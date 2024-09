Jornada financiera: la ola de ventas en Wall Street le puso freno al ascenso de acciones y bonos argentinos

Wall Street registró amplias pérdidas y contagió a los activos argentinos.

Las acciones y los bonos argentinos atravesaron este martes una toma circunstancial de utilidades, aunque los títulos de los bancos mantuvieron la tendencia positiva, lo que evidencia la expectativa ante un amplio blanqueo de fondos, con el cual el Gobierno aspira a generar liquidez extra para los activos y reanimar una economía en crisis.

Impactó en las valuaciones domésticas que las acciones estadounidenses cayeron con fuerza -el tecnológico Nasdaq descontó un contundente 3,3%- al comienzo de uno de los peores meses en la historia del mercado, antes de que se conozcan datos que probablemente influyan en la medida en que la Reserva Federal de los EEUU reducirá las tasas de interés. Wall Street permaneció cerrado el lunes debido a a la celebración del Labor Day en el país norteamericano.

El sentimiento en el mercado decayó luego de que los datos del Instituto de Gerencia y Abastecimiento de los EEUU mostraron que la manufactura estadounidense se mantuvo moderada, a pesar de una modesta mejora en agosto desde un mínimo de ocho meses en julio.

“Septiembre es ampliamente considerado como uno de los peores meses para el desempeño del mercado de valores según datos que se remontan a la década de 1950″, comentó a Reuters Jason Browne, presidente de Alexis Investment Partners en Montgomery, Texas.

Ante caídas de hasta 3,3% en los indicadores de Wall Street, las acciones y ADR de compañías argentinas operadas en dólares exhibieron mayoría de bajas, aún cerca de sus precios más altos desde mayo de 2018. Destacó la ganancia de los papeles bancarios como Banco Macro (+3%), Grupo Galicia (+3%) y Banco Francés (+2,2%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

El índice accionario S&P Merval porteño imprimió una previsible toma de utilidades debido al contagio externo mediante una caída de 1,1%, en 1.735.253 puntos, luego de ratificar el lunes su marca récord intradiario en 1.765.447 puntos.

En el Gobierno no descartan que el blanqueo ayude a sumar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares al ruedo financiero, cifras significativas para la productividad del país acostumbrado a sucesivas crisis económicas y políticas.

Por este reacomodamiento general del mercado, el riesgo país elaborado por el banco JP Morgan saltaba 34 unidades hasta los 1.467 puntos básicos a las 17:30 horas, debido a que el precio de los bonos públicos retrocedieron un 1,1%, lo cual redundó en un aumento de la tasa de retorno.

El blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno permitirá a quienes declaren sus bienes adquirir propiedades o realizar otras inversiones. A “este blanqueo lo vemos como que va a tener mucho más éxito para efectivo de pequeño monto o departamentos chicos, porque en definitiva lo que permite es poder aplicar estos fondos. Hoy no tiene cómo hacerlo porque no lo puede justificar, entrar al blanqueo no tiene costo y puede aprovechar para esto”, dijo María Castiglioni, economista y directora de C&T Asesores Económicos.

El dólar libre ganó cinco pesos este martes, para cerrar ofrecido a $1.310 para la venta. En 2024 el dólar “blue” acumula una suba de 285 pesos o 27,8% contra una inflación el período próxima al 90 por ciento. Con un dólar mayorista que ascendió 50 centavos a $953,50, la brecha cambiaria quedó en el 37,4 por ciento.

El monto operado en el mercado mayorista alcanzó un nivel discreto de USD 262 millones en el segmento de contado, con ventas del BCRA por USD 7 millones en el día. La entidad monetaria mantiene en dos ruedas hábiles de septiembre un saldo comprador de 58 millones de dólares.

Destacó el aumento de las reservas internacionales brutas en USD 726 millones (+2,7%) a 27.377 millones de dólares. Esto se dio por el reingreso de dólares en cartera propia de los bancos, que hacia el cierre de agosto habían sido retirados para cumplir con la normativa de Posición Global Neta de moneda extranjera, según aclararon a Infobae fuentes de la entidad monetaria.