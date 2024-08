En pleno blanqueo de capitales, la Argentina y EEUU profundizan la cooperación bilateral para buscar evasores en ambos países

La administradora federal de la AFIP, Florencia Misrahi se reunió con el titular del IRS, Daniel Werfel, avanzar en la cooperación bilateral contra la evasión financiera

(Desde Washington, Estados Unidos) La administradora federal de la AFIP, Florencia Misrahi, se reunió hoy con el titular del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS), Daniel Werfel, para profundizar las relaciones institucionales entre los dos organismos públicos que persiguen la evasión fiscal cometida a través de cuentas de depósitos abiertas en entidades bancarias de la Argentina y los Estados Unidos.

El encuentro clave de Misrahi y Werfel en Washington sucede cuando la Argentina dispuso un blanqueo de capitales que concluirá a fin de marzo de 2025 y Estados Unidos confirmó que la AFIP cumple todos los estándares de seguridad para manejar información sensible y reservada.

El acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos -conocido como FATCA- se firmó en diciembre de 2022, y desde ese momento la Administración Federal de Ingresos Públicos trabajó para ajustar sus programas informáticos y levantar barreras de ciberseguridad con el único objetivo de combatir la evasión fiscal y mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En este contexto, Marc Stanley -embajador de Estados Unidos en la Argentina- fue un protagonista importante para despejar las dudas en Washington y facilitar la cooperación internacional entre ambos países. La colaboración activa del IRS implica contar con una herramienta muy afilada para castigar a los evasores argentinos con cuentas abiertas en el sistema financiero americano.

Florencia Misrahi y Marc Stanley durante un encuentro oficial en la embajada de Estados Unidos en la Argentina

“El Régimen de Regularización de Activos del gobierno de Javier Milei es el más beneficioso de la historia. Los contribuyentes tienen que aprovechar esta oportunidad, porque podrán declarar sus ahorros sin costo y, una vez que concluya, no podrán ingresar a ninguna otra iniciativa de este tipo hasta el 2038″, sostuvo Misrahi cuando concluyó su encuentro con Daniel Werfel, titular del IRS.

Es la primera vez que un director del IRS recibe a un par de la Argentina, y eso demuestra el interés que existe en Washington respecto a la administración de Javier Milei. En la reunión también participaron Douglas O´Donnell - Comisionado Adjunto del IRS- y Jennifer Best, Comisionada Adjunta de Grandes Empresas e Internacional.

La presencia de O´Donnell y Best no fue azarosa. El acuerdo establece un intercambio masivo de datos de contribuyentes argentinos con cuentas en el sistema financiero norteamericano al 31 de diciembre último, y O´Donnell y Best controlan y manejan toda esa información que llegará a la Argentina para perseguir a los evasores.

La ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés) permite identificar a los titulares de las cuentas sin declarar, y obliga a la institución financiera a reportar sus ingresos mensuales y los intereses por encima de los 10 dólares anuales.

Durante la reunión en la sede del IRS, Misrahi y Werfel también dialogaron sobre los procesos de fiscalización internacional y el uso de la denominada minería de datos para fortalecer la capacidad de detección preventiva de la AFIP.

Javier Milei y Joseph Biden durante la cumbre del G7 en Italia. La relación política entre ambas administraciones facilita la cooperación mutua entre la AFIP y la IRS

“El Régimen de Regularización de Activos es una ventana única muy ventajosa para aquellos que quieran empezar a poner sus cuentas y activos en regla con la AFIP con la seguridad de que se utilizarán estándares internacionales en materia informática y de confidencialidad”, evaluó Misrahi a la salida de su visita al IRS.

El primer intercambio automático de información financiera entre la AFIP y el IRS será en septiembre, y a partir de ese momento cada jurisdicción podrá solicitar a la contraparte determinada información para cumplir sus obligaciones legales vinculadas a la evasión impositiva.

A medida que avance el blanqueo, Misrahi desde la AFIP podrá pedir datos adicionales para completar el rompecabezas de los evasores seriales de la Argentina. Una instancia que no existe hasta ahora y que será sostenida por la información clave que suministre la administración Biden.

Además del encuentro con Werfel en el IRS, Misrahi se reunió con Roberto Senderowitsch, director global del Banco Mundial. La titular de la AFIP desea mejorar sus procedimientos legales e informáticos, y Senderowitsch es un reconocido experto en esa compleja materia institucional.