Tasas municipales: cada vez más empresas eligen en qué partido relocalizarse para evitar una mayor carga fiscal

Las empresas que evalúan radicarse en un municipio, ahora lo evalúan mucho por los altos de las tasas locales

La decisión del Banco Nación de mudar una sucursal que tenía en Ramos Mejía, La Matanza, a Ciudadela, en Tres de Febrero, por la altísima tasa que le cobraba ese municipio es una fiel muestra de lo que está sucediendo en muchas localidades del país que tienen hoy una carga tributaria excesiva que afecta la rentabilidad de las empresas.

Si bien no siempre existe la posibilidad de mudarse, cada vez más firmas tienen en cuenta este factor para elegir dónde radicarse o, si pueden hacerlo, trasladar su operatoria a otra localidad cercana que sea menos gravosa.

El problema de las tasas municipales en jurisdicciones que no cumplen con la exigencia de ofrecer una contraprestación al contribuyente no es nuevo, en el último año, a partir del ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei, muchos intendentes las incrementaron fuertemente, como por ejemplo la de Seguridad e Higiene (TISH), además de crear tributos sin una correlación con la prestación del servicio.

La situación impulsó la judicialización, en muchos casos, y en otros, intensas negociaciones para lograr revertir la medida, muchas veces bajo advertencias de abandonar el municipio

Esta situación impulsó la judicialización, en muchos casos, y en otros, intensas negociaciones para lograr revertir la medida, muchas veces bajo advertencias de abandonar el municipio si ello no ocurría. Eso está sucediendo en el caso del Banco Nación en algunas localidades en donde la presión fiscal es altísima y vuelve la operatoria no rentable.

“Lo que veo es que si se decide a abrir un nuevo depósito o una nueva sucursal, se analiza cuál es el costo impositivo de ir a un lugar o a otro. No es el único factor que influye, porque en algunos casos depende de la demanda. Pero para depósitos, que son puntos logísticos, hoy en día las empresas analizan dónde conviene radicarlos. He visto casos que han mudado su depósito de un lugar a otro”, aseguró el tributarista César Litvin.

El experto puso el ejemplo de grandes empresas mayoristas, que abandonaron sus depósitos en municipios como “Morón, Lanús o Pilar, que tienen tasas exorbitantes”.

He visto casos que han mudado su depósito de un lugar a otro”, aseguró el tributarista César Litvin

“Es muy importante el efecto en la competitividad que tiene la tasa. La idea es que municipios empiecen a competir si quieren atraer nuevos clientes”, remarcó Litvin. Uno de los intendentes del conurbano que lidera esta lucha contra las tasas altas es Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, quien en diálogo con Infobae aseguró que el proceso que impulsa es el de “competencia tributaria, que las empresas evalúen bien a la hora de invertir dónde les conviene hacerlo”.

Mencionó además que hay casos que se han concretado de firmas que se han mudado a su Municipio y otros que son más complejos porque buscan un tamaño determinado y no lo encuentran. “Tres de Febrero está todo urbanizado; no es Pilar que hay espacio vacante; por eso estoy armando un parque industrial. Hay empresas que me dijeron ´buscame 10.000 metros, 5.000 metros, y a veces no es tan fácil encontrar lo que necesitan, pero sí hay casos de empresas de otros distritos que han venido, que abrieron quizá una sucursal o un depósito”, contó Valenzuela.

Sucursal del Banco Nación que anunció su cierre en Ramos Mejía, La Matanza, para mudarla a Ciudadela, en Tres de Febrero

Para ilustrar el impacto de las diferencias de tasas municipales, el intendente de Tres de Febrero tomó el caso de una pyme que habilitó recientemente un depósito allí y comparó cuánto paga de tasa de seguridad e higiene en su localidad y cuál es el ahorro respecto de otros municipios. La empresa es Alambres Industriales Trefilados, una pyme familiar con 70 años de historia que produce alambres para usos diversos.

“Si vemos cuál es el ahorro anual en la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene respecto de otros municipios es muy significativo. Comparado con Morón, el ahorro anual en TISH es de $14,5 millones; San Martín, $7,7 millones; Hurlingham, $10,7 millones; y La Matanza, $12,8 millones”, detalló. Además, aclaró que en Tres de Febrero, durante el primer año luego de la habilitación la firma no paga la tasa, que en caso es de 0,75%, la mitad que en localidades linderas.

La dificultad de mudar una industria

Así como decidir la instalación de una fábrica en una localidad con baja carga tributaria es un hecho que sucede cada vez más, no lo es tanto la mudanza en el caso de las plantas industriales. Al respecto, el titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini, afirmó: “Desgraciadamente, la industria no tiene rueditas. La construcción de una nave requiere mucha inversión y, en general, una vez que se instalan, es muy difícil moverse, pero el día que toman la decisión de irse, no vuelven más”.

Desgraciadamente, la industria no tiene rueditas. La construcción de una nave requiere mucha inversión y, en general, una vez que se instalan, es muy difícil moverse, pero el día que toman la decisión de irse, no vuelven más” (Rappallini)

Según el industrial, dueño de Cerámica Alberdi, todavía no se observan empresas que se estén relocalizando por cuestiones de carga fiscal. “Lo que sí sucede es que en general las relocalizaciones son más organizativas. Por ejemplo, alguien que tiene una planta chica y se muda cuando tiene que ampliarse, en vez de comprar algo al lado, van a un parque industrial y compran un galpón y ahí unifican todo. O firmas que están con multas, sobre todo lo que es toda la cuenca Matanza-Riachuelo, que tienen muchos problemas con Acumar, entonces toman la decisión de relocalizarse”, explicó Rappallini.

En cuanto a las mudanzas por la alta carga tributaria, el presidente de Uipba remarcó que son las “firmas más chicas, las pymes, de servicios, las que se van relocalizando en función de este tipo de impuestos municipales. A la industria mediana y grande le cuesta más”. Y optan por iniciar demandas judiciales.

Muchas empresas deciden instalar depósitos en zonas de menor costo impositivo

Desde la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), su presidente, Alfredo Cornejo, dijo a Infobae que se viene trabajando desde hace algunos meses con Punto Pyme junto a la subsecretaría Pymes nacional y la Sebrae (Servicio Brasileño de Apoyo a la Micro y Pequeñas Empresas), en donde reúnen a intendentes para debatir acerca de la presión tributaria y cómo tener mejores condiciones para la radicación de empresas.

“Es como una competencia entre municipios para ver quién tiene mejores condiciones para la instalación justamente de nuevas naves o transferencias de naves ya sean industriales, que son un poquito más difícil, como en logística. Estamos trabajando mucho en ese sentido y generando nuevas condiciones de mejoras en tasas y también en beneficios para que las empresas se puedan instalar en los distintos municipios”, remarcó Cornejo.

Es como una competencia entre municipios para ver quién tiene mejores condiciones para la instalación justamente de nuevas naves o transferencias de naves ya sean industriales, que son un poquito más difícil, como en logística (Cornejo)

El empresario agregó que el trabajo es incipiente, pero “indudablemente, a medida que pasa el tiempo, se va a dar una competencia sana entre municipios para generar condiciones para la instalación”.

Fuentes industriales de Córdoba y Santa Fe coincidieron en que no observan situaciones masivas de mudanzas de industrias por temas impositivos, que se puede dar más en el sector de servicios y financiero. De todos modos, plantean que las altas tasas municipales afectan la competitividad de las industrias y que en muchos casos se judicializan.

“Los intendentes tienen que cobrar una tasa que se corresponda con el servicio que prestan. Y eso muchas veces no ocurre. En Arroyito, por ejemplo, hubo negociaciones y la sangre no llegó al río”, dijo el presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIA), Luis Macario.