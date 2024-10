Cómo hacer para no perder el subsidio de luz y gas

Los hogares en Argentina deben completar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para evitar aumentos en las facturas de luz y gas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de hogares en Argentina podrían enfrentarse a un fuerte aumento en sus facturas de luz y gas si no completan el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), un sistema diseñado para segmentar los subsidios según los ingresos de cada familia. Aunque son muchos los usuarios que califican para recibir esta ayuda, algunas no han realizado el trámite necesario, lo que podría llevarlos a pagar tarifas plenas. Este registro es clave para seguir recibiendo subsidios, incluso al ser beneficiario de otras prestaciones sociales o si la factura no está a nombre del usuario.

Qué es el RASE

El Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) es un sistema implementado por el gobierno argentino para gestionar la distribución de subsidios en las facturas de electricidad y gas natural por redes. Este registro es parte de la política de segmentación tarifaria, que divide a los hogares en diferentes niveles según sus ingresos.

Para mantener los subsidios, los usuarios deben completar el registro proporcionando una serie de datos personales y económicos. Esto incluye información sobre los integrantes del hogar, como los ingresos de bolsillo, el número de medidor de los servicios, el CUIL y el DNI de todos los mayores de 18 años. El proceso se realiza en línea y funciona como una declaración jurada, lo que significa que los datos deben ser precisos ya que los verificará el Estado.

El RASE es clave para determinar si un hogar se ubica en el Nivel 2 (subsidiado) o Nivel 3 (parcialmente subsidiado). Aquellos que no realicen este trámite, según la Resolución 90/2024, pasarán automáticamente al Nivel 1, perdiendo así todos los subsidios y enfrentando un aumento en sus facturas de energía.

El RASE permite segmentar los subsidios según los ingresos, clasificando a los hogares en diferentes niveles de apoyo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes pueden anotarse al RASE

Pueden anotarse al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) los usuarios residenciales de servicios de electricidad y gas natural por redes que cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos. Esto incluye:

Personas con ingresos bajos y medios : los hogares clasificados en el Nivel 2 (ingresos bajos) o Nivel 3 (ingresos medios) pueden inscribirse para mantener los subsidios. El ingreso máximo permitido para solicitar el subsidio es 3,5 veces el valor de la Canasta Básica Total (CBT) , que actualmente equivale a $3.376.170 al mes para una familia de cuatro integrantes. En algunas regiones como la Patagonia, el límite es de $4.118.927,4 .

Beneficiarios de programas sociales : personas que reciben jubilaciones, pensiones, o son beneficiarias de programas como la Asignación Universal por Hijo , Progresar , o Potenciar Trabajo, también deben inscribirse.

Inquilinos : quienes alquilan una propiedad también pueden solicitar el subsidio, incluso si la factura de los servicios no está a su nombre. Basta con que demuestren ser usuarios del servicio y aclaren que no son los propietarios.

Hogares con múltiples servicios: si una persona tiene más de un servicio de electricidad o gas a su nombre, solo necesita inscribirse con los datos de uno de los domicilios.

Aquellos que realizaron la inscripción previamente no necesitan volver a hacerlo, a menos que existan cambios en la situación económica o en los datos declarados inicialmente.

Para mantenerse en el nivel subsidiado, los usuarios deben inscribirse proporcionando datos personales y económicos a través de un formulario en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer para no perder el subsidio de luz y gas

Para no perder el subsidio de luz y gas en Argentina, es necesario completar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) antes de la fecha límite establecida.

Pasos para mantener el subsidio:

Reunir la documentación necesaria : número de medidor y número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS , que se encuentran en la factura de electricidad y gas. DNI de los integrantes del hogar mayores de 18 años. CUIL de cada persona mayor de 18 años del hogar. Los ingresos de bolsillo de cada integrante mayor de 18 años. Una dirección de correo electrónico y un número de celular de contacto.

Completar el formulario en línea : acceder al sitio web oficial del gobierno (www.argentina.gob.ar/subsidios) o utilizar la app Mi Argentina . Seleccionar la opción “Inscribirse al RASE” y rellenar el formulario con la información requerida sobre el hogar y los servicios de electricidad y gas. Al finalizar, el sistema enviará un correo electrónico de confirmación con un número de trámite que se deberá conservar para futuras gestiones.

Verificar la información : el formulario actúa como una declaración jurada , por lo que es importante no omitir ni falsear algún dato. El Estado verificará la veracidad de la información a través de distintas bases.

Asistir a oficinas o solicitar ayuda si es necesario: si se enfrenta algún tipo de dificultad durante el proceso, se puede dirigir a las oficinas de la ANSES o comunicarse al número gratuito 0800-222-7376 para recibir asistencia.

Los usuarios residenciales de electricidad y gas con ingresos bajos o medios deben inscribirse en el RASE para mantener sus subsidios energéticos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede si la factura no llega a mi nombre

Si la factura de luz o gas no está a nombre de la persona deseada, igual se puede solicitar el subsidio como usuario del servicio. Para esto, se debe seguir estos pasos:

Completar el formulario del RASE : al realizar la inscripción, se debe aclarar que no se es el titular de la factura, pero que es el usuario del servicio en el domicilio. Esto es suficiente para que el subsidio se aplique en la factura que se recibe, aunque el nombre del titular no coincida con el propio.

Inquilinos : si se alquila una propiedad y la factura está a nombre del propietario, se puede inscribir como usuario del servicio en ese domicilio. El subsidio no está limitado al propietario, sino que beneficia a quien utiliza los servicios en el hogar.

Datos que se necesitan: aunque la factura no esté al nombre deseado, se deberá proporcionar el número de medidor y el número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que aparece en la factura, además del resto de la documentación requerida (DNI, CUIL, ingresos, etc.).

Beneficiarios de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo también deben completar el formulario del RASE para acceder a subsidios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿La inscripción es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, la inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) es compatible con otras prestaciones sociales. Esto significa que las personas que reciben beneficios como jubilaciones, pensiones, o participen en programas sociales del Estado, también deben inscribirse y pueden mantener el subsidio de luz y gas si cumplen con los requisitos.

Entre las prestaciones compatibles se incluyen:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Progresar

Potenciar Trabajo

Pensiones no contributivas

Jubilaciones y pensiones

A pesar de cobrar actualmente alguno de estos beneficios, es necesario completar el formulario del RASE para acceder o mantener el subsidio en las facturas de electricidad y gas. No hacerlo podría resultar en la pérdida del subsidio, ya que el sistema de segmentación tarifaria requiere que todos los usuarios calificados se registren.

