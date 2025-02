¿Elon Musk comprará Nissan?: las acciones de la automotriz subieron luego de la filtración de un informe que lo sugería

Elon Musk dijo que la vinculación a una posible compra de las plantas de Nissan en Estados Unidos es una noticia falsa y que su fábrica es única en el mundo automotriz. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Luego de la fallida fusión con Honda para transformarse juntos en los terceros mayores productores de automóviles del mundo detrás de Toyota y Volkswagen, Nissan Motor Corporation reconoció públicamente estar interesada en encontrar un nuevo socio estratégico para crecer en los campos de la movilidad sustentable y la conectividad que domina el escenario mundial para los fabricantes.

Antes de cancelar el proyecto de fusión entre ambas compañías japoneses, una de las empresas que se había mostrado interesada en adquirir el 35,7% de las acciones de Nissan que pertenecen al Renault Group, fue Foxconn, un gigante de la electrónica que fabrica para terceros y es la encargada de producir teléfonos iPhone para Apple.

Young Liu, presidente de Foxconn, reconoció su interés en una eventual operación con Nissan aunque basada en la colaboración y no en una compra parcial, aunque dijo que “consideraría hacerse con una participación del fabricante japonés si eso fuera necesario para esa colaboración, aunque insistiendo siempre que el objetivo es la de la cooperación, según reportó Reuters.

Ahora, según reporta Financial Times, Nissan podría estar interesada en que el nuevo accionista sea una compañía norteamericana, lo que permitiría evitar parte de los aranceles que el presidente Donald Trump tiene previsto aumentar sobre los productos importados en Estados Unidos. Y esa compañía podría ser Tesla, la marca de autos eléctricos de Elon Musk.

Luego de interrumpir la fusión anunciada con Honda, Nissan sigue en negociaciones con otros posibles inversores. REUTERS/Brendan McDermid

Aunque no trascendieron comentarios oficiales de parte de Nissan, se especula que la vinculación entre ambas podría tener un formato similar al de la reciente operación de venta de Mercedes-Benz Argentina al grupo inversor de capitales nacionales Open Cars. La nueva Prestige Auto que continuará con la fabricación de los vehículos utilitarios Mercedes-Benz Sprinter en Argentina hasta 2030 y con la comercialización de los automóviles de alta gama de la marca alemana.

En este caso, los informes señalan que una alianza entre Nissan y Tesla llegaría de la mano de un grupo japonés de alto nivel en el que participa Yoshihide Suga, ex primer ministro del país asiático. Este grupo inversor ha elaborado un proyecto para interesar a Tesla en una inversión en Nissan.

Se mencionó como vínculo a Hiromichi Mizuno, ex miembro de la junta directiva de Tesla, aunque el propio ejecutivo desmintió a Financial Times al escribir en su cuenta de X que “no tengo absolutamente ninguna participación en lo que se informa en este artículo y no tengo conocimiento de ninguna medida de ese tipo por parte del gobierno japonés. Ya no estoy en Tesla, pero personalmente dudo que Tesla tenga algún interés en las fábricas de Nissan, ya que el diseño de las fábricas de Tesla es único”, finalizando el posteo arrobando a Elon Musk.

El magnate no demoró mucho en responder a esa mención con un breve mensaje en el que señalaba que “las noticias falsas (fake news), atacan de nuevo”. Igual, las dudas quedaron flotando en el aire.

La Gigafactoría de Tesla en Austin, Texas, es una de las más modernas y revolucionarias del mundo (REUTERS/Go Nakamura/File Photo)

El reporte en cuestión afirmaba que fuentes anónimas aseguraron que el grupo inversor esperaba que Tesla se convirtiera en un inversor estratégico a través de una operación de compra de las plantas de Nissan en Estados Unidos.

Algunas horas antes de este intercambio de mensajes con exmiembro del directorio de Tesla, Musk había respondido a la noticia publicada en su propia red social que “La fábrica de Tesla es EL producto. La línea de producción de Cybercab no se parece a ninguna otra en la industria automotriz”, lo que permitía interpretar que no había razones para creer en un interés de Tesla por las fábricas de Nissan, sino en todo caso la situación opuesta.

Como dato complementario que no debe pasar desapercibido, luego de semanas complejas para Nissan por haber reconocido que al cierre de su año fiscal esperan presentar pérdidas netas por unos 518 millones de dólares, y por no haber podido avanzar en su fusión con Honda, sus acciones cerraron con un alza del 9,6% en la bolsa de Tokio este viernes, luego de conocerse este informe de una posible alianza con Tesla.