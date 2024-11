Paso a paso, cómo se realizará el trámite para que los aportes vayan directo a las prepagas u obras sociales

Las empresas de prepaga tienen hasta el lunes para inscribirse en el Registro Nacional de Agentes de Salud para poder recibir aportes de forma directa

A partir del lunes 4 de diciembre, comienza a regir plenamente un nuevo sistema para la derivación de aportes al sistema de salud en la Argentina, que elimina la triangulación entre las obras sociales y las empresas de medicina prepaga y que dispone que los aportes y contribuciones de los trabajadores sean recibidos de manera directa por los prestadores, sin intermediarios.

La resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud, publicada en el Boletín Oficial el 3 de octubre pasado, fijó un plazo límite hasta el 1° de diciembre para que las empresas de medicina prepaga que quieran recibir en forma directa, sin triangular, aportes y contribuciones, se inscriban en el Registro Nacional de Agentes de Salud. El incumplimiento de la inscripción impedirá que las empresas de medicina prepaga no registradas reciban aportes y contribuciones por la vía de las obras sociales.

De todos modos, fuentes oficiales aseguraron a Infobae que las empresas más grandes ya están todas inscriptas, por lo que los afiliados ya pueden, si lo desean, ejercer la opción para derivar directamente sus aportes a su prestadora y tener, en un plazo que puede ser de dos meses, una rebaja en el costo de su plan. ¿Por qué? Porque los costos de intermediación representan entre el 3% y el 7% del valor del servicio, que ahora desaparecerán y deberían ser trasladados a los afiliados.

Son unos 4,3 millones de trabajadores que derivan aportes y que tendrán que realizar el trámite para ejercer la opción que deseen. Es obligatorio. De no hacerlo, serán las empresas las que seguramente se comuniquen con sus afiliados para recordárselo. Los afiliados particulares no tienen que hacer absolutamente nada, en tanto que los que reciben la plena cobertura del plan por parte de la empresa donde trabaja (plan corporativo), serán las compañías las que realizarán los correspondientes trámites, indicaron las fuentes.

El trámite para derivar aportes, paso a paso

Ingresar a la página web de ARCA, ex AFIP ( https://afip.gov.ar/ ) con CUIT y Clave fiscal. Luego entrar en los servicios de Mi SSSalud Elegir opción de cambio Elegir la obra social/prepaga elegida. Si la decisión es quedarse, por ejemplo, en la prepaga actual, debe elegir ésa. La prepaga tiene la obligación de recibirlo en las mismas condiciones en la que estaba hasta el día anterior. De lo contrario, recibirá las sanciones correspondientes. Puede elegir una nueva, pero en ese caso, la persona ingresará como un nuevo afiliado y la empresa le pedirá luego completar los formularios correspondientes. Confirmar el trámite haciendo clic en el botón Aceptar. El número de trámite aparecerá en el recuadro verde superior. Ratificá los datos ingresados y presioná el botón Confirmar. Automáticamente se te enviará un mail a tu casilla de correo. Ingresar en el enlace Confirmar trámite que aparece en el mail de confirmación para finalizar la solicitud. Tiene la persona 48 horas para confirmar el trámite para que la opción de cambio sea considerada, en caso de no hacerlo la misma será desestimada.

Los trabajadores que derivan aportes tienen la obligación de ejercer la opción y elegir a qué prestadora irán sus fondos de forma directa

Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) explicaron a este medio que, de acuerdo con la resolución publicada en octubre, las empresas de medicina prepaga interesadas en recibir aportes y contribuciones de forma directa deberían inscribirse en el Registro Nacional de Agentes de Salud hasta el 1° de diciembre, ya que dejará de existir el mecanismo de triangulación, es decir, de derivación de aportes de las obras sociales a las prepagas.

“Son 4,3 millones de personas que derivan aportes. No se las puede forzar, pero una vez que se anotaron las empresas, los afiliados podrán accionar. De hecho, ya las grandes están todas anotadas y ya ARCA las tiene dentro del listado para que aparezcan en el sistema cuando la gente haga el trámite”, explicó una fuente del organismo. Por lo tanto, hay muchos que ya pueden ejercer la opción. En algunos casos, puede ser que la aparición en el sistema demore algunos días porque una vez inscriptas en el registro, deben cumplir con algunos trámites, como por ejemplo la apertura de una cuenta bancaria -en la que recibirán los aportes y contribuciones de forma directa-.

La Superintendencia de Servicios de Salud sacará el lunes un comunicado en el que informará cuáles son las empresas que ya están anotadas y en las que ya se puede hacer el trámite y para cuáles hay que esperar unos días. No son muchas las firmas. Según dijo la fuente consultada, sólo 80 firmas, de las más de 400 existentes, recibían derivación de aportes; y de ésas, unas 20 tienen el 95% de las 4,3 millones de personas, y están todas anotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de los afiliados puede ejercer ya la opción en la página web de ARCA.

¿Cuándo debería el afiliado percibir un descuento en su plan?

A partir de la opción que ejerza el afiliado, los fondos le llegarán a la prepaga elegida -la misma u otra- dentro de los siguientes 60 días. Recién ahí el trabajador podrá observar una diferencia a pagar a su favor. Debería la empresa restarle ese costo de intermediación que ya no tiene para que el afiliado pague algo menos.

Del total que figura en el recibo de sueldos de aporte y contribución, el 15% se destina al Fondo Solidario, y el resto irá directamente a la prepaga elegida. Si le alcanza para cubrir su plan, no deberá pagar nada adicional. Si no, deberá abonar la diferencia. Pero ya no estará ese costo de intermediación. Y también deberá incluirse los subsidios que tienen desde la SSS para todos los afiliados, los monotributistas y los mayores de 65 años. Hay un subsidio general que son unos $2.000; otro para los monotributistas, que asciende a $5.000, y otro para los mayores, de $38.000. Ese dinero también irá directamente a la cuenta de la prepaga y deberá restarse del plan a pagar, explicaron desde la entidad.

“Son unos $30.000 millones por mes entre costos de intermediación y subsidios que hoy no están llegando al afiliado y se quedaban en las obras sociales”, dijo un funcionario.