Los nuevos dueños de Mercedes-Benz Argentina podrían ser los primeros en producir autos chinos en el país

Los directivos de Mercedes-Benz Argentina, Mercedes-Benz AG y de Prestige Auto, los nuevos dueños de la marca a nivel local

El anuncio de este jueves confirmando la venta de la operación industrial y comercial de Mercedes-Benz Argentina al grupo empresario Open Cars SA dejó un escenario mucho más abierto del que se podía imaginar hasta la víspera.

Si bien Infobae había accedido a la información referida a la búsqueda de nuevos proyectos de industriales para la planta de Virrey del Pino a partir del momento en que termine la licencia para fabricar el utilitario Sprinter a fines de 2030, las declaraciones de Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, la empresa del grupo inversor que toma el control de Mercedes-Benz Argentina, dejaron muchas más precisiones al respecto.

“La idea es crecer sobre producción. Sprinter se va a producir hasta el 2030, y en cuanto a los proyectos, estos pueden ser paralelos y, obviamente, pensando en 2030 para adelante. Ahora estamos en el primer paso del proceso, el de entrar en la planta, con lo cual diría que sí, que la idea es incrementar rápidamente producción y empezar a ver qué más se puede hacer en el camino de la electromovilidad”, dijo Herrero.

En este sentido, el ejecutivo señaló que una marca china “puede ser una opción. Cualquier opción es válida, y entiendo que hoy la oferta china es muy grande. Puede ser. Todavía no hay nada planificado. Lo primero es asegurar la producción actual y llevarla a su máxima capacidad. En ese aspecto, la prioridad la tiene Mercedes-Benz”, agregó.

Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, señaló que se pueden inicar proyectos paralelos de electromovilidad mientras se fabrican los utilitarios Sprinter hasta finales de 2030

En este punto, tanto Manuel Mantilla, CEO de Mercedes-Benz Argentina, que se mantendrá en un rol estratégico a la par de Herrero, como el propio líder de Prestige Auto, señalaron que “se mantendrán los mismos mercados de exportación de Latinoamérica a los que hoy se abastece de la actual versión térmica de Sprinter, y que el proyecto contempla que por pedido de Mercedes-Benz, se pueda exportar a otros destinos. Desde el día 1, estaremos viendo qué otros negocios se pueden hacer con otros países”.

Además del furgón Sprinter, la planta actual de Mercedes-Benz produce hoy dos camiones y un chasis para buses. Sin embargo, a finales de este año, esa producción se trasladará a la nueva fábrica que Mercedes-Benz Camiones y Buses ha levantado en Zárate, con lo que quedarán separadas completamente ambas empresas. Hoy, si bien no comparten ninguna parte del negocio, mantienen su producción local en el Centro Industrial “Juan Manuel Fangio”.

También Herrero explicó que Open Cars operará completamente separado del grupo financiero BST en el que intervienen Pablo Peralta y otros socios comunes a la nueva sociedad, pero que ésta tendrá como único fin dedicarse a negocios de movilidad, buscando proyectos nuevos encaminados específicamente a los autos electrificados.

Aunque hay otras terminales automotrices que tienen relación con marcas chinas, como es el caso de Stellantis, que es accionista de Leapmotor y tiene los derechos de comercialización fuera de china de esa marca de autos eléctricos, si Open Cars estableciera una relación industrial con un fabricante chino como Herrero afirmó que podría ocurrir, significaría un hecho significativo para la industria automotriz argentina, ya que se trataría del primer vehículo chino que se fabrique en una planta local.

En China, el grupo SAIC produce autos con la plataforma Volkswagen MEB. Estas alianzas podrían darse también en Argentina REUTERS/Aly Song/File Photo

Actualmente, hay dos grandes marcas que no están presentes en Argentina con un importador oficial y que podrían llegar próximamente al mercado local: BYD y SAIC. En ambos casos, con la motivación adicional que representa el cupo de 50.000 autos eléctricos de bajo costo que el Gobierno autorizará a importar desde extra zona sin pagar el arancel del 35% que actualmente se aplica a los productos de destinos fuera de la región.

Si bien ambas marcas podrían llegar con la simple figura de un importador oficial, requieren una red de concesionarios y un servicio de post venta y garantía que habría que montar. Ambos son activos que ya tiene Open Cars.

Las diferentes alternativas

Hay dos caminos: o se asocian con un importador actual, en cuyo caso deberían compartir cupo con otras marcas de ese importador -ya que la idea del Gobierno es asignar unidades por CUIT y no por marca-, o lo hacen con un fabricante que no tenga esos productos. La tercera opción, quizás la más compleja, es desembarcar en Argentina con una filial local que absorba el negocio de otro fabricante existente.

Es aquí donde podría entrar en el escenario la operación de Open Cars, porque hasta 2030 tiene asegurado fabricar el modelo de Mercedes-Benz, pero después tendrá que producir otra marca, y tal como dijo Herrero, debería ser una línea de productos de electromovilidad.

BYD, el fabricante de automóviles chino de mayor volumen y ventas en todo el mundo, inaugurará este año en Brasil su propia fábrica en Camaçarí, en las antiguas instalaciones compradas a Ford cuando cerró su operación en ese país. En esa planta se fabricarán, en principio, autos eléctricos e híbridos de bajo precio, aunque el plan es crecer en productos con el tiempo y abarcar otros segmentos.

BYD inaugurará este año su planta en Brasil, donde fabricará modelos híbridos y eléctricos que podrían llegar a Argentina sin arancel. REUTERS/Joa Souza

No parece tener mayor sentido que esa marca se asocie con Open Cars en Argentina, porque la capacidad industrial para la región está asegurada y el libre comercio con Argentina también, por el acuerdo de comercio vigente (ACE 14) que permite la importación y exportación entre ambos países sin arancelamiento alguno.

Algunas fuentes del sector aseguran que BYD llegará a Argentina como importador directo, sin un representante oficial, algo similar a lo que ocurre con Honda Argentina, por ejemplo, que no produce automóviles sino sólo motocicletas en su planta de Campana, pero no es un importador independiente sino una filial de la casa matriz. En este caso, BYD importaría a Argentina los modelos que no se fabrican en Brasil para establecer el intercambio comercial entre ambos países sin arancel.

SAIC, por otro lado, es una empresa que tiene capitales combinados entre los propios y los que surgieron de alianzas con Great Wall, Volkswagen Group y General Motors. Así, la llegada de SAIC a Argentina permitiría que se vendan localmente los exitosos y accesibles autos eléctricos MG que están rompiendo récords en Europa a pesar de los aranceles proteccionistas. Aunque se trataría de una operación conjunta con Volkswagen Argentina o General Motors Argentina.

Actualmente, mientras se especula con la posible futura fabricación de una pick-up china en la planta de General Pacheco donde se produce la VW Amarok, Chevrolet acaba de anunciar la llegada para este año a Argentina del nuevo SUV eléctrico Chevrolet Spark UEV, que ya se fabrica en China con la marca Baojun, perteneciente a una operación industrial conjunta de GM-Wulling-SAIC.

El Chevrolet Spark EUV es un vehículo eléctrico accesible que se fabrica en China y llegará este año a Argentina

En los últimos días se anunció también que la alianza internacional existente desde 2023 bajo el nombre de Force, entre Renault, Geely y Aramco para producir vehículos térmicos de bajas emisiones y plantas de poder híbridas, comenzarán a operar conjuntamente en Brasil para la venta y distribución de los modelos de la marca china en ese país.

Estas alianzas locales o conjuntas que involucran a otros fabricantes en negocios separados muestra que Open Cars podría tener un abanico vasto de opciones para generar un negocio de electromovilidad con una marca china que le permita alcanzar un volumen adecuado en el país o la región.

En principio, entendiendo que hay una capacidad ociosa que quedará ya desde 2026 en la planta de Virrey del Pino, esa operación debería incluir la fabricación local o el ensamble a través de un esquema CKD, en el que las partes llegan por separado desde el país de origen y se arman con una mínima parte de componentes locales en Argentina.