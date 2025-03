Trump y Milei quieren un acuerdo de libre comercio: alcances, posibles trabas y qué pasaría con el Mercosur

Nuevo respaldo de Trump a Milei: ahora falta que aparezca el dinero Además de los gestos, el Gobierno necesita hechos concretos como una excepción al aumento de aranceles de aluminio y acero, que por ahora no llega. También crece la expectativa por el desembolso que estaría dispuesto a dar el FMI en el marco del nuevo acuerdo

Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de investigar la nacionalización de la petrolera La ONG Republican Action for Argentina había solicitado la revocación del fallo por la expropiación de YPF. El Gobierno había opinado también en ese sentido