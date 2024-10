Aplausos, selfies y fuerte apoyo al plan económico: la reacción empresaria ante el discurso de Milei en el Coloquio de IDEA

Hubo media hora de selfies y saludos luego de su discurso

Desde Mar del Plata - El presidente Javier Milei cerró la edición 60 del Coloquio de IDEA. Había expectativa por escucharlo.

El mandatario dio un discurso que podría definirse como “habitual”, con algo de repaso de la herencia recibida y una descripción de algunas medidas que vendrán. Dijo que la parte más fuerte de su ajuste fiscal la hizo durante las vacaciones “para que la gente no se enterara tanto” y si bien anticipó que el peso se fortalecerá aún más por entrada de inversiones, volvió a ratificar su plan de cerrar el Banco Central.

Hubo aplausos en varios momentos del discurso de más de una hora, aunque no tan eufóricos. Los más fuertes se sintieron cuando habló de las universidades, que no quiere ni privatizarlas ni hacerlas pagas, sino auditarlas; cuando se refirió a los piquetes y planteó que quienes no le creían que los eliminaría le iban a tener que pedir perdón; cuando dijo que la oposición iba a tener que seguir comiendo pochoclos; al manifestar que había eliminado el déficit cuasi-fiscal del BCRA y cuando prometió que seguiría bajando la inflación.

Y el optimismo que se percibió durante todo el coloquio con respecto a las políticas adoptadas por Milei terminó de manifestarse al cierre del discurso del Presidente, cuando los empresarios se agolparon al costado del escenario para saludarlo y sacarse selfies con él.

El Presidente junto a la comisión directiva de IDEA

Consultados varios ejecutivos sobre el discurso del primer mandatario, coincidieron en que se percibió un espíritu de seguir realizando transformaciones en pos de que sea el sector privado el que impulse el crecimiento a través de la inversión.

La presidente de esta edición del evento, la group country manager de Visa Argentina y Cono Sur, Gabriela Renaudo, celebró la visita del mandatario. “Fue un discurso que nos sigue dando esperanza al sector privado de que hay un espíritu y una visión política de seguir profundizando estas transformaciones que la Argentina necesita. Es bueno seguir teniendo esa vocación del equilibrio fiscal como norte, las transformaciones profundas y también el pedido al sector privado de seguir invirtiendo. Vi un Presidente muy cercano con los presentes y muchos acercándose para saludarlo”, señaló la directiva.

“Fue un mensaje muy bueno, apalancando las líneas principales de su política, contando cómo solucionó la macro y pidiéndonos que seamos parte de la solución hacia adelante invirtiendo”, dijo Nicolás Braun, CEO de supermercados La Anónima.

Por su parte, Eduardo Bastitta, fundador de Plaza Logística y +Colonia e integrante del Consejo de Asesores Económicos de Milei, destacó la invitación concreta a invertir que hizo el mandatario. ”Fue un Coloquio impresionante, hay un ánimo increíble. Vi optimismo. Sirvió que estuvieran varios funcionarios importantes. El evento sirvió para acercarlos más a este sector”, expresó.

Este año de celebró la edición 60 del Coloquio (Christian Heit)

“El discurso fue muy claro y contundente. Marcó cuál es el camino hacia adelante que hay que seguir. Nos pidió que ahora invirtamos y es lo que tenemos que hacer”, dijo Luis Galli, presidente de Grupo Newsan.

En off the record, un experimentado dirigente empresarial destacó que el discurso fue bueno y con menos agresividad que otras veces. “Veo que tiene una secuencia lógica lo que plantea hacia adelante. El tren no para en todas las estaciones y esta vez es una de esas, hay un alineamiento de planetas que hay que aprovechar”, afirmó.

El mandatario envió un mensaje para el sector privado y volvió a referirse a su plan para las universidades públicas. Lo hizo en medio del conflicto que el Gobierno mantiene con las casas de altos estudios por su financiamiento. Dijo que no se cerrarán ni privatizarán.

Según Milei, el país va camino hacia una moneda “mucho más apreciada” debido a las oportunidades presentes en sectores como el gas y el petróleo, los cuales ya están captando la atención de inversores internacionales. “Lo más probable es que Argentina vaya, sin lugar a dudas, a un nivel de moneda mucho más apreciada”, afirmó Milei, destacando el enorme potencial de los recursos energéticos del país.

Sofía Vago, CEO de Accenture, dijo que “tenemos mucho por hacer, y es tanto que es una tarea titánica”. “Como un aspecto fundamental, hay cosas de corto plazo, como estabilizar la macro y el equilibrio de las cuentas públicas para dar certezas. Tenemos que empezar a hablar de que la competitividad no es para el sector privado, es para todos porque genera empleo y más recaudación en la medida que nosotros crezcamos. Entonces, en definitiva, son aspectos que no los podemos ver en forma aislada, están encadenados unos por otros”.

A su vez, Roberto Murchison, de la empresa portuaria homónima y director de IDEA, aseguró que el discurso de Milei fue un habitual de los que suelen dar los mandatarios cuando visitan el Coloquio: logros y repaso de gestión. “Buscó mostrar que es una buena decisión empresaria invertir en esta Argentina. Me pareció válido. El ministro Caputo fue por la misma línea”, cerró.