Javier Milei dijo que la parte más fuerte de su ajuste fiscal la hizo durante las vacaciones “para que la gente no se enterara tanto”

El Presidente habló este viernes en Mar del Plata, durante el cierre de Coloquio de IDEA

El presidente Javier Milei expuso este viernes en el marco de la última jornada del Coloquio de IDEA, donde hizo una fuerte defensa a su gestión y se explayó acerca del ajuste fiscal que está llevando a cabo desde que asumió en Casa Rosada. En este sentido, el mandatario reveló que la parte más dura de su plan económico lo ejecutó en los primeros meses del año. Y, según aseguró, fue una estrategia para aprovechar que gran parte de la población se encontraba de vacaciones.

“Nosotros en primer lugar teníamos claro que por el tipo de ajuste que estábamos haciendo era muy probable que el impacto más fuerte se sintiera durante el primer trimestre. Por lo tanto, también era importante hacerlo durante vacaciones, para que la gente no se enterara tanto, por decirlo de alguna manera, lo que estaba ocurriendo”, expresó Milei al respecto.

Desde Mar del Plata, la ciudad en la que se realizó el tradicional encuentro empresarial, el mandatario también envió un mensaje para el sector privado y volvió a referirse a su plan para las universidades públicas. Lo hizo en medio del conflicto que el Gobierno mantiene con las casas de altos estudios por su financiamiento.

El discurso de Milei comenzó con una enumeración de los últimos logros conseguidos por su administración y remarcando que, aunque “Argentina termina siempre igual, esta vez va a ser diferente”. En este contexto, Milei contó que cuando asumió debió enfrentarse a la peor crisis de la historia y dijo que la situación era tan compleja que cualquier error hubiera detonado una crisis de “proporciones muy difíciles de imaginar”.

Sin embargo, destacó que su equipo igualmente desarrolló el programa del déficit cero y que consiguió grandes resultados en el primer mes de gestión. “Es decir, en el primer mes de gestión logramos lo que en 123 años la economía no se había logrado nunca”, remarcó.

Frente a los presentes en la sala, Milei se diferenció de otros dirigentes y subrayó: “No tengo ese mal hábito de muchos políticos que creen que es culpa de los empresarios que ponen precios altos”. Luego hizo una mención implícita al vínculo que Alberto Fernández mantenía con el sector: “Todavía me acuerdo de mi predecesor en el cargo, que decía que la inflación la producen los diablos”, recordó sobre el ex mandatario.

El Presidente también se refirió a la época de su campaña presidencial. Sobre aquel momento, señaló que hasta el día de hoy continúa explicando algunos dichos que dijeron sus opositores sobre su plan de gobierno, entre ellas aquellas referidas a su postura frente a las universidades públicas. “Son mentiras”, afirmó antes de referirse específicamente al tema.

Con respecto a esta problemática, que se acrecentó tras el veto presidencial a la ley por los fondos para las casas de altos estudios, señaló: “Dijeron, por ejemplo, yo voy a cancelar las universidades porque las quiero cerrar, porque las quiero privatizar. Entonces utilizan toda esa campaña negativa para que no los auditen. Entonces la pregunta es si ustedes están a favor de los chorros, de que no los auditen y que utilicen las universidades para afanar con la política. Esa es la pregunta. Las universidades no van a ser privatizadas, van a seguir siendo públicas y no aranceladas. Lo único que queremos es hacer a auditarlas”.

Y agregó contra sus opositores en este tema: “Los impresentables que tenían el riesgo país entre miles, sacaron un montón de recursos a las universidades. Y después son los que dicen que las van a defender. Están esos hipócritas y están los chorros directos, los que roban directamente por las universidades”.

Milei cerró su discurso hablándole directamente a los empresarios, a quienes les dijo que son los responsables de cambiar la realidad y quienes “tienen las llaves para hacer Argentina grande nuevamente”.

“Nosotros solamente le estamos dando un terreno de juego liso, un terreno de juego en el cual puedan jugar, les estamos dando las reglas de juego, les estamos dando el marco, pero la creación de riqueza va a depender de ustedes. Es decir, ustedes son los que van a poner de pie la Argentina, ustedes son los que van a hacer Argentina grande nuevamente”, expresó.

Y concluyó: “Entonces la pregunta final es ¿y si no es ahora cuándo? Es ahora, es ahora, porque esto nunca pasó en la historia, pero para que esto pueda perdurar, requiere que sea exitoso, esto va a ser exitoso cuando haya crecimiento y el crecimiento se va a dar cuando ustedes decidan ponerse al hombro sus ganas en el mercado y eso es lo que nos falta. Así que, que Dios le diga a los argentinos que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”.