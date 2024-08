Deuda: el Gobierno asegura que enviará los USD 1.500 millones a Nueva York para el pago de intereses a bonistas en enero

Un hombre camina frente al Ministerio de Economía (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Gobierno insiste en que enviará a Nueva York de manera anticipada el monto que debe pagar por los intereses de sus bonos en dólares en enero próximo, una medida que había anunciado hace un mes y medio pero que nunca se concretó por “cuestiones operativas” de la entidad que actúa como fideicomiso y que, aseguran desde el equipo económico, deberían ser resueltas en las próximas semanas.

Fue una medida que el Palacio de Hacienda apuró, en aquel fin de semana en que también anunció la política monetaria de emisión cero reforzada que incluyó a la compra de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC), y lo que implicó en los hechos una intervención mayor en los dólares paralelos.

Ante una perspectiva de impacto en los bonos soberanos por una proyección de menor acumulación de reservas, el equipo económico anticipó que buscaría enviar al Bank of New York Mellon (BoNY) por adelantado la suma de intereses –algo más de USD 1.500 millones– a manera de “gesto” a los inversores.

Tras ese anuncio, un día domingo, el giro de esas divisas no se cristalizó aún. En el mercado se especuló, con insistencia, en que el temor estaba basado en la sospecha que sobrevuela sobre posibles embargos de activos argentinos por parte de fondos que reclaman pagos en los tribunales neoyorquinos.

El último fallo al respecto le dio la razón a los litigantes para avanzar sobre activos nacionales. Un antecedente sobre una discusión similar se dio, años atrás, cuando los “fondos buitre” buscaron retener un pago de intereses que la Nación hizo, vía el BoNY, a los tenedores de bonos reestructurados. El Estado nacional suele invocar el principio de inmunidad soberana que lo protege de este tipo de embargos, pero el ida y vuelta legal en los tribunales promete continuar.

Pablo Quirno cerró el coloquio del CIDES en el Hotel Alvear Palace

Para el caso del envío pendiente por parte del Tesoro, se trata, en total, de USD 1.528 millones que una vez comprados al BCRA se anunció que serían girados a la cuenta del BoNY que actúa como fiduciario en el contrato de esos títulos. Quedarían así en custodia de esa entidad hasta que tenga que girar el pago de vencimientos de los bonos Globales y Bonares en enero. Hay una parte de capital que también deberá pagar el Palacio de Hacienda, por casi USD 3.000 millones más.

El encargado de la operación es el secretario de Finanzas Pablo Quirno, quien este martes cerró el primer Coloquio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Seguro (Cides) y donde destacó que “el Gobierno está creando las condiciones para que el sector privado se desarrolle, ya que es el único generador de riqueza en la economía”. En este sentido, Quirno remarcó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei “se atacó el problema de fondo que tiene la Argentina que es el déficit fiscal”.

Asimismo, Quirno se refirió a “la falta de credibilidad de palabra que tiene el hacedor de política económica en Argentina” y aseguró que “la única manera de ganar credibilidad es con resultados”. Por este motivo, el Secretario manifestó que “el equilibro fiscal en la Argentina llegó para quedarse porque es el primer principio innegociable que tenemos en el Gobierno”. “Este camino es el que nos ha permitido bajar la inflación mucho más rápido de lo que se esperaba”, añadió.

También, el Secretario hizo hincapié en que “la baja de la inflación está haciendo que los salarios reales empiecen a subir” y en que, además, “la expansión de crédito que estamos viendo es inédita”. En esta línea, Quirno remarcó que el Gobierno busca brindar “previsibilidad al sector privado para que pueda invertir”. “Vengan con iniciativas sectoriales. Pensemos en grande, agrandemos la torta porque esa es la manera en la que todos vamos a crecer más”, concluyó.

El equipo económico buscó transmitir, en reuniones recientes, que no buscará renovaciones de la deuda en dólares, sino que apunta a convencer a los inversores de que tiene de dónde conseguir las divisas para afrontar esos pagos, en un contexto de dudas crecientes en el mercado sobre la perspectiva de acumulación de reservas en el Banco Central en lo que resta del año.

Luis Caputo mencionó, en un encuentro con ejecutivos de compañías de seguros, que no mira al riesgo país como un indicador decisivo para el estado de la economía y del plan de gobierno porque lo considera un índice “atrasado” y no anticipado sobre las expectativas de los inversores. Y reiteró que no el equipo económico no está preocupado por la persistencia del riesgo país ya que no buscará un roll over de la deuda en dólares, sino pagarla sin refinanciación.

El jefe del Palacio de Hacienda relativizó la persistencia del riesgo país porque, aseguró, el Gobierno no buscará renovar la deuda en dólares que cae en enero y julio del 2025, sino que pagará con los dólares que pueda comprar con el superávit fiscal que tenga en ese momento. Así, descuenta que no habrá condiciones financieras para realizar un roll over con una tasa de interés conveniente.

El Gobierno buscará sostener el esquema económico para intentar que la brecha cambiaria colapse “desde arriba”, sin acelerar el crawling peg del dólar oficial y evitando un salto devaluatorio discrecional, incluso en un contexto de debilidad de reservas. Así, según la idea oficial, los dólares paralelos son los que se moverían hacia el dólar oficial, y no al revés, como paso previo a un levantamiento de los controles cambiarios.