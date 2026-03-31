Kicillof recibió a Pablo Moyano luego de las protestas de Camioneros a los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro

Axel Kicillof y Pablo Moyano reunidos en La Plata

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intervino personalmente y mantuvo una reunión en la sede de la Gobernación con el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el secretario gremial Marcelo Aparicio, y los referentes sindicales Damián Comas (seccional La Costa) y Miguel Forte (seccional La Plata) tras una serie de protestas impulsadas por el sindicato en La Plata y Villa Gesell. En esos municipios asoman, con diferente proyección, conflictos con trabajadores de las empresas encargadas de la limpieza y recolección de resiudos. Un termómetro que pone en alerta al resto de los jefes comunales y particularmente del peronismo provincial.

El clima de tensión se intensificó luego de que el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, dispusiera el cese del servicio de barrido en el centro de la localidad, medida que implicó el despido de cerca de cuarenta empleados de la empresa Santa Elena. En La Plata, se evalúa una reorganización del personal afectado a la limpieza urbana, lo que motivó la advertencia de la seccional local de Camioneros. El gremio sostiene que “no va a haber un solo despido” y reclama la reincorporación inmediata de los trabajadores desvinculados, sobre todo en Gesell. Fuentes del ejecutivo platense aseguraron a este medio que “no hay tal conflicto” y que el único pedido que se le hizo a la empresa -Esur- es que no haya despidos.

Durante la reunión con el gobernador, Moyano expuso la preocupación del sindicato y exigió garantizar la estabilidad laboral de los compañeros en conflicto. Fuentes cercanas al encuentro indicaron que Kicillof se comprometió a buscar una solución urgente y ordenó a los ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Walter Correa (Trabajo) conformar una mesa de diálogo con los intendentes y los representantes gremiales. El asunto allí es que el tema no escale a otros distritos. Además, políticamente, también fue un llamado de atención al interior del peronismo, toda vez que tanto el gesellino Gustavo Barrera como el platense Julio Alak son kicillofistas de la primera hora.

Kicillof junto a Julio Alak antes de inaugurar un tramo de la avenida 60 en el barrio de Los Hornos en la ciudad de La Plata

En un comunicado posterior al encuentro, Pablo Moyano expresó: “El único compromiso que asumimos es defender los puestos de trabajo, como lo hicimos siempre”. El dirigente agradeció la predisposición del gobernador para atender el reclamo del sindicato, según consta en la comunicación difundida en redes sociales.

Los intendentes argumentan que hay una caída de la coparticipación que reciben los municipios de parte de la Provincia por la caída en la recaudación y que recién en abril recibirán el primer desembolso del fondo prometido por Kicillof por el endeudamiento votado a finales del año pasado en la Legislatura bonaerense. El caso de Gesell parece más complejo, ya que el distrito ni siquiera tiene presupuesto propio porque la oposición no se lo votó. “No podemos pagar más el servicio de barrido. Son veinte cuadras del centro que podemos cubrirlo con el personal municipal”, describieron cerca del jefe comunal. Hasta el cierre de esta nota, desde el Ejecutivo provincial no se habían comunicado con el intendente.

En los actos realizados en Villa Gesell -donde además Pablo Moyano cruzó fuertemente al intendente- Camioneros viene planteando que si se efectivizan los despidos se parará la recolección de residuos en toda la Provincia. Por eso, se sigue con zigilo los movimientos en esta dinámica peronista.

El 23 de marzo último, Pablo Moyano encabezó un acto en Villa Gesell ante el recorte de 40 contratos que ejecutó el municipio

La situación en Villa Gesell también generó posturas encontradas entre el municipio y la empresa concesionaria. Según explicó el gobierno local a Infobae, la rescisión del servicio se ajustó al contrato y la responsabilidad de los despidos recae en la prestadora. El sindicato rechaza ese argumento y exige la reincorporación de los trabajadores afectados.

El gobierno provincial busca evitar una escalada del conflicto y conservar la prestación de un servicio esencial en el territorio bonaerense.

En el caso de La Plata, el conflicto podría desatarse ante la empresa Esur. Días atrás hubo un plenario general del que partició Pablo Moyano. En el gremio hablan de la posibilidad de 150 despidos. “Estamos hablando de más de 150 familias que pueden quedar en la calle de un día para el otro. No lo vamos a permitir”, sostuvo Moyano, quien remarcó que el gremio se encuentra en estado de alerta y movilización.