Las causas del apagón que generaron otra vez un caos: falta de mantenimiento, acusaciones a Edesur y cruces entre organismos

"No tenemos luz", el mensaje de esta tarde en locales de centro porteño (Maximiliano Luna)

Otro apagón afectó a más de 1 millón de personas en el AMBA. Puede parecer un chiste o una ironía del destino, pero no, es real: hoy se celebra en Argentina el Día de la Eficiencia Energética.

Hubo más de 50 atrapados en ascensores que fueron rescatados por bomberos en la Ciudad, personas electrodependientes que debieron ser asistidas, caos vehicular por falta de semáforos, comercios cerrados, subte con servicio interrumpido, trenes que no salieron, colectivos desbordados y una ola de calor que llevó la temperatura por encima de los 44 grados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Son algunas de las imágenes que dejó una jornada de martes en la que en un rango de ocho horas hubo dos apagones que dejaron sin electricidad a unos 600.000 usuarios de esa región en cada oportunidad –más de 1 millón de personas– debido a una falla en dos líneas de alta tensión y que evidenció la fragilidad del sistema eléctrico.

La crisis generó tensiones entre funcionarios del Gobierno de Javier Milei con la distribuidora Edesur, con la que hay una especial afinidad, pero también entre miembros del área energética.

En la Secretaría de Energía que conduce María Tettamanti afirmaron ante la consulta de Infobae que los cortes tuvieron que ver con “falta de mantenimiento” en dos líneas de alta tensión de 220 KV de Costanera-Hudson. También se cayeron en generación Central Dock Sud, Central Dock Sud y Central Puerto.

Estación retiro sin luz (Jaime Olivos)

Un hombre fuerte de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa) apuntó contra la gestión de Energía frente a la crisis. “Los mayores problemas que venimos registrando son en transmisión y no en generación. Se le acercaron propuestas a la Secretaría, pero no fuimos escuchados y ahora es tarde. Faltó previsión. Tuvimos suerte en que el clima nos acompañó desde diciembre y no tuvimos tantos días de calor. Este jueves puede ser mucho peor la crisis”, mencionó la fuente.

Infobae ya había descripto las tensiones entre los funcionarios energéticos del Gobierno, sobre todo en lo referente a la electricidad. En Economía, el ministerio de Luis Caputo que tiene a cargo el sector, juran que “está todo alineado” entre él; su viceministro coordinador, Daniel González; la secretaría de Energía, María Tettamanti; Osvaldo Rolando, interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el resto de la estructura. Como sea, más allá de los alineamientos proclamados, son evidentes las críticas y las acusaciones de inoperancia. Más de uno compara el contexto con las internas que vivió el sector, en el gobierno pasado, entre Martín Guzmán y un subalterno suyo al que nunca pudo echar, el kirchnerista Federico Basualdo.

“Transener transporta 500 KV en su sistema. En la mayoría del país Transba toma energía y la pasa a 220 o a 132KV, lo que se conoce como distribución troncal. Es lo que sucede en casi todas las regiones del país. En el caso de AMBA, Edenor y Edesur cumplen ese rol porque se conectan directamente a través de las estaciones transformadoras de Ezeiza y Rodríguez en 220 y 132 KV, o sea toman energía de 500 KV. En el caso de Edesur se nota que hubo un problema con el mantenimiento de esas líneas que afectó a las subestaciones”, detalló una fuente que conoce el funcionamiento del sector.

Cortes

El primer corte grande fue a las 5:50, con 550 afectados que fueron repuestos a las para las 9:00. El segundo, ocurrió a las 12:40 y el pico llegó hasta 622.000 usuarios sin suministro eléctrico.

La 9 de Julio se volvió un caos por los cortes de luz

Pasadas las 17 cerca de un tercio continuaba con cortes de luz. La página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) estuvo casi todo el día caída, por lo que la información llegó a partir de fuentes oficiales y empresarias que consultó este medio. En la jornada también se registraron problemas en otras regiones, especialmente en el Noreste Argentino (NEA) que ya es una costumbre y fuentes oficiales apuntan a “aires acondicionados de baja eficiencia que se encienden en el horario de la siesta”.

Tettamanti supervisó cerca de las 14 los trabajos en SACME, el centro de operaciones que comparten Edenor –que opera en la zona norte del AMBA– y Edesur. La dependencia informó además que “el ENRE comenzó una investigación para proceder conforme al marco regulatorio de las distribuidoras en lo que a multas y sanciones se refiere”.

En el Gobierno reconocen que las tensiones en el sistema no solo tiene que ver con la posibilidad de que la oferta de energía no alcance para abastecer la demanda en los momentos pico, reconocen que la desinversión en las redes de transmisión tienen que ver con casi dos décadas de atraso tarifario.

Sin embargo, también contemplan el peso de los cortes en la opinión pública luego de que los usuarios recibieran aumentos en las tarifas de electricidad que promediaron el 300% en el AMBA desde diciembre de 2023 a la fecha. Los cortes de servicios se dan en un contexto de altas temperaturas. En CABA y el Conurbano bonaerense la máxima prevista para hoy es de 35 grados, aunque la sensación térmica superó los 44 grados.

En los próximos días Energía lanzará la licitación del proyecto "AMBA I" (EFE)

En Energía saben que cualquier obra demorará al menos dos años en materializarse y se preparan para lanzar en los próximos días la licitación del proyecto “AMBA I”, una línea de alta tensión de Vivoratá a Plomer con una estación transformadora en Plomer. Después, una línea de alta tensión entre Ezeiza y Plomer y entre Atucha y Plomer también. Implicará una inversión de USD 1.000 millones, según cifras oficiales.

En este caso el llamado se demoró porque no hay acuerdo interno sobre cómo se financiarán las obras. Inicialmente, Tettamanti había anticipado que se iba a prefinanciar con un cargo extra en las boletas de todos los usuarios del país, pero la Casa Rosada rápidamente dio de baja esa idea.

En estas horas se trabaja en alternativas para evitar que la demanda pague por anticipado una obra que tardará entre 24 y 36 meses de ejecución. De todos modos, fuentes del sector que están al tanto de las conversaciones entre empresas y Energía comentaron a Infobae que los costos siempre serán trasladados de alguna u otra manera a los consumidores.