El caso $LIBRA impactó menos de lo pensado, pero se alarga la negociación con el FMI

La comitiva argentina en Washington, con la directora y la subdirectora del FMI

La comitiva presidencial respiró aliviada tras su visita a Washington. El escándalo generado por la “difusión” presidencial de la cripto $LIBRA ni siquiera estuvo presente en las charlas con el FMI. Mucho menos fue un tema con Elon Musk ni con la Casa Blanca. “Acá no provocó ningún impacto”, aseguraban los funcionarios que acompañaron a Javier Milei en este viaje.

Tampoco en Wall Street el episodio pasó a mayores. No hubo reportes de entidades hablando del asunto y la principal inquietud que tenían los inversores fue rápidamente despejada: la gobernabilidad.

La posibilidad de un juicio político naufragó casi de inmediato y solo el bloque kirchnerista en el Congreso la apoyó. Pero ni siquiera llegó a conformarse una comisión investigadora en el Senado. Los propios legisladores de la UCR se dieron vuelta, pese a que fue el propio bloque quien había propiciado la iniciativa.

La suspensión de la PASO este año es otro triunfo, porque más allá del ahorro quita del horizonte una situación estresante para la economía. Las primarias hubieran generado seguramente cobertura cambiaria ya desde julio. Ahora al menos hay varios meses más para mostrar resultados antes de llegar a los comicios.

En el corazón de Manhattan se realizó una jornada organizada por Bank of America 100% dedicada a la Argentina, al mismo tiempo de la visita de Milei a Washington. Participaron inversores, economistas, banqueros y representantes de empresas que cotizan en Wall Street, como Genneia, Central Puerto, Grupo Supervielle, IRSA y Edenor, entre otras. En este encuentro, en pleno Manhattan, reinó el optimismo.

Pese al golpe inicial, el impacto del caso $LIBRA sobre los mercados financieros y de capital fue limitado, aunque aumentó el riesgo país REUTERS/Agustin Marcarian

Los motivos que llevan a los inversores a mantenerse arriba de la ola argentina son variados. La economía se encuentra en plena reactivación, junto a un claro sendero de desinflación. El apoyo al Presidente no se vio afectado por el episodio $LIBRA y las encuestas favorecen con comodidad al Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre. La expectativa es que llegue un acuerdo con el FMI y que el Gobierno empiece a remover los controles de capitales de manera gradual en los próximos meses hasta llegar a la salida del cepo cambiario a fin de año, como prometió Milei.

Las negociaciones continúan

Pero este recorrido casi ideal que imaginan muchos inversores no luce tan lineal. Por lo pronto, la propia titular del Fondo, Kristalina Georgieva, se ocupó de aclarar que “las negociaciones continúan”, luego del encuentro que mantuvo con Milei en la sede del organismo.

Tanto del lado del Fondo como del equipo económico reconocen que aún queda mucho por discutir. Por eso, Caputo sigue manteniendo los mismos tiempos que ya había mencionado hace un par de semanas: “Será dentro del primer cuatrimestre”, aunque también reconoce que pueden ser “algunas semanas más o menos”.

Se deduce, por lo tanto, que lo ocurrido con $LIBRA no acelerará los tiempos del acuerdo. Desde Washington fueron varios los que sugirieron llegar a un entendimiento lo antes posible para mostrar resultados y fortalecer al Presidente. Pero eso no sucederá.

La discusión con el FMI sigue trabada en el esquema cambiario que tendrá la Argentina si el organismo decide realizar un desembolso significativo. En Washington no quieren que se utilicen sus dólares para acentuar las intervenciones cambiarias. En otras palabras, la exigencia sigue siendo una mayor flexibilización del cepo y permitir que el tipo de cambio tenga mayor fluctuación. “Nadie en el FMI pide una devaluación”, reiteran en el Gobierno.

Caputo, en una reciente reunión con la Unión Industrial. El ministro está decidido a mantener el actual esquema cambiario

Caputo quiere llegar con el esquema actual hasta las elecciones: el crawling peg al 1% para el dólar oficial y los dólares financieros en la zona de $ 1.200. Esta paz cambiaria aseguraría llegar a octubre sin mayores sobresaltos y posiblemente con un nivel de inflación cercano al 1%.

Ese camino viene con obstáculos. En el corto plazo, otros dos meses para llegar a un acuerdo con el Fondo luce como un plazo bastante extenso en relación a la ansiedad de los mercados.

Contexto internacional

Pero lo más complejo que deberá enfrentar el Gobierno en los próximos meses probablemente no sea ni el escandalo $LIBRA ni las negociaciones con el FMI. En realidad, lo que más inquieta al equipo económico es el contexto internacional, en particular la posible decisión de la FED de no seguir bajando las tasas de interés en lo que resta de 2025. O bien definir alguna disminución solo marginal.

Las tasas en Estados Unidos seguirán altas por más tiempo de lo esperado y eso es una mala noticia para los activos de riesgo. Ya en las últimas semanas el mercado norteamericano y en particular las tecnológicas vienen mostrando mayor debilidad.

Y el impacto también se siente en los emergentes, incluyendo la Argentina. La principal consecuencia es que el riesgo país se mantiene relativamente alto, por encima de los 700 puntos básicos.

Los inversores se pusieron más cautos y ya no están tan entusiasmados con seguir incorporando riesgo argentino a las carteras. Esto cambia los planes que el Gobierno tenía al arrancar el 2025. Hoy no hay posibilidad de salir a financiarse en los mercados voluntarios, por lo que Argentina sigue muy dependiente de lo que pueda conseguir del FMI y de otros organismos internacionales. En otras palabras, quedó con menor margen de maniobra, lo que a su vez complica la remoción de trabas cambiarias.