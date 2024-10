Galperin criticó duramente al peronismo por la clausura de una obra: “80 años combatiendo al capital y generando pobreza”

El cartel de "obra paralizada" en el proyecto de Plaza Logística

“El Peronismo, 80 años combatiendo al capital y generando pobreza”, escribió en su cuenta de X el presidente y CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin.

“En La Matanza sobra el empleo, la seguridad y el bienestar así que combaten las nuevas inversiones y empleos. Tenemos más de 20 centros de distribución en toda América, solo en La Matanza nos los clausuran”, aseguró.

El posteo tiene que ver con la clausura de centros de distribución de Mercado Libre en ese partido del conurbano bonaerense, un histórico bastión peronistas cuyo intendente es Fernando Espinoza.

Patrulleros de la policía bonaerense frente a la clausura

Desde Mercado Libre destacaron que el municipio clausuró “de manera arbitraria y discrecional” las obras que Plaza Logística está desarrollando para la empresa. “Este proyecto, anunciado recientemente, representa una inversión de USD 75 millones y generará 2.300 empleos, en su mayoría destinados a jóvenes de La Matanza”, destacaron.

“La clausura fue realizada por la supuesta falta de permisos necesarios, pese a que la obra cuenta con todas las autorizaciones pertinentes emitidas por la autoridad competente. Cabe destacar que la Municipalidad de La Matanza no tiene jurisdicción sobre el Mercado Central, un ente tripartito administrado por Nación, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires”.

Finalmente, la empresa más valiosa del país según el valor de sus acciones en Wall Street –USD 105.000 millones– exigió el levantamiento inmediato de la clausura. “Mercado Libre está activando los mecanismos legales para resolver esta situación y reanudar el desarrollo del proyecto. Lamentablemente, este acto constituye un abuso de autoridad que no sólo desincentiva las inversiones a largo plazo en nuestro país, sino que también pone en riesgo la inversión planificada y la generación de empleo”, aseguraron.

La resolución minucipal

Desde el Gobierno, Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio-Urbana de la secretaría General que encabeza Karina Milei, aseguró: “Como no saben hacer otra cosa que generar pobreza y usar la provincia de Buenos Aires como su propio granero para llenarse entre ellos los bolsillos, hoy el kirchnerismo decidió clausurar la planta que tiene Mercado Libre en La Matanza. El populismo se encarga especialmente en convertir este territorio en el mejor ejemplo de inseguridad y desigualdad, dedicándose diariamente a atrofiar su desarrollo, haciendo papelones como estos”.

Donde podría haber empleo y bienestar de la mano de Galperin, emprendedor elegido por toda la región para colocar su empresa en sus países, el kirchnerismo elige el mismo destino de siempre: pasar vergüenza”, agregó.

Inversión

La obra en cuestión fue anunciada el mes pasado cuando Milei visitó la moderna sede de Mercado Libre en el barrio porteño de Saavedra. Son USD 75 millones para construir su segundo centro de almacenamiento, que al igual que el primero estará en el predio del Mercado Central y cuya finalización está prevista para finales de 2025. El desarrollo de la obra, de 56.000 metros cuadrados, equivalente a 9 canchas de fútbol, estará a cargo de la empresa Plaza Logística. Permitirá duplicar el procesamiento de productos, de 200 mil a 400 mil por día.

El proyecto implicará la incorporación de 2.300 personas y generará miles de puestos de trabajo indirecto, según las previsiones de la empresa.

“Esta inversión nos permitirá desarrollar nuevos verticales de negocios y a la vez potenciar de forma significativa la cantidad de envíos rápidos y seguros para ofrecer la mejor experiencia de compra y venta a nuestros millones de usuarios. Seguimos apostando a la consolidación de e commerce en el país y queremos ser protagonistas de ese crecimiento en los próximos años”, aseguró Ariel Szarfsztejn, presidente de commerce de Mercado Libre.

Milei y Galperin, el mes pasado en la sede de Mercado Libre

En conferencia de prensa, Szarfsztejn señaló que “los aumentos de precios que registra la economía y la desaceleración del consumo también se vio parcialmente reflejada en los niveles de actividad del Mercado Libre”. En ese sentido, resaltó que esa dinámica fue reflejada en las presentaciones de resultados a los inversores.

El presidente ponderó a “Meli” y a su fundador, al que consideró “un gran benefactor” por su tarea empresarial. “Gracias a empresarios como ustedes y su incansable esfuerzo que el país saldrá adelante. Son sus inversiones las que generan riqueza y empleo”, señaló el Presidente. “El único que puede generar riqueza en el país y en el mundo es el empresario, no el político. El político no sabe cómo crear riqueza ni tiene los incentivos adecuados para hacerlo. Y cuando lo hace, lo único que consigue es corrupción”, dijo el mandatario.

Milei puso a Mercado Libre como “el ejemplo de innovación que tenemos todos los argentinos”. “Sin duda hay algo particular del espíritu argentino. ¿Cómo se explica que seamos el país con menos inversión extranjera directa en los últimos años, pero con la mayor cantidad de unicornios per cápita? Esta empresa ha logrado crecer extraordinariamente y se ha convertido en ejemplo para los jóvenes. Imaginen todo lo que podemos lograr si garantizamos las condiciones macro”, dijo.