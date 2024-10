Los bonos argentinos se afirman después de que el Gobierno aseguró el pago de vencimientos de enero

Los bonos argentinos son una apuesta ampliamente ganadora en 2024.

Después de cinco rondas de negocios con movimiento lateral, este jueves los precios de los bonos de Argentina vuelven a definirse por las ganancias, con negocios alentados por una serie de noticias que dan certeza al cumplimiento de los próximos pagos.

Los bonos “hard dollar”, es decir aquellos que amortizan capital e intereses en dólares, son los Globales (con ley extranjera) y Bonares (con ley argentina), que acumulan un alza promedio del 60% en 2024. Los Globales ascienden ahora 1,6% en promedio en Wall Street, a USD 57,60, lo que redunda en un recorte de 34 unidades en el riesgo país de JP Morgan, en 1.060 puntos básicos, cerca del mínimo de este año, de 1.044 unidades del 15 de octubre.

Son varios los factores que coincidieron en las últimas horas en favor de fortalecer la tendencia alcista de los títulos públicos, a los que los analistas aún le conceden un “upside” o margen de ganancia potencial apreciable si el Gobierno continúa normalizando la economía y eliminando regulaciones.

1) El Gobierno garantiza los pagos. El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que la Argentina consiguió un préstamo de casi tres años con bancos privados, en formato REPO, para afrontar el pago de capital de deuda a bonistas en enero y que sostuvo que “si las tasas de interés lo permiten”, buscará volver a los mercados internacionales de crédito para refinanciar el vencimiento de julio. Las declaraciones de Caputo surgen de una entrevista que brindó al medio británico Financial Times y fue publicada este miércoles, como parte de una edición especial titulada “Invertir en Argentina”.

“La mayor parte de las obligaciones de deuda de Argentina con vencimiento en 2025 vencen en enero y junio, con casi 5.000 millones de dólares en intereses y pagos de capital a los tenedores de bonos en ambos meses. Para enero, Caputo dice que el Gobierno ya ha depositado efectivo en el Banco de Nueva York para pagar los intereses y ha conseguido un acuerdo de recompra de casi tres años con los bancos para pagar el capital”, consignó la nota del influyente diario especializado en finanzas.

En este sentido, la agencia Bloomberg informó que las autoridades argentinas mantienen charlas con diversos bancos en búsqueda de negociar un REPO a tres años por USD 2.700 millones con el objetivo de pagar el capital de los vencimientos de enero 2025.

2) El BCRA compra dólares. La autoridad monetaria absorbió en octubre más de USD 1.100 millones por su intervención en el mercado de cambios. Esta liquidez es relevante si se toma en cuenta que octubre suele ser un mes adverso para acumular reservas por motivo de la estacionalidad del comercio exterior. En sintonía aporta también el sostenido crecimiento de los depósitos en dólares (cerca de los USD 31.000 millones) por la aceptación del blanqueo de capitales, un síntoma de la recuperación de la confianza en las política económica.

3) Fuerte inyección de crédito. Habida cuenta que el todavía alto riesgo país de la Argentina impide emitir nueva deuda en los mercados internacionales, tiene un papel muy importante el crédito en moneda extranjera que el Gobierno pueda obtener de los organismos multilaterales. Anoche el Ministerio de Economía comunicó que el Banco Mundial y el BID van a otorgar financiamiento por USD 8.800 millones. En el anuncio no se definieron plazos de los desembolsos ni los términos de los mismos, solo que parte de estos fondos (USD 2.000 millones) serían otorgados en los próximos meses del corriente año. Según expresa el comunicado, los fondos se dirigirían tanto al sector privado como al público: serán destinados a la protección social, a la educación y ayuda a los sectores más vulnerables para hacer más asequible las tarifas de transporte y electricidad.

Qué dicen los analistas

“Los retornos extraordinarios de los activos locales no se tomaron respiro desde julio. La euforia es cada día mayor, tanto en el mundo de los pesos como en el de deuda hard dollar. Ganar, gustar y golear” podría resumir las últimas semanas del mercado financiero”, dijo la consultora GMA Capital. “Los inversores la siguen ‘viendo’ y tienen razones para hacerlo. Sin embargo, no hay que dar por sentada la capacidad de ‘aguante’ de la sociedad ni de financiamiento externo que aún no parece asegurado”, añadió.

“Los bonos soberanos en dólares siguieron comprimiendo rendimientos, pero muestran cierto signo de agotamiento, que estimamos es producto de que estamos a mitad de camino del fin de la extensión del período de blanqueo de capitales”, dijo Andrés Vernengo, analista de Capital Markets Argentina. “La incógnita es en qué momento veremos una toma de ganancias a lo largo de las curvas en dólares y en qué tasa encontrarán un nivel de soporte”, agregó.

“En el último trimestre del año, el gobierno podía convalidar superávit financiero gracias a los ingresos de la moratoria y mejora de actividad económica, una baja a cero del impuesto país, caída del riesgo país, convergencia de la tasa en pesos ajustada por inflación con la tasa en dólares, y que los dólares alternativos coticen a niveles similares al dólar mayorista”, comentó el analista Salvador Di Stefano.

“A estos precios, pareciera ser saludable hacer una toma de ganancia de bonos soberanos teniendo en cuenta el rally que tuvieron en los últimos meses. Para aquellos con una visión más a largo plazo, los bonos con vencimientos más largos se ven más atractivos”, reportó Rava Bursátil.