La suba de los dólares financieros indica que hay inversores tomando las ganancias que ya hicieron en pesos

El cierre de fin de mes dejó conclusiones. Para muchos los dólares estaban atrasados y se abalanzaron a comprar divisas, pero se encontraron que los techos de resistencia se mantienen. Lo cierto es que el dólar MEP subió $7,28 (+0,10%) a $1.215,03. El contado con liquidación (CCL) avanzó $10,98 (+0,9%) a $1.243,74. Y el dólar “blue”, que juega un partido aparte, perdió $10 y cerró a $1.235.

Las subas de los dólares financieros se produjeron sobre el final de la rueda y se atribuyeron a distintos factores. Hay que recordar que la licitación de Bonos del Tesoro, que se liquidó el viernes dejó afuera $1 billón y no es extraño que parte de esos pesos fueran a buscar dólares porque consideraron que ya hicieron fuertes ganancias con el carry trade (vender dólares para invertir en pesos y luego tomar ganancias y retornar a dólares). Quienes hicieron este movimiento tuvieron elevadas rentas de más de 30% en dólares apostando a tasas, bonos o acciones.

Las causas de la suba del dólar se pueden resumir en estos cinco puntos:

-Inversores que consideran que ganaron apostando al peso y creen que queda poco recorrido por mantenerse en el carry trade por eso volvieron al dólar.

-Hay demasiados pesos por el blanqueo y no necesitan vender dólares para cubrir los gastos de fines de mes.

-Inversores supersticiosos que saben que históricamente octubre fue un mal mes para las acciones y los activos de riesgo y vendieron sus tenencias para volver al dólar.

-Inversores que apuestan a que los dólares financieros se fortalecerán porque en octubre deberán pagarse 150% de las importaciones devengadas.

-Hubo incumplimiento de la meta de reservas con el FMI, lo que genera temor de que el organismo imponga un tipo de cambio más elevado.

Para el analista financiero Salvador Vitelli el movimiento se explica porque “fue una rueda atípica con bonos soberanos positivos y acciones con caídas fuertes. Hay una aversión al riesgo de inversores extranjeros por lo que está sucediendo en Estados Unidos. No olvidemos que estamos 30% en dólares por arriba de los valores de agosto. El riesgo país venía rezagado y ahora los bonos están operando con algo más de flujo, pero los inversores del exterior están más escépticos y eso no permite definir lo que se viene en las Bolsas norteamericanas”

“Lo que sucedió con los dólares no creo que sea por la licitación, sino porque hubo algo más volatilidad. Al MEP, en la zona de $1.200, le cuesta perforar el piso. Hay que esperar varios cierres como para confirmar que hay un nuevo techo. Estábamos viendo qué octubre, más allá del blanqueo y demás, podría no tener la misma dinámica porque lo fuerte se hizo en septiembre donde vimos flujos que fueron a la Bolsa, hicieron comprimir el riesgo país y, sobre todo, se inclinaron por Bopreal y bonos corporativos. La Argentina necesita salir del cepo porque es lo más esperado por los inversores y podría tener un performance más genuina porque los que hicimos crecer la Bolsa somos los propios argentinos y no los flujos internacionales. Incluso la tenencia de bonos por parte de extranjeros estuvo cayendo según las cifras del Indec”, agregó Vitelli.

El analista dijo que “hay desarmes de carry trade por las ganancias que vienen desde mediados de mayo con un dólar que hoy está por debajo del pre PASO de Macri”.

Por otra parte, se informó que el jueves por el blanqueo ingresaron USD 1.147 millones que elevaron los depósitos de los privados en bancos a USD 29.937 millones y significaron un aumento de las reservas por encajes de USD 290 millones.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) el Banco Central (BCRA) compró USD 117 millones. Las reservas bajaron 1.995 millones a USD 27.167 millones debido al fin de mes, pero hoy volverán a recuperar esa caída.

Según la consultora F2 “el BCRA cerró un septiembre que, a priori, lucía incierto con compras netas por USD 373 millones. El desafío ahora es lograr una pronta baja sostenible de la inflación para evitar apreciar más el tipo de cambio. El ajuste para los futuros dejó caídas en todas las posiciones de hasta 0,91% para el caso de noviembre. La curva de implícitas terminó bien corrida hacia abajo en la parte más corta en relación con la rueda anterior pero también a la última mitad de septiembre”.

Los bonos tuvieron alzas de hasta 1,2% y los Globales con ley extranjera fueron los más demandados. Esta suba, acorde con la de los bonos de países emergentes, hizo que el riesgo país ceda 21 unidades (-1,6%) a 1.290 puntos básicos.

Los bonos CER y los atados al dólar pasaron inadvertidos. Las expectativas de una inflación menor a 4% en septiembre desalienta cualquier inversión en títulos indexados. Las LECAP se mantienen firmes con tasas de hasta 3,90% efectivo mensual.

Las acciones tuvieron un nuevo traspié, pero esta vez de dimensiones importantes. El índice Merval de las líderes perdió 1,8% en pesos y 2,6% en dólares. Los papeles más afectados fueron los de los bancos. BBVA cayó 4,47% y Banco Macro, 4,03%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las bolsas de Nueva York- tuvieron una rueda de pérdidas generalizadas con BBVA a la cabeza con un derrumbe de 5%.

Para hoy se espera que siga el modo pausa. Las bolsas de Nueva York, operaban en el mercado overnite (trasnoche) en rojo a pesar de los buenos augurios sobre los datos económicos que se conocerán esta semana.

Todo lo que suceda en estos días, será poco sustentable. La volatilidad domina al mercado.