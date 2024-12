Cambios en el equipo económico: Caputo pone un pie en Cancillería y en ARCA y define al sucesor en Finanzas, que tendrá desafíos inmediatos

Caputo y su equipo, junto a Santiago Bausili, en una reunión en julio con operadores del mercado financiero

El equipo económico experimentó una serie de cambios de casilleros, ascensos y mudanzas de ministerios y oficinas en los últimos días, de manera tal que el ministro de Economía Luis Caputo consiguió que su mano derecha, el ahora ex secretario de Finanzas Pablo Quirno pase a ser uno de los funcionarios centrales de la Cancillería, y que Juan Pazo, su alfil ante los empresarios de la economía real, pase a ser el jefe del fisco. Otras fichas se movieron en dominó al interior del gabinete y en estas horas el Gobierno define quién quedará en la silla principal de gestión del programa financiero y de la deuda pública.

La serie de reacomodamientos de funcionarios empezó la semana pasada, cuando el secretario coordinador de Producción Juan Pazo fue anunciado como nuevo secretario de Relaciones Económicas Internacionales del canciller Gerardo Werthein. La novedad fue anticipada por las cuentas de X de Caputo y su equipo y fue acompañada hasta por una foto alusiva. Ese movimiento duró apenas algunos días. La salida precipitada de Florencia Misrahi de Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP- ante acusaciones de crear un régimen para cobrarle impuesos a streamers e influencers abortó ese cambio e interrumpió la llegada de Pazo al Palacio San Martín.

Finalmente terminará siendo el jefe de la autoridad recaudatoria, un organismo que tuvo una reforma en los últimos meses, desde el nombre hasta un cambio en la estructura que dejó a la DGI y a Aduanas como direcciones generales al mando de Andrés Vázquez y José Andrés Vélis, respectivamente. Pazo llegará a una ARCA que todavía podría ser objeto de otras reformas, principalmente en términos de organigrama y salariales. El Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger piensa en pasar la “motosierra profunda” en organismos descentralizados para evaluar si el gobierno libertario tiene más espacio para reducir la estructura estatal.

Pazo en la UIA

El hasta hace pocos días secretario coordinador de Producción fue el único funcionario del Gobierno nacional que acudió a la convención anual de la Unión Industrial Argentina (UIA) a la que desistieron de ir Javier Milei y Caputo. Pazo presentó en ese evento la iniciativa de “mini RIGI” para dar beneficios impositivos a inversiones menores a los USD 200 millones.

Pablo Quirno, secretario de Finanzas durante el primer año de mandato de Milei, pasará a Cancillería

Pazo tendrá como reemplazante al hasta la semana pasada secretario de Comercio e Industria Pablo Lavigne. La figura de coordinación de “secretario coordinador” de otras secretarías fue una creación ad hoc del actual ministro, que tiene tres funcionarios con ese rango. Uno de Producción, uno de Energía y Minería (Daniel González) y otro de Infraestructura (Martín Maccarrone). Lavigne, a su vez, será reemplazado por el subsecretario de Comercio Exterior Esteban Marzorati.

Lavigne y Esteban Marzorati fueron la dupla de funcionarios que estuvieron detrás de los cambios normativos que flexibilizaron los límites a las compras de productos terminados en el exterior y del sistema de courier, que pasó a tener un tope de 3 mil dólares por mes desde los mil dólares vigentes. La Secretaría de Comercio también llevó adelante medidas como la desregulación de trabas para el comercio exterior y de políticas arancelarias.

Caputo designó, así, a su mano derecha Pablo Quirno como secretario de Relaciones Económicas Internacionales, un puesto que había quedado vacío luego de que Marcelo Cima renunciara tras el despido de Diana Mondino.

Quirno es la mano derecha de Caputo desde hace años: fue su jefe de gabinete de la Secretaría de Finanzas durante el macrismo e integró el directorio en los pocos meses en que Caputo presidió el Banco Central.

Desde diciembre asumió como secretario de Finanzas y se puso al frente de la gestión del programa financiero, una de las patas principales en las que se apoya el plan económico del Gobierno. Tiene entre sus responsabilidades el manejo de la deuda pública en pesos y la relación con los organismos internacionales de crédito, además de estar Quirno directamente involucrado en conversaciones con empresas y fondos del exterior y en la promoción del RIGI para las grandes inversiones.

Juan Pazo había sido anunciado esta semana como nuevo funcionario de Werthein pero finalmente será el jefe de ARCA

La mudanza de Quirno a la Cancillería hará a Caputo perder uno de sus generales, que habitaba la oficina más próxima a la suya en el quinto piso del Palacio de Hacienda, a unos pocos pasos de distancia. Hasta este domingo al mediodía Economía todavía no anticipaba quién pasaría a ser el nuevo secretario de Finanzas. Las miradas se posaron de inmediato al conocerse la novedad el sábado entre los economistas que actúan como asesores del ministro: Federico Furiase, hoy director del BCRA, Martín Vauthier y Felipe Núñez, ambos directores del BICE. Este último se presenta como asesor principal de Caputo en temas financieros, pero no había precisiones desde el Poder Ejecutivo sobre si alguno de los tres sería promocionado al sillón principal del programa financiero.

Otros nombres en danza

La lista de nombres dentro de los funcionarios que ya forman parte del equipo económico no parece ser muy extensa para el reemplazo de Quirno si no fuese alguno de los tres asesores. Algunos de los integrantes del directorio del Banco Central tienen formación y carrera en el mundo de las finanzas, como Nicolás Ferro, Sebastián Sánchez Sarmiento (ambos ex JP Morgan) o Baltasar Romero Krause (Credit Suisse). También forma parte del directorio Juan Curutchet, ex director del Banco Provincia. Como referencia, el propio Santiago Bausili fue secretario de Finanzas durante el mandato de Mauricio Macri.

Una particularidad es que Quirno como secretario de Finanzas tenía una estructura de funcionarios muy corta y no contaba con un puesto habitual en el organigrama del área que es la subsecretaría de Financiamiento. Solo registra un subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, Matías Mana, y de Coordinación y Gestión Internacional, Candelaria Álvarez Moroni, que ya venían de la gestión anterior.

El próximo secretario de Finanzas tendrá un primer desafío inminente que será la última licitación de deuda del Tesoro del año. El llamado oficial de la operación tendrá lugar este lunes y la colocación de títulos se realizará el miércoles 11. El Gobierno afrontará vencimientos en pesos por 6 billones de pesos, entre unos 5,1 billones de pesos correspondientes a una Letra de Capitalización (Lecap) y unos $930.000 millones de un Boncer. También aparecen en la agenda urgente de Finanzas la continuidad de la negociación con el Fondo Monetario hacia un acuerdo nuevo y, en los primeros días de enero, el pago de capital e intereses de los bonos en moneda extranjera, que son montos que el Tesoro ya compró al BCRA y espera la fecha de pago para concretar el giro de divisas a los tenedores.