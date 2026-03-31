Mercados inestables: los dos factores que protegieron a Argentina de la volatilidad global, pese al rebote del riesgo país

La suba del petróleo y el fallo favorable por la expropiación de YPF le jugaron a favor al país, en medio de la incertidumbre global. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Aunque no fue una buena rueda para los mercados y subió el riesgo país, el petróleo y el fallo favorable a YPF fueron el escudo que evitó que la caída sea mayor que la del resto de emergentes, cuyo índice bajó 0,8 por ciento. Solo Brasil escapó a la crisis internacional. La Bolsa de San Pablo subió 0,53% contra un alza de 2,6% en pesos y 1,7% en dólares del S&P Merval de las acciones líderes.

Hubo otro dato contundente sobre el comportamiento de los inversores. En la segunda rueda de la licitación de los bonos en dólares se sintió que en la Argentina rige lo que se denomina fly to quality (vuelo a la calidad) donde importa más la seguridad que la rentabilidad.

La oferta por los bonos de la deuda fue menor al monto licitado de 200 millones de dólares. Entre el Bonar AO27 y el AO28 sumaron 130,90 millones de dólares. Se trató de un panorama absolutamente distinto al del viernes cuando en la primera ronda por ambos bonos se ofrecieron casi 700 millones de dólares.

Según Mariano Ortiz Villafañe, economista jefe de Aldazabal y Cía., “el resultado refleja la baja disposición del mercado a refinanciar vencimientos más allá del actual mandato presidencial, lo que sugiere dudas sobre la sostenibilidad económica y política del actual programa. En particular, hay incertidumbre en torno a la capacidad del Gobierno de acumular reservas sin recurrir al mercado internacional de deuda para rollear (renovar) vencimientos, y sobre la fortaleza de los niveles de aprobación en un escenario de fragilidad en el mercado laboral (destrucción de empleo formal y estancamiento del salario real)”.

El Bonar que vence el 27 de octubre de 2027 captó USD 97 millones, mientas el que vence el 31 de octubre de 2028 solo logró reunir 34 millones de dólares. Pero esto no coincide con las tasas a la que prestan a las empresas. Ayer, en simultáneo, Pampa Energía captó USD 200 millones al 5,49% anual.

La diferencia no solo se explica por la baja generalizada de los bonos soberanos, sino por la incertidumbre que llega de Estados Unidos. El riesgo país aumentó 22 unidades (3,6%) a 637 puntos básicos, el nivel más alto del año y desde el 14 de diciembre pasado.

En Estados Unidos hubo un mediano alivio para el futuro de los bonos porque los títulos del Tesoro norteamericano bajaron su rendimiento de 4,42% anual a 4,35% por la mayor demanda de particulares.

En la Bolsa, YPF motorizó las subas. Si bien la acción subió 2,9% (acumula 35% en el mes), la seguridad jurídica del fallo hizo que los inversores buscaran papeles atrasados en sus cotizaciones. Cabe recordar que YPF en marzo de 2022, cotizaba a USD 4 y ahora está en USD 46 con una ganancia de 1.050% en dólares. La ganancia es de 5,27% efectivo mensual y 83,5% efectivo anual en moneda estadounidense.

En paralelo, los dólares financieros y el mayorista subieron. Era algo previsible porque la incertidumbre del conflicto provoca la interrupción en parte del carry trade. No son pocos los que salen de inversiones en pesos y vuelven a posicionarse en la divisa norteamericana.

Sin embargo, hay un detalle no menor. La Argentina no tiene problema de fuga de divisas: por el contrario, hay liquidaciones elevadas. Ayer en el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 450 millones, de los que USD 250 millones correspondieron al agro. El tipo de cambio mayorista aumentó $15,50 (+1,1%) a 1.398 pesos. En tanto, el BCRA hizo su segunda mayor compra del año al sumar USD 208 millones, pero las reservas bajaron, por pagos al exterior, USD 331 millones a 43.381 millones de dólares.

En la plaza financiera, el MEP aumentó tres pesos a $1.433 (+0,2%), mientras el contado con liquidación (CCL) avanzó $12 a $1.481 (0,8%). El “blue” subió a 1.425 pesos.

Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “con el BCRA más demandante, el mayorista anotó la segunda rueda consecutiva al alza, en $1.398. Los futuros acompañaron al spot con subas y cortaron una racha de 3 ruedas consecutivas de desarme neto, recuperando unos 80,35 millones en el interés abierto. En la primera posición hubo un desarme de 15,7 millones y las implícitas retrocedieron”.

“Fin de abril estuvo demandado ya que en futuros este vencimiento agregó unos USD 59 millones y en bonos dollar linked (BYMA, t+1) el D30A6 que vence a fin de abril registró un volumen de nada menos que USD 400 millones. Por lo tanto, se hace probable la intervención de la autoridad monetaria sobre la curva que pudo haber hundido las implícitas de manera de mejorar el atractivo de los sintéticos que arrastraban una tendencia bajista”, agregó el reporte.

Con el Brent, el petróleo de referencia en Argentina cerrando a USD 108,75, continuó la caída de las Bolsas de Nueva York. El precio del petróleo estuvo contenido porque ayer se cerraban los contratos de futuro. La cotización de hoy será la más certera.

Según Matías Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel “a un mes de iniciado el conflicto, las cifras de exportaciones de Medio Oriente son perores de lo que imaginamos. En promedio se perdieron casi 10 millones de barriles diarios, o 300 millones de barriles que no se exportaron durante marzo, eso es lo que está empezando a golpear las economías de Asia donde el gasoil ya está a 200 dólares el barril”.

“Realmente era impensado que el mundo podía funcionar con el estrecho de Ormuz virtualmente cerrado por un mes, pero en commodities (materias primas) los mecanismos de transmisión son más lentos que en el mundo financiero, pero ahora es cuando empieza a impactar en nuestro hemisferio, desde combustibles hasta plásticos, fertilizantes, aluminio. Los mercados están muy complacientes, esperando que con un alto al fuego vuelva todo a niveles de febrero. El daño que se hizo ya es enorme para la economía global”, añadió Togni.

Sobre la crisis, Sailing Inversiones señaló que “Jerome Powell habló y dejó un mensaje que, aunque no lo dijo con esas palabras, es bastante claro: las tasas no van a bajar pronto. El argumento central es sencillo. La inflación que preocupa hoy en Estados Unidos no viene de una economía recalentada que la Reserva Federal pueda enfriar subiendo el precio del dinero. Viene del petróleo. Y el petróleo está caro porque la guerra en Irán no terminó”.

Y continuó: “La Fed puede fijar el costo del crédito, pero no puede producir un solo barril de petróleo más. Ante ese tipo de shock de oferta, la política monetaria es el instrumento equivocado. Por eso Powell dijo que la política ‘está en un buen lugar para esperar y observar’. En el lenguaje de los banqueros centrales, eso significa: no nos movemos. No subimos, no bajamos. Esperamos que el ruido geopolítico se disipe antes de actuar”.

Por otra parte, las tasas de interés aumentaron levemente porque la licitación del Tesoro sacó de circulación 3 billones de pesos. Las LECAP que vencen a fin de abril pagan 1,9% y a fin de noviembre 2,20 por ciento.

En el overnite, donde se define la suerte de los mercados hoy, las bolsas de Nueva York insinuaban un rebote que no está firme, al igual que las Bolsas europeas. El oro subía 0,24%, mientras el Brent se mantenía estable, pero puede ser por escaso tiempo tras el ataque de Irán a un petrolero cargado anclado en Dubai. El WTI, el petróleo de referencia en Estados Unidos, estaba en constante alza y había alcanzado los USD 104 algo que no sucedía desde 2022. El oro caía frente a las seis principales monedas del mundo.

Los bonos argentinos pueden sufrir este escenario y el dólar puede continuar el avance que empezó ayer.