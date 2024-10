Por falta de chapas, se volvieron a patentar menos motos que autos y el Gobierno tuvo que intervenir

Según datos de ACARA, en septiembre se patentaron 40.267 motovehículos, lo que representa una baja del 26,6% en relación a agosto y una suba del 15,7% respecto a septiembre de 2023

La falta de chapas patente terminó afectando las cifras de ventas de motos cero kilómetro de septiembre del mismo modo que había ocurrido en el mes de julio. Pero esta vez el Gobierno reaccionó y extendió el permiso de circulación provisorio de siete a 30 días debido a la cantidad de trámites pendientes por falta de insumos.

La resolución del Poder Ejecutivo fue publicada este lunes y en su texto reconoce una “demora en la provisión de placas metálicas de identificación dominial de motovehículos a los Registros Seccionales”, lo que se traslada en un mayor tiempo de espera en la entrega de la documentación a los compradores. Habitualmente, existe un permiso de circulación provisorio de siete días que extienden las concesionarias desde el momento en que se realiza la operación de compra hasta que la unidad es inscripta y recibe el título de propiedad, la cédula y las chapas patentes.

Pero con la falta de chapas actual, algo que viene ocurriendo desde al menos tres meses, ese permiso de 7 días no alcanza a cubrir el tiempo del trámite por lo que debe renovarse semanalmente. En muchas jurisdicciones, especialmente en el interior del país, hay una retención de los motovehículos por falta de esa documentación en los controles policiales, por lo cual muchos compradores decidieron no retirar sus unidades hasta que no lleguen las chapas. Así es como en los concesionarios se amontan motos que tienen sus trámites pendientes, lo que ha llevado a situaciones de conflicto de los compradores con los concesionarios y de éstos con los encargados de los Registros, quienes, en este caso, no tienen responsabilidad alguna.

“Los Registros compramos patentes por lotes de 26 chapas cada uno. Se compran 26 porque son las letras de la A a la Z. Según el volumen de ventas de cada seccional, se compra un lote o varios. El problema es que no mandan las chapas. Lo que normalmente tenía una demora de 48 horas, ahora supera los 20 días, entonces se juntan los trámites y los insultos de los compradores, que con justa razón quieren su moto que ya pagaron y no la pueden usar”, le contó a Infobae el encargado de un registro automotor de motocicletas en Resistencia, Chaco.

Según el informe que publica cada fin de mes la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en septiembre se patentaron 40.267 motovehículos, lo que representa una baja del 26,6% en relación a agosto y una suba del 15,7% respecto a septiembre de 2023, replicando el mismo escenario del mercado de automóviles en el que la suba fue mayor. En este caso, el incremento de patentamientos alcanzó un 29,1% y se explicó por la falta de importaciones en septiembre del año pasado.

El promedio de referencia de venta de motos de septiembre es cercano a las 43.000 unidades, lo que muestra una baja respecto a esa cifra de un 8%. Sin embargo, en el sector aseguran que las ventas están subiendo más de lo que lo hicieron el año pasado, y que en los Registros hay entre un 25% y un 30% de trámites de documentación que no se pudieron procesar en septiembre y que, de normalizarse la situación durante las próximas semanas, incrementarían notablemente los patentamientos de octubre, llevando la previsión de 43.000 unidades a por lo menos 46.000 por esa situación.

“No entendemos por qué esto sucede con las motos pero no con los autos. Si bien es cierto que se suelen vender más motocicletas que automóviles, algo que este mes no ocurrió por este problema de las chapas, hay que tener en cuenta que cada moto lleva sólo una placa metálica y los autos llevan dos. Evidentemente, alguien no está tomando el tema con la seriedad que requiere el sector, ya que la moto, además de ser más accesible, es una fuente de trabajo de la economía personal y familiar para muchos usuarios. Mientras no existan nuevos proveedores de chapas patente, sería bueno que sea igualitario el trato entre autos y motos”, dijo un empresario del rubro, fuertemente afectado por no poder cumplir con los usuarios ante la falta de chapas patente.

En medio de esta situación, y de la decisión del Gobierno de avanzar en una modificación del sistema de proveedores de la documentación automotor, que hoy es exclusiva responsabilidad de la Casa de la Moneda, tanto concesionarios como responsables de los Registros del Automotor, están preocupados por que la decisión que se tome contemple primero la existencia de nuevos proveedores y después el cambio de la provisión. “Entre febrero y julio no había insumos para las cédulas de identificación de las motos, y las chapas duplicadas tardan más de seis meses. En los autos no es un problema porque tienen la matrícula provisoria de papel, pero las motos no tienen esa posibilidad y hay muchos usuarios que las necesitan para trabajar y están en serio riesgo de perder su vehículo, si se los retienen los controles policiales”, aseguraron.