que su anuncio sería inminente, el Gobierno todavía tiene en un cajón la profunda reforma que hará efectiva sobre la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Las razones del retraso en la puesta en funcionamiento de la “Nueva VTV” probablemente tengan que ver con la profundidad del cambio en sí mismo. En esencia, el proyecto que impulsa el Gobierno está basado en dos ejes: el de habilitar nuevas dependencias en talleres particulares y a los concesionarios oficiales; y comenzar a generar un ecosistema digital que contenga toda la gestión de las verificaciones.

Hacerlo no es sencillo porque se deben reglamentar cuestiones como la capacitación de los profesionales que inspeccionen los vehículos y el tipo de equipamiento técnico requerido en sus dependencias particulares. También se debe crear el sistema que registre todas las VTV y RTO, conectado entre todos los centros del país, de modo de poder registrar las unidades que hayan sido verificadas y de ese modo se pueda ir eliminando gradualmente la molesta calcomanía que hoy se pega en el parabrisas de los vehículos.

Pero más allá de las formas, lo verdaderamente importante es cambiar la percepción de los usuarios. Hoy, las verificaciones técnicas de los autos y motos en Argentina están mal vistas, se consideran como un trámite y un costo que cumple cada vez menos con su función esencial relacionada con la Seguridad Vial y cada vez más con un mecanismo recaudatorio para los gobiernos municipales y provinciales.

Los talleres particulares y concesionarias oficiales que quieran hacer la VTV, deberán hacer una inversión en capacitación y equipamiento técnico

“La reforma de la VTV sólo será efectiva si los controles se hacen realmente completos y bien, con máquinas calibradas y actualizadas, con el rigor necesario para que un vehículo inspeccionado sea seguro en la vía pública, y tenga alcance nacional real. Mientras eso no suceda, aunque mejore la calidad de las inspecciones, si no adhieren los municipios y las provincias, será sólo una campaña política para mostrar quiénes no quieren cambiar las cosas, que una mejora en la Seguridad Vial y en los costos para los usuarios”, señaló Fabián Pons, especialista en Seguridad Vial, del Observatorio Vial Latinoamericano (OVILAM).

En busca de generar ese cambio, y más allá de la autonomía de las provincias que hoy limitará el impacto de la nueva reglamentación sólo a las jurisdicciones que lo adhieran, el proyecto del Gobierno cambia las fechas de inspección respecto a las que rigen actualmente.

Para los autos 0 km, la primera VTV se hará al cumplirse 5 años desde la inscripción inicial y patentamiento. Luego, entre los 5 y los 10 años de antigüedad, se deberá hacer una verificación cada 24 meses, y tras cumplirse los 10 años, cada vehículo deberá concurrir a inspección todos los años.

En el caso de los vehículos de uso comercial, el primer control técnico deberá hacerse de acuerdo a lo que establezca cada jurisdicción, pero nunca ese plazo podrá ser superior a un año.

Aunque representa un beneficio para los usuarios, existen posturas contrarias a la desregulación de la VTV por considerar que no se puede ser juez y parte

No todos están de acuerdo con la reforma que quiere hacer el Gobierno. Desde el Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) creen que hay un error conceptual en la desregulación de los centros de control, porque se rompería la independencia de criterios al habilitar que las concesionarias y talleres controlen lo que venden o reparan.

Según Eduardo Bertotti, director de ISEV, “si las concesionarias de vehículos o talleres mecánicos controlan las anomalías vehiculares y, además, forman parte de la cadena de comercialización y reparación, podría generarse un incentivo que puede afectar la objetividad y la veracidad del control. Al implementarse este sistema, quedaría en evidencia el doble papel de juez y parte en un mismo protagonista”.

Fuentes oficiales aseguraron que las plantas actuales de VTV seguirán existiendo y los usuarios podrán ir a verificar sus vehículos en un taller o un concesionario, o seguir haciéndolo en las mismas dependencias que se hace hoy en día.

Lo que se hará es habilitar nuevos lugares, con certificaciones técnicas tanto a nivel humano como de equipamiento, y con precios abiertos para que exista mayor competencia en servicio y costo.

Cómo se hace la VTV en otros países del mundo

Una de las consignas de la "Nueva VTV" está en simplificar el trámite pero garantizar una revisación más seria y exhaustiva

España

Para autos particulares, la primera VTV se hace a los 4 años desde 0 km, después se hace cada dos años hasta los 10 años de antigüedad y en adelante cada año. En el caso de los vehículos comerciales livianos se hace a los dos años desde nuevo y luego cada dos años. Las motos se verifican por primera vez a los cuatro años y en adelante cada dos años. Los comerciales pesados a los dos años desde nuevos y luego cada año.

Italia

Los autos particulares la deben hacer a los 4 años desde su patentamiento y después cada dos años. Los utilitarios livianos a los 2 años de nuevos y continúan cada 2 años desde entonces. Las motos hacen la primera verificación a los 4 años y luego una vez cada 2 años. Los camiones y autobuses inspeccionan por primera vez a los 2 años y desde entonces anualmente.

Alemania

Como en los dos países mencionados anteriormente, la Hauptuntersuchung (HU) se debe hacer obligatoriamente. En Alemania no se distingue entre el tipo de vehículo que se trate y, en todos los casos, la primera verificación se debe hacer al cumplirse los 3 años desde la inscripción inicial, y luego una inspección cada 2 años. Esto es válido para autos particulares, utilitarios livianos y motocicletas. Los camiones también van luego del tercer año, pero desde entonces lo deben hacer cada año.

Francia

Tanto los autos particulares, como los utilitarios livianos y las motos hacen la primera VTV a los 4 años de antigüedad y luego cada 2 años. Los vehículos pesados como camiones y autobuses hacen el primer chequeo luego de 3 años desde 0 km y luego una vez por año.

En distintos países de Europa, la VTV se realiza en los mismos plazos para todo tipo de vehículos. (Foto de ARCHIVO)

Inglaterra

En el Reino Unido también está estandarizado el protocolo de revisiones para todos los vehículos de uso particular o comercial de bajo peso. El primer control se hace al cumplirse los 3 primeros años desde la inscripción inicial y a partir de entonces se debe hacer una verificación anual. En Inglaterra, además, si no se hace la revisión en la fecha asignada, no se renueva el seguro, lo que lo convierte en un vehículo ilegal para circular por la vía pública.

Japón

En este país todos los vehículos tienen el mismo tratamiento en relación a la periodicidad de los controles. El primero se debe hacer una vez cumplidos los 3 años desde el patentamiento inicial y luego se revisarán cada 2 años.

Nueva York

Estados Unidos tiene un sistema de independencia de los Estados que les permite determinar autónomamente la revisión técnica obligatoria. En Nueva York, los autos particulares hacen la primera verificación al cumplir 2 años desde 0 km y luego deben hacerla anualmente. Los utilitarios, tanto livianos como pesados, incluyendo buses, la hacen cada año. Las motocicletas también se deben revisar todos los años desde su inscripción inicial.

Chile

El país vecino tiene un sistema de VTV que diferencia la periodicidad de los controles según el tipo de vehículo. Los autos particulares hacen la primera inspección técnica a los 2 años, la segunda a los 4 años, y desde entonces se debe hacer anualmente. Los vehículos de carga y de pasajeros de todos los segmentos deben inspeccionarse cada año desde 0km, y las motos hacen la primera visita a inspección a los 4 años, para después continuar con un control anual.

Brasil

La excepción es el país más grande de Sudamérica, que no tiene Verificación Técnica Vehicular Obligatoria. Brasil vende más de 2.000.000 de autos nuevos cada año, y se estima que tiene un parque automotor con más de 10 años de anigüedad de casi 50 millones de vehículos. Un sistema de VTV podría dejar fuera de circulación a varios millones de automóviles.

Anfavea, la entidad que nuclea a los fabricantes brasileños de automotores, insiste periódicamente en la necesidad de reincorporar las verificaciones obligatorias, no sólo por problemas de Seguridad Vial, sino como un modo efectivo de reducir la contaminación del medioambiente, especialmente en ciudades más populosas. En Sao Paulo, por ejemplo, existió una inspeccíón ambiental de vehículos entre 2008 y 2013. En 2014 fue derogada y no volvió a realizarse.

Lo que existe es una red de trazabilidad de los autos modificados y los siniestrados, de modo tal de que cada reforma o reparación requiere una revisión posterior.