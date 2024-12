La Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre de 2024 será de $93.289, de los cuales se recibe mensualmente el 80% (ANCCOM)

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una de las políticas sociales más relevantes en Argentina, diseñada para apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad económica. A través de este beneficio, el Estado busca garantizar que los niños y adolescentes, especialmente aquellos que forman parte de hogares con recursos limitados, tengan acceso a una mejor calidad de vida, educación y salud.

De cuánto es la Asignación Universal por Hijo en diciembre 2024

La Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre de 2024 será de $93.289. Sin embargo, los beneficiarios recibirán el 80% del monto total de manera mensual, lo que equivale a $74.624,80, ya que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retiene el 20% restante ($18.656,20). Este porcentaje retenido se abonará únicamente cuando el titular presente la Libreta AUH, un documento que acredita los controles sanitarios, el cumplimiento del esquema de vacunación y la certificación de asistencia escolar de los menores.

Además, los beneficiarios de la AUH pueden acceder a complementos adicionales, como el Programa de Acompañamiento Social o Volver al Trabajo, que otorga $78.000; el Complemento Leche, que entrega $35.179; y las Becas Progresar, con un monto mensual de $35.000. A estos beneficios se suma la Tarjeta Alimentar, cuyos montos varían según la cantidad de hijos: $52.250 para un hijo, $81.939 para dos hijos y $108.062 para familias con tres hijos o más.

La ANSES retiene el 20% del monto de la AUH, que se abona al presentar la Libreta AUH

Los requisitos para recibir la AUH

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está pensada para los sectores más vulnerables de la sociedad, y para acceder a ella es necesario cumplir con una serie de requisitos. En primer lugar, el titular debe cumplir con ciertas condiciones laborales. Los beneficiarios pueden estar desocupados, ser trabajadores no registrados (es decir, aquellos que no tienen aportes), desempeñarse en el servicio doméstico o ser monotributistas sociales. Además, los menores a cargo deben cumplir con requisitos específicos. La edad máxima de los hijos es de 18 años, aunque no existe límite de edad en caso de que el hijo tenga alguna discapacidad. Es importante que los menores no estén emancipados ni reciban otras prestaciones previstas en la Ley de Asignaciones Familiares.

En cuanto a la residencia y nacionalidad, tanto los padres como los hijos deben ser argentinos y residir en el país. En el caso de los extranjeros o naturalizados, deben acreditar una residencia mínima de dos años en Argentina. Otro aspecto fundamental es el cumplimiento de ciertos controles sanitarios y educativos. Los menores de hasta 4 años deben estar al día con los controles de salud y vacunación obligatoria. Desde los 5 años hasta los 18, además de los controles de salud, deben demostrar que asisten a un establecimiento educativo público.

Existen también algunas restricciones adicionales para los titulares de la AUH. Uno de los requisitos es que el beneficiario no puede haber estado fuera del país por más de 90 días consecutivos. Asimismo, solo uno de los progenitores o el tutor legal puede recibir la asignación, siempre y cuando tenga al menor a su cargo.

Por último, para acceder al 20% retenido de la asignación, que se paga al final del año, es obligatorio presentar la Libreta AUH. Para ello, el titular debe descargar el formulario PS.1.47 desde la plataforma Mi ANSES, completarlo en un centro de salud y en la escuela del menor, y luego presentarlo junto con el DNI en cualquier oficina de ANSES. Este trámite es esencial para poder percibir el monto retenido a lo largo del año.

Beneficiarios de la AUH pueden acceder a complementos como el Programa de Acompañamiento Social y Volver al Trabajo (ANSES)

De cuánto son las demás asignaciones familiares de ANSES en diciembre 2024

La Tarjeta Alimentar entrega hasta $108.062 según la cantidad de hijos en la familia beneficiaria

En diciembre de 2024, las asignaciones familiares de ANSES variarán según el tipo de prestación, el ingreso del grupo familiar (IGF) y la zona de residencia. A continuación, se presentan los principales montos:

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $703.305: $151.872

IGF entre $703.305,01 y $1.031.469: $107.438

IGF desde $1.031.469,01: $67.807

Ayuda Escolar Anual

Para menores sin discapacidad, con IGF hasta $3.724.368: $124.244

Para hijos con discapacidad, sin tope de IGF: $124.244

Asignación por Cónyuge

IGF hasta $3.724.368: $11.309

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $54.364

Adopción: $335.684

Matrimonio: $81.407

Asignación Prenatal

IGF hasta $703.305: $46.639

IGF entre $703.305,01 y $1.031.469: $31.457

IGF entre $1.031.469,01 y $1.190.867: $19.023

IGF entre $1.190.867,01 y $3.724.368: $9.810

Estas cifras reflejan un incremento del 2,69% respecto a noviembre, en línea con la variación de la inflación registrada en octubre de 2024.

