Ganó Trump: qué significa para la Argentina y cómo impactará en el comercio

El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente argentino, Javier Milei

El republicano Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos luego de superar los 270 votos electorales requeridos para llegar a la Casa Blanca y el impacto sobre la economía argentina del cambio de signo político, en uno de nuestros principales socios comerciales, no es menor. A pesar de la afinidad ideológica con el presidente Javier Milei, lo que se conoce del posible plan de gobierno del empresario norteamericano tiene aspectos que podrían impactar negativamente a nivel local. Pero como todo, hay luces y sombras.

El Ejecutivo y el mercado apuestan a que el triunfo de Trump impulse la llegada de fondos frescos, en miras a la eliminación del cepo y con abultados vencimientos de deuda en 2025; y genere una postura más flexible por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), donde EE.UU ocupa una silla clave.

En líneas generales, de acuerdo a Max Capital, “una victoria de Trump parece ser el evento más disruptivo para los mercados emergentes, afectando a las monedas por la amenaza de mayores aranceles de importación en USA y a los precios de los commodities por un aumento en la producción de petróleo. En términos fundamentales, monedas más débiles y precios de commodities más bajos serían malas noticias para el programa de Argentina, altamente dependiente de las exportaciones de energía y del ancla cambiaria”. No obstante, la consultora señaló que la posibilidad de un mayor apoyo del FMI podría contrarrestar los efectos.

Trump consiguió 277 votos electorales frente a los 224 de Kamala Harris (AP Foto/Evan Vucci)

Por su parte, el economista y analista financiero Javier Timerman señaló: “Las políticas económicas que impulsa un presidente republicano, generalmente, no son beneficiosas para la Argentina porque están enfocadas en cerrar la economía, aplicar tarifas y proteger el comercio de Estados Unidos. Esto no es bueno para una economía como la nuestra que necesita abrir mercados. Además, la política fiscal que suelen utilizar los republicanos, esto es bajar impuestos, agrava el déficit del tesoro norteamericano y eso fuerza, de alguna manera, a la Reserva Federal a ser más cauto en la baja de tasas para no sobre estimular la economía. Tasas altas y mercados más cerrados no es una buena combinación para la Argentina, que necesita mercados abiertos y tasas bajas para que los inversores se vuelquen a los países emergentes”.

Al respecto, Jorge Ángel Harker, analista de Mercados internacionales de Adcap Grupo Financiero, dijo: “Trump seguirá siendo un presidente que seguirá manejando un déficit fiscal. En ningún momento prometió mejorar el déficit fiscal. Las propuestas preocupan a los inversionistas de bonos porque se dedican a hablar de aumento de las tarifas y pegarle a la inflación core. Eso puede ser preocupante, porque los esfuerzos de la Reserva Federal de bajar tasas podrían verse afectados en este proceso”. Además, el ahora electo presidente, “fue un crítico de Jerome Powell, actual titular de la FED. Dijo que su trabajo fue, por lo menos, mediocre. Puede haber expectativas respecto a quién será su reemplazo”.

Por otro lado, Timerman resaltó que “hay una relación personal en cierto modo entre Trump y Milei, y eso sin duda va a ser positivo a la hora de tomar una decisión. Todavía los burócratas del Fondo dependen bastante del tesoro norteamericano. Hay que esperar y ver quién va a ser el funcionario que esté a cargo, puede ser uno con background más pro-mercado o más conservador”.

Héctor Torres, ex representante ante el FMI, apuntó: “Milei y Trump tienen algunos puntos en común, pero ‘esencias’ muy diferentes. Milei tiene convicciones ideológicas. Para Trump lo único que realmente cuenta son los ‘deals-based order’. Dicho esto, creo que Milei tiene razones para festejar el regreso de Trump a la Casa Blanca ya que tendrá mejores posibilidades de que EE.UU haga valer su influencia para ‘ablandar’ las objeciones técnicas del FMI. Lo que es seguro es que Trump le pedirá algo a cambio. Querrá negociar un ‘deal’. Lo más importante para EE.UU ya lo tiene. Milei ya se comprometió unilateralmente, por convicción ideológica, al alineamiento automático con EEUU (y con Israel). Eso Trump ya lo tiene en el bolsillo y una persona como Trump no ‘paga’ por lo que ya tiene. Sin duda querrá una nueva ‘prueba de amor’”.

El saludo de Milei a Trump luego de conocerse los resultados electorales

En lo que refiere a las relaciones comerciales, Marcelo Elizondo, presidente de la Oficina Argentina de la International Chamber of Commerce, sostuvo que “Trump no es un presidente que va a abrir los mercados de los Estados Unidos con el resto del mundo y con la Argentina en particular. No creo que él sea un proteccionista ideológico como se presenta, pero sí que utiliza instrumentos proteccionistas como mecanismo de negociación. Esto hace que no pueda esperarse, por ejemplo, la celebración de acuerdos de promoción comercial, de inserción o apertura recíproca”.

Es importante mencionar que desde principios de siglo, EE.UU se ha posicionado como segundo y tercer destino de las exportaciones nacionales y su participación en el total anual de los 10 principales países donde se colocan las ventas argentinas ha variado entre el 5 y 11 por ciento. Las importaciones son más marcadas y el peso dentro de dicho grupo durante los últimos 24 años se mantuvo siempre por encima del 10%, llegando a alcanzar casi 20% en 2002. Es por ello que en todo ese mismo período la balanza comercial fue deficitaria, alcanzando el mayor rojo en 2022 por -USD 1629 millones.

Sobre lo anterior, el analista cree que es posible que el republicano promueva inversiones de las empresas norteamericanas en el mundo y en la Argentina. “Ya lo intentó hacer cuando fue presidente por primera vez. Trump ve al mundo como un espacio para que las empresas americanas ganen terreno. Y al mismo tiempo, la Argentina está desarrollando instrumentos para la promoción de inversiones, así que yo no descartaría que estemos ante esa variante de mayor contacto económico”, afirmó Elizondo. Cabe destacar en este sentido que EE.UU acumula el mayor stock de inversiones extranjeras directas en la Argentina, concentrando el 19% del total.

Desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI), aseguraron que “si los republicanos logran implementar tarifas agresivas a las importaciones y recortar impuestos a nivel interno, el dólar podría fortalecerse. Los esperados mayores rendimientos de los Treasuries (Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años), derivados de posibles presiones inflacionarias y un mayor endeudamiento, atraerían flujos que apreciarían la moneda. Esta dinámica podría ser perjudicial para los países emergentes por distintas razones. En particular para nuestro país, la apreciación del dólar correlaciona de manera inversa con el precio de los commodities, afectando principalmente nuestras exportaciones”.

Opciones de inversión con el triunfo de Trump

En otro orden, la cosmovisión del nuevo presidente estadounidense influye en los distintos activos y por ende, en las decisiones de los inversores. Por este motivo, Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversión de IOL invertironline, recomendó tres opciones para invertir desde Argentina:

JP Morgan (JPM): El presidente republicano mantiene una política más laxa con el sector bancario que sus rivales demócratas: en su anterior administración tomó medidas de desregulación para el sector, permitiendo más apalancamiento, expansión de crédito y menor presión regulatoria

Caterpillar (CAT): Se espera que Donald Trump tome medidas que impulsen el sector industrial nacional, por lo que empresas del sector pueden verse beneficiadas dadas las medidas proteccionistas del ex presidente.

ETF Bitcoin (IBIT): Si Trump continúa apoyando las criptomonedas y la tecnología blockchain, como ha sugerido en varias declaraciones, esto podría llevar a políticas más favorables y un marco regulatorio de apoyo para la industria cripto.