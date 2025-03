Nuevo respaldo de Trump a Milei: ahora falta que aparezca el dinero

Juicio por YPF: la jueza Preska rechazó el pedido de investigar la nacionalización de la petrolera La ONG Republican Action for Argentina había solicitado la revocación del fallo por la expropiación de YPF. El Gobierno había opinado también en ese sentido

Este mes vence la moratoria previsional y 7 de cada 10 adultos mayores no podrán acceder a una jubilación El Gobierno decidió que no habrá nuevos mecanismos para que las personas se jubilen aunque no tengan el mínimo de aportes, pero retrasa una reforma previsional más amplia. En cambio, deberán intentar tramitar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)