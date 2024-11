Apoyo de tres CEOs al plan económico de Milei: “Hizo un trabajo excelente, pero esto va a llevar décadas”

Luis Pérez Companc (Molinos) y Martín Castelli (Blue Star Group)

Tres CEOs manifestaron este martes un apoyo abierto al plan económico del Gobierno nacional, concluyeron que la economía va por el “camino correcto”, advirtieron que todavía restan cuestiones por resolver, y se habló de la falta de una política industrial activa por parte del equipo económico.

Se trató de uno de los paneles del 14° Foro de Abeceb del que participaron Luis Perez Companc (Molinos), Mariano Bosch (Adecoagro) y Martín Castelli (Blue Star Group, dueño de Todo Moda). Para el también ejecutivo de Pecom, “lo que hizo este Gobierno en tan poco tiempo fue un trabajo excelente”. “Queda mucho por hacer y es lo más complejo: buscar que Argentina sea competitiva, que aumente la productividad”, dijo Pérez Companc, en conversación con el fundador de Abeceb Dante Sica.

“Argentina tiene un montón de oportunidades, talento y recursos naturales. Un ejemplo del cambio: empezamos en Chubut a tomar un área de petróleo maduro. Las conversaciones con el gobernador (Ignacio Torres) y con los sindicatos fueron muy productivas. Hoy todos entienden que tenemos que ser más eficientes y dar sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Esto no va a ser de la noche a la mañana, va a llevar décadas, pero estamos en el camino correcto”, concluyó el CEO de Molinos.

Por su lado, Mariano Bosch, principal directivo de Adecoagro, dijo estar “súper entusiasmado” por “la oportunidad que tenemos para exportar más leche, más arroz y más granos”. “Me encanta competir, que vengan todos los que quieran. Cuando me dicen ‘te abrieron la importación desde Uruguay’, no me importa nada. Si yo no puedo producir leche más competitiva que Uruguay, más vale me mato”, dijo.

“Todos entienden que tenemos que ser más eficientes y dar sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Esto no va a ser de la noche a la mañana, va a llevar décadas” (Perez Companc)

Castelli, fundador de Blue Star Group, en tanto, afirmó que “los cambios que está haciendo (el Gobierno) los veo positivos. Hay un pilar que es seguridad jurídica, ser un país normal. El segundo pilar que abordó con la inflación y su origen que es el déficit. Ese pilar de equilibrio fiscal lo veo 10 puntos”, consideró el empresario. Pero planteó que “la agenda de valor agregado, de industria, se tiene que jugar con políticas públicas, con gente en el Gobierno que piense cómo generar más riqueza, más empleo. En ese punto hay espacio para construir un país mucho más potente. Integrar a la Argentina para exportar, no para importar y vender mucho”, aseveró.

Mariano Bosch, CEO Adecoagro

En términos generales, los tres CEOs, que participaron que protagonizaron el panel “Ecosistemas que impulsan el crecimiento regional: El rol de los sectores dinámicos”, coincidieron en que el sector productivo argentino tiene oportunidades en el actual contexto global. “Como compañía tenemos tres pilares que son estratégicos: agrobusiness, alimentos y energía. Estoy convencido de que en el mediano y largo plazo Argentina va a atener una relevancia mayor a la de hoy, el mundo necesita energía y alimentos y la Argentina lo puede ofrecer”, dijo Pérez Companc.

“Queremos seguir creciendo y desarrollándonos en esos sectores. Hay que ir adecuándose a lo que pide el mundo, en 5 años vamos a ser un grupo distinto. Antes, las transformaciones tardaban 5 o 10 años. Argentina es muy competitiva en agrobusiness y estamos en camino también para energía, y eso es por el talento que tenemos”, continuó el CEO de Molinos.

Para Bosch, Argentina es el mejor lugar para producir leche para el mundo. “Sigo convencido porque tenemos ventajas competitivas naturales, y tenemos la gente. El mundo sigue necesitando alimentos y no puede producir más. La oportunidad es gigante. Vamos a hacer una diferencia súper relevante. En arroz es lo mismo, la vamos a romper. Lo mismo para la agricultura más tradicional. Hay ventajas competitivas desde la región”.

Castelli, en tanto, afirmó que a nivel global hay cinco jugadores del sector de moda y accesorios: “Somos cinco en el mundo que estamos yendo hacia la sostenibilidad del negocio de la moda. Compartimos prácticas con los competidores. Alguno me dijo que no creía en el cambio climático, pero algunos lo aceptaron y ahora compartimos procesos, tipos de producción y hasta podríamos comprar materia prima en conjunto entre competidores para abaratar costos”, destacó.