Tras el anuncio de un posible acuerdo con el FMI, suben las acciones de las empresas argentinas en Nueva York

Transportadora de Gas del Sur y Corporación América lideran las ganancias de las acciones argentinas en Wall Street (Reuters)

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraron un leve rebote tras los anuncios del presidente Javier Milei sobre un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El mercado reaccionó con optimismo, lo que se reflejó en la performance de los American Depositary Receipts (ADR) de varias compañías argentinas. El optimismo estuvo centrado en la expectativa de un acuerdo inminente, que el presidente Milei anticipó enviaría al Congreso en los próximos días. Las ganadoras del día trepan en promedio 1,3 por ciento.

Entre las empresas que más ganaban a las 12 del mediodía hora de Argentina se encontraban Transportadora de Gas del Sur (TGS), que subió un 2,72%, y Corporación América (CAAP), con un incremento del 2,73%. Ambos ADR se destacaron por sus aumentos, con variaciones positivas que superaron al resto de las acciones argentinas cotizantes en Wall Street.

De 21 papeles argentinos que operan en el principal mercado del mundo, 16 subían, uno no tenía cambios y 4 retrocedían a las 12 del mediodía.

Sin embargo, no todos son números verdes. Mientras varias empresas argentinas lograron un cierre positivo, otras no tuvieron el mismo desempeño. Por ejemplo, Mercado Libre (MELI), uno de los ADR más representativos de Argentina en el exterior, experimentó una leve caída de 0,33%, aunque no fue la peor de la jornada. Las más perjudicadas fueron Globant (GLOB) y Telecom Argentina (TEO), que cayeron 1,02% y 1,26%, respectivamente.

A pesar de las pérdidas de algunas acciones, el comportamiento positivo de las principales compañías argentinas en la jornada destacó como un indicio de la posible mejora en el clima de confianza sobre el mercado argentino.

El panorama de Wall Street

El ambiente en Wall Street también reflejó incertidumbre y cautela. El índice S&P 500 cayó un 0,2%, mientras que el Nasdaq Composite, compuesto principalmente por empresas tecnológicas, disminuyó un 0,4%. El Dow Jones Industrial Average mostró una caída más moderada, cerrando ligeramente en negativo. El día estuvo marcado por la espera de decisiones cruciales relacionadas con las tarifas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, especialmente las que afectaban a Canadá, México y China.

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo en su discurso ante la Asamblea Legislativa que enviará un acuerdo con el FMI al Congreso para su tratamiento (AP)

En este contexto, los mercados internacionales de activos mostraron más dudas que certezas. Los inversores se enfrentaron a una posible implementación de nuevas tarifas arancelarias, lo que sembró incertidumbre sobre el futuro inmediato de la economía global. El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq comenzaron marzo con señales de nerviosismo, reflejando una tendencia bajista que había comenzado a gestarse durante febrero. No obstante, las reacciones de los ADR argentinos se dieron en un contexto que sigue siendo complejo para las acciones globales, y la preocupación por los aranceles y los datos económicos de Estados Unidos seguía siendo un tema dominante.

La semana pasada, los ADR de empresas argentinas venían mostrando comportamientos más bien negativos. A lo largo de febrero, las acciones de estas empresas tuvieron un desempeño negativo, en línea con la tendencia bajista de los mercados globales. Los ADR de compañías argentinas sufrieron caídas que incluso llegaron hasta el 30% en el caso de Globant (GLOB). De hecho, fue una de las peores semanas para los activos argentinos en Wall Street, con pérdidas que superaron los descensos de otros mercados internacionales.

Sin embargo, el 3 de marzo, la situación mostró un leve cambio. Algunas de las caídas más pronunciadas de la semana pasada comenzaron a ceder. Por ejemplo, Banco Macro (BMA) y Supervielle (SUPV) se mantuvieron estables, con ligeros avances, a pesar de la tendencia negativa que predominó durante la semana anterior. YPF, por su parte, apenas experimentó un aumento de 0,06%, lo que reflejó una de las ganancias más modestas del día.

El acuerdo con el FMI

El anuncio de Javier Milei sobre la inminencia de un acuerdo con el FMI parece haber sido el motor que generó la reacción positiva de muchos de estos activos. Durante su discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente argentino confirmó que enviaría el acuerdo con el FMI al Congreso en los próximos días, lo que incrementó las expectativas del mercado. Milei señaló que el acuerdo no implicaría un aumento de la deuda neta, ya que los recursos que llegarían del FMI serían destinados a cancelar pasivos en manos del Banco Central.

El anuncio también generó un impacto positivo sobre las expectativas de los inversores, que lo vieron como un paso clave para reforzar las reservas del Banco Central y, eventualmente, avanzar hacia una mayor flexibilización del régimen cambiario. Esto también incrementó la confianza en las perspectivas de crecimiento económico para Argentina, especialmente en lo que respecta a la inversión extranjera y la inflación.

Si bien el programa financiero con el FMI sigue siendo objeto de debate y ajustes, el respaldo que Milei solicitó al Congreso generó una dosis de optimismo tanto en los inversores locales como en los internacionales. La expectativa es que, una vez aprobado el acuerdo, se logre un esquema cambiario más libre, lo que permitiría una mayor fluidez en las operaciones de la economía.

Mercados internacionales

En este contexto, los mercados internacionales también mostraron signos de volatilidad. Los índices bursátiles de Estados Unidos se vieron afectados por la incertidumbre sobre las tarifas comerciales impuestas por la administración de Donald Trump. La noticia de los nuevos aranceles sobre China, México y Canadá dominó los titulares, mientras que las acciones de tecnología, como NVIDIA (NVDA), sufrieron caídas notables. El dólar libre cerró estable a $1.230, lo que mantuvo la brecha cambiaria en el 15,5% respecto al dólar oficial, reflejando la situación volátil del mercado.

Las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que llegaron a su nivel más bajo en cinco meses, también fueron un tema clave en la discusión de la política económica, a medida que los inversores analizan el impacto de la deuda y las reservas sobre la estabilidad financiera.