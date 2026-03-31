Política

Kicillof recibió a Pablo Moyano luego de las protestas de Camioneros a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro

Los casos de Villa Gesell y La Plata pusieron en pie de guerra el gremio de Camioneros y forzó al gobernador a recibir al líder sindical

Guardar
Axel Kicillof y Pablo Moyano reunidos en La Plata
Axel Kicillof y Pablo Moyano reunidos en La Plata

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intervino personalmente y mantuvo una reunión en la sede de la Gobernación con el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el secretario gremial Marcelo Aparicio, y los referentes sindicales Damián Comas (seccional La Costa) y Miguel Forte (seccional La Plata) tras una serie de protestas impulsadas por el sindicato en La Plata y Villa Gesell. En esos municipios asoman, con diferente proyección, conflictos con trabajadores de las empresas encargadas de la limpieza y recolección de resiudos. Un termómetro que pone en alerta al resto de los jefes comunales y particularmente del peronismo provincial.

El clima de tensión se intensificó luego de que el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dispusiera el cese del servicio de barrido en el centro de la localidad, medida que implicó el despido de cerca de cuarenta empleados de la empresa Santa Elena. En La Plata, se evalúa una reorganización del personal afectado a la limpieza urbana, lo que motivó la advertencia de la seccional local de Camioneros. El gremio sostiene que “no va a haber un solo despido” y reclama la reincorporación inmediata de los trabajadores desvinculados, sobre todo en Gesell. Fuentes del ejecutivo platense aseguraron a este medio que “no hay tal conflicto” y que el único pedido que se le hizo a la empresa -Esur- es que no haya despidos.

Durante la reunión con el gobernador, Moyano expuso la preocupación del sindicato y exigió garantizar la estabilidad laboral de los compañeros en conflicto. Fuentes cercanas al encuentro indicaron que Kicillof se comprometió a buscar una solución urgente y ordenó a los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo) conformar una mesa de diálogo con los intendentes y los representantes gremiales. El asunto allí es que el tema no escale a otros distritos. Además, políticamente, también fue un llamado de atención al interior del peronismo, toda vez que tanto el gesellino Gustavo Barrera como el platense Julio Alak son kicillofistas de la primera hora.

Axel Kicillof, de traje oscuro y camisa blanca, y Julio Alak, de traje azul y camisa blanca, parados en una calle de La Plata
Kicillof junto a Julio Alak antes de inaugurar un tramo de la avenida 60 en el barrio de Los Hornos en la ciudad de La Plata

En un comunicado posterior al encuentro, Pablo Moyano expresó: “El único compromiso que asumimos es defender los puestos de trabajo, como lo hicimos siempre”. El dirigente agradeció la predisposición del gobernador para atender el reclamo del sindicato, según consta en la comunicación difundida en redes sociales.

Los intendentes argumentan que hay una caída de la coparticipación que reciben los municipios de parte de la Provincia por la caída en la recaudación y que recién en abril recibirán el primer desembolso del fondo prometido por Kicillof por el endeudamiento votado a finales del año pasado en la Legislatura bonaerense. El caso de Gesell parece más complejo, ya que el distrito ni siquiera tiene presupuesto propio porque la oposición no se lo votó. “No podemos pagar más el servicio de barrido. Son veinte cuadras del centro que podemos cubrirlo con el personal municipal”, describieron cerca del jefe comunal. Hasta el cierre de esta nota, desde el Ejecutivo provincial no se habían comunicado con el intendente.

En los actos realizados en Villa Gesell -donde además Pablo Moyano cruzó fuertemente al intendente- Camioneros viene planteando que si se efectivizan los despidos se parará la recolección de residuos en toda la Provincia. Por eso, se sigue con zigilo los movimientos en esta dinámica peronista.

Pablo Moyano marcha de Camioneros en Villa Gesell
El 23 de marzo último, Pablo Moyano encabezó un acto en Villa Gesell ante el recorte de 40 contratos que ejecutó el municipio

La situación en Villa Gesell también generó posturas encontradas entre el municipio y la empresa concesionaria. Según explicó el gobierno local a Infobae, la rescisión del servicio se ajustó al contrato y la responsabilidad de los despidos recae en la prestadora. El sindicato rechaza ese argumento y exige la reincorporación de los trabajadores afectados.

El gobierno provincial busca evitar una escalada del conflicto y conservar la prestación de un servicio esencial en el territorio bonaerense.

En el caso de La Plata, el conflicto podría desatarse ante la empresa Esur. Días atrás hubo un plenario general del que partició Pablo Moyano. En el gremio hablan de la posibilidad de 150 despidos. “Estamos hablando de más de 150 familias que pueden quedar en la calle de un día para el otro. No lo vamos a permitir”, sostuvo Moyano, quien remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización.

Temas Relacionados

Provincia de Buenos AiresCamionerosConflictos LaboralesRecolección de ResiduosAxel KicillofPablo MoyanoJulio AlakGustavo Barrera

Últimas Noticias

Con un sector aliado en alerta, el oficialismo se reunirá con dialoguistas para delinear la agenda del Senado

Habrá un encuentro virtual este martes desde las 17. Los bloques ya revisan la iniciativa que blinda la propiedad privada. Dudas sobre eventuales propuestas para combatir la corrupción en el Código Penal que el Ejecutivo aún no envió a Diputados

Con un sector aliado en alerta, el oficialismo se reunirá con dialoguistas para delinear la agenda del Senado

Las provincias presionan para que las turbulencias que enfrenta el Gobierno no frenen sus reclamos

En medio de semanas en la que avanza la causa $LIBRA y crecen las acusaciones contra Manuel Adorni, los gobernadores mantienen el diálogo con otros interlocutores nacionales y esperan las negociaciones por las reformas que el oficialismo impulsará en el Congreso

Las provincias presionan para que las turbulencias que enfrenta el Gobierno no frenen sus reclamos

Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

Los expedientes serán evaluados por una comisión antes de ser tratados en la próxima sesión de la Cámara. Figuran el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte, la esposa del juez Martínez de Giorgi y la secretaria del juzgado de Ercolini

Milei envió al Senado los pliegos para cubrir 62 vacantes en la Justicia: quiénes son los candidatos a camaristas, jueces, fiscales y defensores

Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas

Así consta en un documento del Registro de la Propiedad Inmueble. La vivienda tiene casi 200 metros cuadrados

Adorni compró el departamento en Caballito por USD 230 mil y le prestaron casi el 90% dos jubiladas

El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley

El laboralista Julián De Diego analizó en Infobae al Regreso la cautelar que frenó la aplicación de 83 artículos de la reforma laboral. Señaló que la decisión judicial se dictó sin casos concretos y anticipó una inminente apelación del Gobierno

El abogado que redactó la reforma laboral cuestionó la competencia del juez que suspendió 83 artículos de la ley
DEPORTES
Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

Cómo ver las finales de los Repechajes para el Mundial 2026: la agenda con los seis partidos que definirán a los últimos clasificados

Los entretelones del tirón de orejas de Scaloni al plantel de Argentina antes del amistoso frente a Zambia

Unión de Santa Fe le ganó 2-0 a Agropecuario y será rival de Independiente: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

“Leo me llamó malo y yo le dije que era muy bajo”: un ex jugador dio detalles de su cruce más fuerte con Messi

La dura confesión de Neymar sobre las críticas que recibe en Brasil: “Sufro y siento dolor”

TELESHOW
Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada: el festejo de su rival en el mano a mano

Así fue el conmovedor regreso de Tamara Paganini a Gran Hermano: “Cuando me fui era un pollito y ahora soy un halcón”

El apasionado beso de Nico Vázquez a Dai Fernández al ganar el Oro con Rocky en los Premios ACE

Premios ACE: ‘Rocky’ fue la gran ganadora en la noche de celebración del teatro argentino

Floppy Tesouro reveló el nuevo diagnóstico que recibió: “Lloré al salir del consultorio de la angustia”

INFOBAE AMÉRICA

Arabia Saudita, Jordania y Qatar analizaron la evolución de la guerra en Irán y coordinaron respuestas conjuntas ante la escalada regional

Arabia Saudita, Jordania y Qatar analizaron la evolución de la guerra en Irán y coordinaron respuestas conjuntas ante la escalada regional

Día Mundial del Cáncer de Colon: cómo prevenir la enfermedad que afecta a personas cada vez más jóvenes

Un ataque iraní provocó un incendio en un petrolero kuwaití cargado de crudo en el puerto de Dubai

Laurence Debray: “La española es una monarquía tipo IKEA”

Isabel Allende: diez claves para escribir de la autora de “La casa de los espíritus”