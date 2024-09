El Banco Central compró USD 35 millones en el mercado y las reservas crecieron más de USD 100 millones

El BCRA alterna en septiembre ruedas vendedoras y compradoras en la plaza mayorista.

Aunque el monto operado en la plaza mayorista siguió en un nivel muy bajo de USD 208 millones en el segmento de contado, el Banco Central pudo concretar este miércoles compras por tercera rueda consecutiva, esta vez por 35 millones de dólares. De esta forma, la entidad monetaria redujo el saldo vendedor neto en lo que va de septiembre a unos 79 millones de dólares.

Las reservas internacionales brutas crecieron en el día unos USD 105 millones, a USD 27.013 millones, con impacto de las compras de contado efectuadas el martes por USD 70 millones, además de la apreciación de otros activos que integran las reservas, como el yuan (+0,2% a 7,08 yuanes por dólar) y el oro (+0,8%, a un récord histórico de USD 2.613 por onza).

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.557 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 5.804 millones o 27,4%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

La compra de contado por USD 35 millones este miércoles involucró la emisión de $33.723 millones a una tasa de cambio de 963,50 pesos.

Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central aún mantiene una absorción neta por su intervención cambiaria de $159.003 millones desde el lunes 15 de julio hasta hoy. La entidad prevé la eventual reventa de divisas en el mercado de valores a la cotización del “contado con liqui” para el cumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Complementario a esto, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el mercado de cambios desde el 30 de abril ($2,4 billones), que dejan amplio margen para la intervención en los dólares financieros, cifrados según analistas privados en unos USD 700 millones en poco más de dos meses.

Un informe de Wise Capital consignó que “el ritmo del 2% mensual del crawling peg activo debiera ajustarse a un ritmo más cercano a la tasa de inflación. Pero la estrategia del Gobierno es impulsada por el lado de la inflación. Respecto del escenario post unificación, dependerá del nivel de competitividad que haya alcanzado la economía para que no exista cartelización respecto de aumentos de precios, y en sintonía con esto se espera que el pass through del tipo de cambio no supere el 20%”.

“Respecto de la devaluación administrada, el ministro (Luis) Caputo ha remarcado que no se abandonará prontamente este esquema, ni tampoco el blend que permite a exportadores liquidar en una proporción de 80/20 entre el dólar mayorista y contado con liquidación. Es importante que los costos de producción en dólares no se inclinen a crecer a niveles que desalienten las actividades de exportación y sustitutivas de importaciones, colocando en riesgo el superávit comercial alcanzado luego que se agoten las divisas generadas por la cosecha, y stocks de insumos importados”, añadieron desde Wise Capital.

En el marco del blanqueo de capitales, los depósitos privados en moneda extranjera contabilizaron el viernes 13 de septiembre USD 21.564 millones en efectivo (+294 millones o 1,4% respecto del jueves 12), un stock máximo desde el 23 de septiembre de 2019 (USD 21.617 millones), según datos del BCRA. Desde que asumió Javier Milei, estas colocaciones se incrementaron en USD 7.438 millones o 52,7% desde los USD 14.126 millones del jueves 7 de diciembre de 2023.

“Desde el inicio del Régimen de Regularización de Activos -18 de julio-, los depósitos privados en dólares acumularon una suba en torno a los USD 2.800 millones”, estimaron los analistas de Puente.