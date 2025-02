Sigue la baja de precios de los autos que ya no pagan el impuesto interno: qué marcas y modelos se sumaron

Más marcas siguen bajando el precio de los autos que pagaban el impuesto interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una semana protagonizada por dos anuncios del Gobierno que tienen impacto directo en el mercado automotor, más marcas confirmaron en los últimos días el modo en que se adecuarán a las medidas durante febrero con listas de precios que incluyen bajas sustanciales en el precio de una franja de modelos que superan los 40 millones de pesos.

Las tres medidas confirmadas en el Boletín Oficial el viernes pasado fueron la de eliminar la escala 1 del impuesto al lujo (20%), reducir al 50% la alícuota de los que alcanzan la escala 2 (35%), y abrir un cupo de 50.000 unidades para autos híbridos y eléctricos de un precio menor a USD 16.000 libre en puerto.

Las primeras bajas anunciadas la semana pasada por Ford, Toyota y BAIC fueron desde el 8% al 18% dependiendo de los modelos, segmentos y política de precios de las marcas. En los tres casos, hubo también una decisión en paralelo de bajar algunos modelos que no pagan el impuesto interno, para escalonar mejor los precios ante los que bajaron desde un nivel superior.

Honda bajó el precio de ZR-V, Civic y Accord híbridos, y toda la gama del SUV CR-V

Honda Argentina anunció la reducción de hasta el 12% en sus modelos. En su portafolio tenía tres autos que entraban en la escala 1, la versión full del SUV ZR-V, toda la línea CR-V y el nuevo Civic Híbrido. Por su precio, el Accord híbrido tenía que estar en la segunda escala, pero como estrategia de nuevo lanzamiento, la marca lo había dejado topeado para que quede en la primera escala. Eso hizo que ahora baje un 8% y no más, ya que su precio contenía una baja incluida.

Con los nuevos precios, el modelo que más bajó fue el Civic híbrido, que pasó de un precio de USD 61.500 a USD 53.900. El Accord pasó de USD 87.000 a USD 79.500, y el auto más accesible que redujo su precio fue la versión TRG del ZR-V (mexicano), que pasó de $53.000.000 a $49.600.000 de pesos, es decir un 7% menos.

Nissan, por su lado, también aplicó una baja de precios importante en los modelos que estaban en el impuesto interno. Estos eran los SUV que vienen de Japón, tanto en versión naftera como híbrida, y el único modelo 100% eléctrico que se comercializa en el país. El Nissan X-Trail 2.5 pasó de 74,9 a 62,5 millones de pesos, mientras que el E-Power costaba 89,1 millones y pasó a 74,9 millones de pesos. En ambos casos, la baja fue del 16%.

El Nissan Leaf, mientras tanto, pasó de 80,8 a 74,9 millones con una reducción de precio del 8 por ciento. Al mismo tiempo, en busca de equilibrar esas bajas, Nissan decidió mantener el precio sin aumentos de las pick-up Frontier de alta gama, dejando la Platinum 4x4 AT en $63.848.400 y la Pro4X con el precio de $65.694.600 que tenía en enero.

Como modo de acompañar la baja de precios del segment inmediatamente superior, Chevrolet mantuvo sin aumentos los precios de todas las versiones del SUV Tracker

General Motors también dio a conocer sus precios de febrero, aunque como en su line up no tiene productos que paguen el impuesto interno en la escala 1, lo que hicieron fue mantener el precio los SUV Tracker que fabrica en Santa Fe, de modo de ser más competitivos con nuevos modelos que puedan bajar de precio por el efecto cascada de la medida del gobierno. Así, las cinco versiones del único vehículo que produce GM Argentina no tuvieron aumentos como el que sí se percibió en el resto de los modelos.

Renault Argentina también publicó sus precios de febrero, en los que no hubo cambios a la baja. El único modelo que estaba alcanzado por el impuesto interno era el Mégane E-Tech, el modelo 100% eléctrico, que tenía un precio de $53.910.000. Sin embargo la decisión de la marca fue mantener el precio porque, del mismo modo que había ocurrido anteriormente con el SUV Koleos para dejarla fuera del impuesto, ya se había bajado el precio del Mégane un 20% en noviembre pasado pasando de 68,8 a 53,9 millones de pesos.

Los dos fabricantes que todavía no habían comunicado su política de precios lo hicieron este jueves. Tanto Volkswagen como Stellantis aplicaron reducciones en varios modelos que ya no pagan el impuesto interno por la eliminación de la escala 1, o que pagan la mitad en los modelos que estaban alcanzados por la escala 2.

El Nuevo VW Vento GLI había sido lanzado en poco más de 59 millones de pesos. Con la eliminación de la escala 1 del impuesto, pasó a costar $53.574.000

Volkswagen Argentina, adicionalmente, lanzó con precio promocional la nueva versión del SUV Nivus que ahora ofrece cinco versiones con una baja de precio cercana al 4,5%. Si bien este modelo no pagaba el impuesto interno, tiene un precio de lanzamiento como modo de relanzar su actualización de diseño en la versión 2025.

Los modelos que sí pagaban el impuesto al lujo eran las dos versiones más equipadas de Taos, el Vento GLI y el SUV Tiguan. En el caso de Taos, la baja de precio fue del 4,3% para quedar en 47,4 y 47,8 millones de pesos, el Vento bajó su precio en un 9,8% y ahora cuesta $53.500.000, y Tiguan bajó un 13,2% para quedar con un precio de 66,8 millones de pesos.

Stellantis Argentina, en tanto, no bajó precios de Fiat por no tener productos que estuvieran alcanzados por el impuesto al lujo, pero sí aplicó reducciones de precio en el resto de sus marcas.

Citroën bajó el precio del C5 Aircross de 55,4 a 48,4 millones de pesos, es decir un 12,6% de reducción. Peugeot hizo lo mismo con sus dos SUV francesas, el Peugeot 3008, que pasó de 62,9 a 53 millones de pesos, y el Peugeot 5008, en el que el precio de enero de 63,9 millones de pesos pasó a ser de 54 millones en febrero. En ambos casos, la baja es del 15,6%.

La versión Trailhawk del popular Jeep Renegade bajó un 15% su precio para quedar ahora en $42,7 millones de pesos

Las otras dos marcas del Holding que bajaron sus precios son Jeep y DS. En el primer caso, la modificación de precios alcanzó varios modelos por tener casi todos SUV. Había dos versiones de Renegade y Compass, las más equipadas, que pagaban el impuesto eliminado. En ambos casos, la baja de precio fue del 15% quedando el Renegade Trailhawk 42,7 millones de pesos y el Compass Trailhawk en 51,7 millones.

En cambio, la medida del gobierno alcanzó a toda la gama Jeep Commander que entre un 15 y un 16,5%, y a los Jeep Wrangler y Grand Cherokee, que bajaron un 14,2% en promedio, para quedar con precios de USD 126.000 y 133.000 respectivamente.

Finalmente, DS, la marca Premium de Stellantis, tuvo impacto en baja de precios para los tres modelos que se venden en Argentina. Todos bajaron un 12,7% quedando el DS3 Rivoli en 52,4 millones de pesos, el DS4 Etoile en 61,4 millones y el DS7 Pallas en 70,9 millones de pesos.