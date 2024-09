El Banco Central efectuó una venta marginal en el mercado y bajaron las reservas

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.402 millones desde el 11 de diciembre del año pasado

El monto operado en la plaza mayorista volvió a mermar -unos USD 33 millones o 12,6% menos que el martes- a unos USD 228,7 millones en el segmento de contado, con ventas del Banco Central por segundo día seguido, esta vez de 6 millones de dólares. La entidad monetaria conserva un saldo comprador de USD 52 millones en el primer tramo de septiembre.

Las reservas internacionales brutas descontaron USD 25 millones en el día a 27.352 millones de dólares.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.402 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 6.143 millones o 29%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central mantiene una absorción neta por su intervención cambiaria de $33.077 millones desde el lunes 15 de julio hasta hoy. La entidad prevé la eventual reventa de divisas en el mercado de valores a la cotización del “contado con liqui” para el cumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Complementario a esto, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones), que dejan amplio margen para la intervención en los dólares financieros.

“Esta semana, ya efectivizada la reducción de la alícuota del Impuesto PAIS del 17,5% al 7,5% para importaciones de bienes y fletes, el foco de atención continuará sobre la dinámica del saldo del BCRA en el MULC. Recordamos que el BCRA compró dólares en agosto tras haber vendido en junio y julio, aunque creemos que esto se dio ante la postergación del acceso al MULC por parte de algunos importadores a la espera de la reducción d ela alícuota del Impuesto PAIS”, explicó Juan Manuel Franco, economista Jefe del Grupo SBS.

“La dinámica de reservas netas dependerá así, en parte, de qué tanta demanda postergada de dólares haya habido en un contexto en que desde agosto los importadores pueden acceder al MULC en dos cuotas de 50%, lo que implicará que la demanda de dólares para pagos de importaciones entre septiembre y noviembre pueda ser importante”, agregó Juan manuel Franco.

En una charla para clientes del Banco Galicia, el ex presidente del BCRA Martín Redrado aseguró que la entidad monetaria tiene reservas negativas por unos USD 5.000 millones y los fondos disponibles para hacer frente a eventualidades en el mercado cambiario rondan los 900 millones de dólares. “Este es un ejercicio hecho a medida por parte de Fundación Capital. La innovación que trae es mirar a las reservas de acción caja: cuánto es la caja que realmente tiene el presidente del Banco Central cuando mira a los dólares contantes y sonantes”, precisó el titular de la Fundación Capital.

“Las reservas netas son negativas en poco menos de USD 5.000 millones. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuánto de eso es exigible? ¿Cuánto de esas deudas que tiene hoy el Banco Central son exigibles? Y ahí vemos que la deuda con Sedesa, primero, por suerte no tenemos ningún problema a la vista en el sistema financiero, pero es una deuda que no es exigible, no es exigible en el corto plazo y por lo tanto el Banco Central no va a pagar esos USD 1.918 millones. Y tampoco es exigible el swap a pesar de la tensión que ha habido en la relación bilateral con China”, explicó Redrado.