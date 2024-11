Mercados: leve caída de las acciones argentinas en una rueda acotada por el feriado en EEUU

Las acciones argentinas se mantienen cerca de sus precios máximos del año.

Las acciones argentinas son negociadas en baja este lunes tanto en la plaza local como en el exterior, en una suerte de toma de ganancias ante la reciente escalada de precios observada en el primer tramo de noviembre. En cuanto a los bonos, estos negocian con leves alzas, aunque faltos de la referencia de Wall Street, donde no hay operatoria de renta fija en el marco de la conmemoración del Día de los Veteranos en los EEUU, lo que acotaba los negocios de inversores institucionales.

A las 15:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedía 0,5%, a 1.954.000 puntos. El panel de acciones líderes anotó la semana pasada un máximo intradiario nominal de 2.056.045 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York predominaban las bajas, encabezadas por Telecom (-4,9%) y Edenor (-4,1%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

“Las acciones, lejos de estar caras, vemos valor en muchas de ellas. Nos parece que tienen recorrido las de mayor volumen y buenos balances. No es el caso de Ternium o Aluar, cuya coyuntura económica no las favorece. Hay muchas ‘perlitas’ en el mercado y buenos negocios para realizar. Los últimos dos meses del año serán para alquilar balcones y ganar mucho dinero, diversificando en distintos instrumentos y buscando la mejor relación riesgo-beneficio”, estimó el analista y asesor de negocios Salvador Di Stefano.

El triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones estadounidenses de la semana pasada generó una ola de optimismo en los mercados dada la alineación del mandatario libertario Javier Milei. “Las acciones vienen de jugosas ganancias así que esta baja es buena para sanear un poco el mercado y tomas ganancias cortas”, dijo un operador a Reuters.

“El presidente Milei viajaría a Florida el jueves, con la intención de reunirse con Trump y Musk durante el foro CPAC (Conferencia Política de Acción Conservadora), en el cual participará. El foro se llevará a cabo en el resort Mar-a-Lago de Trump. El presidente Milei regresaría el sábado, enfrentando una intensa agenda de reuniones, que incluye un encuentro con el presidente de Francia, Macron, el domingo y un viaje a Brasil para el G20 el lunes.”, precisaron desde Max Capital.

“Se acepte o no, nos guste o no, son los datos los que cantan que con el ‘fenómeno Milei, la Bolsa la rompió' y, una vez ganado el balotaje, el Merval se dispara 219%, de 645.000 al récord del viernes 2.056.045 y, obviamente, no se agota aquí esta suba”, confió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil. El S&P Merval porteño conserva en 2024 una ganancia de 110% en pesos y de 77% en dólares, según la cotización del “contado con liquidación”.

La plaza de bonos mostraba un comportamiento positivo con un alza promedio del 0,4% en pesos en el MAE (Mercado Abierto Electrónico), con bonos globales con ganancias superiores al 0,5%, comentaron operadores a Reuters. Por su parte, el riesgo país de JP Morgan no ofrecía variantes y se ubicaba en los 850 puntos básicos para Argentina, niveles mínimos desde mitad del 2019.

“La Argentina está jugando su propio partido en cuanto a la evolución del precio de su deuda. Todos los catalizadores que acompañaron el rally de los últimos dos meses continúan firmes: el BCRA siguió acumulando reservas, el blanqueo continúa trayendo flujo neto positivo de depósitos en dólares y la imagen del presidente dejó de mostrar signos de deterioro en las encuestas”, explicó en un informe Portfolio Personal Inversiones.

“En la última semana, los títulos soberanos en dólares exhibieron subas en sus precios. Por un lado, aquellos bajo legislación extranjera avanzaron +5,4% en promedio, destacándose el bono GD35 (+6%); mientras que aquellos bajo ley local presentaron una suba semanal del +5% con el bono AL35 liderando las subas (+6,7%)”, recordaron desde Puente.

Por otra parte, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría anotado una variación de 3% en octubre según la mediana de un sondeo de Reuters. Este martes 12 se conocerá el dato oficial que comunicará el INDEC.

Por otra parte, el blanqueo de capitales logró captar unos USD 22.500 millones en la primera etapa, correspondiente a fondos en efectivo, con un costo del 5%, y este lunes se inicia una segunda etapa con un porcentaje que aumentará al 10% hasta fin de enero y a 15% para la tercera etapa fijada para finales de abril.