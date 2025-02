ARBA habilitó el pago del Impuesto Inmobiliario con descuentos de hasta 15% para quienes no tengan deudas

ARBA pondrá a disposición de los usuarios planes de pago de hasta 60 cuotas

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que ya está disponible en las agendas de pagos, billeteras virtuales y homebanking la cuota 1 y la boleta para optar por el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano.

En los próximos días, también llegará por correo electrónico a quienes estén suscriptos a la recepción digital. Además, a partir del lunes, estará disponible para su descarga en la web oficial del organismo, donde podrá abonarse por los distintos medios habilitados.

En esta oportunidad, ARBA reintrodujo beneficios y descuentos para contribuyentes cumplidores. Quienes no tengan deudas y opten por el pago anual, podrán acceder a un descuento de hasta el 15%. Para quienes estén adheridos al débito automático, será necesario manifestar su elección del pago anual a desde la página de ARBA antes del 25 de febrero para obtener el descuento.

Asimismo, aquellos que regularicen su situación hasta 5 días antes del vencimiento –que opera el 11 de marzo– podrán acceder al beneficio, ya sea cancelando su obligación o adhiriendo a un plan de pagos.

ARBA recordó además que los descuentos también alcanzan al resto de los impuestos patrimoniales, cuyo vencimiento opera en los próximos meses. En detalle, el 26 de marzo vence el impuesto automotor y el 8 de abril vence el Inmobiliario Rural y Complementario.

El organismo dará hasta un 15% de descuento por pago anual y débito automático

“Para quienes estén adheridos a la boleta electrónica se mantiene la posibilidad de pagar a través de la billetera virtual del Banco Provincia, escaneando el código QR recibido por mail, que estará vigente únicamente hasta la fecha de vencimiento de la cuota a abonar”, explicaron desde el organismo.

Además de estas alternativas, ARBA cuenta con otras formas de pago digital, con tarjeta de crédito o mediante cajero automático luego de obtener el código para el pago electrónico.

En tanto, quienes decidan pagar de manera presencial, están disponibles las entidades bancarias habituales y los puestos de pago habilitados por la empresa Provincia Net Pagos.

Cómo regularizar las deudas

Para facilitar el cumplimiento, ARBA ofrece planes de pago para regularizar deudas de los impuestos Inmobiliario, Automotor y Embarcaciones deportivas, tanto en instancia prejudicial como judicial.

En la instancia prejudicial, ARBA pone a disposición el pago en hasta 60 cuotas para deudas vencidas. Para quienes están en instancia judicial el tiempo máximo de financiamiento es menor (hasta 48 cuotas).

Los contribuyentes tendrán la oportunidad de cumplir con los pagos adeudados por sus embarcaciones

“La posibilidad de regularizar deudas con condiciones flexibles y acceder a beneficios fiscales permite que cada vez más bonaerenses cumplan con sus obligaciones y contribuyan a fortalecer los recursos públicos de la Provincia. Además, quienes deseen acogerse a estos planos podrán hacerlo de manera rápida y sencilla a través de la web de ARBA”, destacó Cristian Girard, titular del organismo.

Procedimiento para acceder a los beneficios

ARBA informó que los interesados en acceder a estas bonificaciones deben gestionar su situación fiscal a través del portal oficial. En esta plataforma podrán consultar su estado tributario, confirmar la vinculación de su CUIT, CUIL o CDI, y verificar los descuentos disponibles en función de su perfil de cumplimiento.

La entidad también habilitó herramientas para resolver consultas y gestionar trámites relacionados con los beneficios. Este proceso incluye una interfaz amigable y accesible, diseñada para facilitar el acceso a las ventajas fiscales tanto a ciudadanos individuales como a empresas.

Además, la agencia recordó que los contribuyentes deben estar atentos a los vencimientos, ya que aquellos que no regularicen sus deudas antes de la fecha límite perderán los descuentos y beneficios ofrecidos. Es recomendable que los ciudadanos que aún no han realizado el pago o no se han adherido al plan de débito automático lo hagan cuanto antes, para aprovechar los descuentos del 15% y evitar cargos adicionales por intereses. ARBA también recordó la importancia de utilizar los medios digitales para agilizar el proceso, lo que no solo facilita el pago, sino también contribuye a un sistema más eficiente y moderno en la gestión tributaria de la provincia.