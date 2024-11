Fin de la recesión: el debate empresario ahora es el ritmo de la recuperación y cómo algunos sectores logran salir del piso

En el festejo de los 100 años de la CACyS, el presidente Javier Milei dijo que la recesión terminó y que la economía empezó a crecer

Rodeado de empresarios que apoyan su gestión, el presidente Javier Milei eligió el festejo de los 100 años de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS), para decretar el “fin de la recesión” y enumerar los logros obtenidos durante los diez meses que lleva al frente del Gobierno.

“Hoy tengo el orgullo de decirles que el intervalo de dolor terminó. La recesión terminó. Estamos saliendo del desierto. El país finalmente ha empezado a crecer”, reafirmó el mandatario, ante los 500 empresarios del sector de comercio y de otras actividades que habían sido invitados al festejo.

Claro que el Presidente, como buen economista, no habría dicho semejante afirmación si no estuviera constatada con cifras. De hecho, mencionó varias. Los números del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio y de agosto mostraron crecimiento mensual desestacionalizado y si bien el dato de septiembre recién se conocerá el viernes 22, el Indec ya oficializó los indicadores de industria y construcción del noveno mes del año, y ambos mostraron un repunte intermensual, de 2,6% y 2,4%, respectivamente.

Los economistas ya están anticipando que septiembre volverá a mostrar crecimiento respecto del mes anterior y, de esa manera, se habría cumplido el primer trimestre de crecimiento desestacionalizado luego de tres períodos consecutivos de caída.

“Nuestro anticipo de septiembre de actividad es de 0,5% de crecimiento desestacionalizado. El Indec mostró fuertes mejoras en industria y construcción, así que queda claro que en el tercer trimestre de este año el PBI en términos desestacionalizados va a crecer al menos 2%, después de tres trimestres consecutivos de caída, el cuarto de 2023 y los dos primeros de este año”, afirmó el economista de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina.

Seguidamente, agregó: “Obviamente es una recuperación, pero falta bastante para llegar al último pico de actividad, porque la caída fue profunda, pero sí ya se puede decir, como bien dijo Milei, que se está saliendo la recesión”.

El sector automotriz está mostrando un fuerte repunte en los últimos meses y hay un marcado optimismo entre los empresarios (Foto: EFE)

“La economía se está recuperando y la recuperación es bastante amplia en sectores”, puntualizó Miguel Kiguel, de Econviews.

Pero Martín Kalos, de Epyca Consultores, dijo a Infobae que “hay tres rubros que impulsan el alza, por lo que el promedio da arriba, “pero los sectores mercados internistas están deprimidos y están en un piso pegajoso del cual les cuesta salir”, aseveró.

En su último informe, publicado este viernes, Epyca de cuenta de la recuperación de la actividad industrial de septiembre, pero insiste en que la situación es aún heterogénea.

Trece de las dieciséis divisiones industriales siguen por debajo de su nivel de hace un año y la construcción continúa enfrentando una crisis profunda, con un nivel de actividad que está 24,8% por debajo de septiembre de 2023 (Epyca)

Trece de las dieciséis divisiones industriales siguen por debajo de su nivel de hace un año y la construcción continúa enfrentando una crisis profunda, con un nivel de actividad que está 24,8% por debajo de septiembre de 2023, planteó el informe de Epyca.

“Pero al menos, como habíamos anticipado en meses previos, encontró un piso: respecto de agosto, recuperó 2,4%. La reducción de la demanda de materiales como el cemento y otros productos no metálicos y la perspectiva de ajustes aún más profundos en la obra pública refuerzan el difícil panorama del sector”, resaltó la consultora de marras.

En cuanto a las ventas minoristas, el último informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reflejó no sólo un crecimiento en octubre versus septiembre, del 7,4%, sino también un alza interanual, que alcanzó el 2,9%. El fuerte crecimiento del crédito está ayudando a muchos sectores a recuperar ventas, pero algunos rubros, como consumo masivo, aún se mantienen en los mismos niveles de los últimos meses.

El ritmo de la recuperación

Frente a estos números, los propios empresarios confirmaron a este medio que están vendiendo más, pero alertan que ahora el debate es cuál será finalmente el ritmo de esta recuperación. ¿Se acabó el serrucho o las buenas cifras de la economía llegaron para quedarse?

Las ventas de alimentos, bebidas, limpieza e higiene (consumo masivo) aún no logra repuntar

“Que Milei afirme que la recesión terminó es un dato importante. Luego hay que ver los ritmos y si efectivamente se consolida esa tendencia. Los ritmos no son homogéneos. Estamos en la UIA ahora haciendo una nueva encuesta, pero la información que nos dan los sectores indica que algunos no solo encontraron su piso, sino que están algo arriba de eso y otros que no logran levantar”, describió a Infobae el presidente de la central fabril, Daniel Funes de Rioja. Dentro de este último rubro, mencionó los sectores mano de obra intensiva, como el textil, indumentaria y calzado.

“Pero lo importante es que recesión se terminó. Tampoco el resultado es instantáneo y no todos se van a reactivar al mismo ritmo”, remarcó el dirigente, quien aprovechó para recalcar la necesidad de que el Gobierno avance con el proyecto de una nueva ley pyme que promueva la reactivación. Además, insistió con la necesidad de que se fije un “calendario para ir bajando impuestos” y se mostró preocupado por lo que pueda suceder con las importaciones en 2025.

En la UIA hay necesidad de que se fije un calendario para ir bajando impuestos y preocupación por lo que pueda suceder con las importaciones en 2025 (Funes de Rioja)

Que la recuperación es heterogénea lo remarca permanentemente el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, quien lidera un sector muy golpeado por la obra pública. Aunque en la entidad no avizoran cambios en este sentido, sí reconocen que la actividad privada está con un mayor dinamismo, de la mano de los sectores pujantes, como el energético, y la actividad inmobiliaria producto del blanqueo y el regreso de los créditos hipotecarios.

Presente también en el evento de la CACyS, el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, estaba exultante por los movimientos de los mercados de las últimas semanas. Según le dijo a algunos presentes, “ese día había sido muy bueno para la Bolsa”.

Y en diálogo con algunos periodistas Gabi contó que los empresarios de la economía real y de consumo con los que habla le aseguran que “cada día están un poco mejor que el día anterior”.

El dueño de casa, presidente de la CACyS, Mario Grinman, reconoció en su discurso que “Argentina padece aún notorias dificultades económicas y sociales”, ponderó las transformaciones encaradas por el actual Gobierno Nacional y se mostró confiado de cara al futuro.

Un año atrás la ciudadanía, para sorpresa de muchos, eligió un drástico cambio de rumbo. Un país harto de una declinación secular decidió abrazar las ideas de la libertad que esta Cámara defiende desde su fundación (Grinman)

“Un año atrás la ciudadanía, para sorpresa de muchos, eligió un drástico cambio de rumbo. Un país harto de una declinación secular decidió abrazar las ideas de la libertad que esta Cámara defiende desde su fundación. Son las mismas ideas que han hecho prósperas a las naciones líderes y que la dirigencia argentina hizo propias a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando tuvimos un crecimiento que nos ubicó en las primeras posiciones entre los países con mayor ingreso por habitante”, planteó.