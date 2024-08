En los mercados financieros, la política causó más preocupaciones que el pasado “lunes negro”

Foto de archivo. Operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. Feb 26, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

El ministro de Economía, Luis Caputo, padeció a la política y fue, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el más afectado por lo que sucede en el Congreso. Las derrotas en las votaciones de temas centrales para el Gobierno, más el escándalo de los legisladores libertarios que culminó con peleas que obligaron a intervenir al personal de seguridad, se reflejaron en la quita de confianza de los inversores.

El miércoles, con las cotizaciones en leves bajas, el mercado advirtió que no la estaban pasando bien al observar la manera de negociar del Gobierno que terminó acorralado hasta por sus aliados. Que el PRO le haya votado en contra el presupuesto para Inteligencia o que cuestionen la candidatura del juez Lijo a la Corte Suprema y que la comisión de controlará a los servicios de Inteligencia quedará en manos de Martín Lousteau y Leopoldo Moreau. Fueron los primeros golpes. Ahora se preparan para el próximo y, tal vez, el más grande: la impopularidad de derogar la ley que cambia la movilidad jubilatoria.

Los inversores no tuvieron que esforzarse para ver que hubo mala praxis del oficialismo. Esas derrotas eran evitables.

El disgusto para el ministro de Economìa se dio cuando tuvo que vender una cantidad exagerada de bonos en dólares para contener el alza de los dólares financieros porque el mercado estaba absolutamente comprador.

La mesa de dinero del BCRA soportó las ofertas colocando cantidades importantes en la mitad y el final de la rueda para que la divisa no sobrepasara los $1.300. Y lo consiguió. Tanto el dólar MEP como el contado con liquidación (CCL) cerraron entre $1.283 y $1.285, los valores mínimos del día porque para provocar un efecto psicológico en el mercado, el Banco Central vendió con fuerza en el tramo final de la rueda para no dar tiempo a reaccionar a los inversores.

El dólar libre en tanto, bajó $5 a $1.350 por la oferta de los que hacen “puré” comprando MEP y ganan $40 por dólar. Una ganancia de 3% en las 48 horas que transcurre la operación, no es despreciable. Equivale a la renta de las LECAP en un mes.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 143 millones, “el monto más bajo desde el 13 de diciembre, dejando de lado las ruedas donde fue feriado en Estados Unidos”, señala la consultora F2 de Andrés Reschini.

La compra del Banco Central fue mezquina; apenas USD 11 millones por falta de demanda de los importadores que están en un “wait and see” porque no saben cómo afectarán estos movimientos al dólar oficial.

El informe indica que “la firmeza del dólar a nivel internacional tuvo como correlato el debilitamiento de las principales monedas de la región, pero, a diferencia de lo que venía ocurriendo en las ruedas anteriores CCL se mantuvo estable en lugar de seguir el comportamiento de sus pares de la región”.

La consultora señala que la intervención del Banco Central a través del bono AL30D a 24 horas registró el mayor volumen de operaciones con USD 104 millones negociados desde que opera en BYMA”.

En tanto, los bonos soberanos registraron caídas generalizadas de hasta 1.5% en el exterior que elevaron el riesgo país en 35 unidades (+2,3%) a 1.560 puntos básicos. Es decir, el riesgo está más cerca de 1.600 que de 1.500 puntos, lo que es una mala señal para hacer para la operación de REPO que prepara Caputo donde los bonos soberanos son la garantía del crédito que necesita el Gobierno para afrontar los vencimientos de enero próximo.

Los bonos CER siguieron ganando la pulseada a las LECAP. Los tenedores de los bonos indexados apuestan a un crecimiento de la inflación. Los bonos CER subieron hasta 1,45% como fue el caso del TX25, mientras las LECAP, según el trader Adrián Wibly “con vencimientos desde agosto hasta marzo 2025 quedaron entre el 3,5% y 3,7% mensual. La que vence en junio de 2025 cerró al 3,8% mensual”.

El trader señaló que “ante las expectativas de inflación a la baja, los bonos CER rinden por encima de la inflación. En el caso de los que vencen entre octubre y febrero 2025, para obtener el mismo rendimiento con los Bonos CER que con las LECAP, la inflación mensual promedio debería ser del 3% mensual. En base a esto, si un inversor cree que la inflación no va a seguir bajando fuerte y se va a encontrar por arriba del 3% le convendría más un Bono CER que una LECAP”.

La Bolsa padeció la crisis a pleno. Con elevados negocios por más de $38.000 millones, el Merval de las acciones líderes perdió 2,7% en pesos y 2,6% en dólares.

Los bancos, que tienen en sus carteras bonos del Tesoro, fueron los más castigados. BBVA bajó 6,13%; Macro, 6.06% y BYMA, 5,16%.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones que cotizan en las Bolsas de Nueva York- cerraron a rojo pleno. Las caídas más estruendosas fueron las de Macro (-6,3%), Telecom (-6,2%) y BBVA (-6,1%).

Para hoy no se espera un rebote porque la aprobación de la nueva ley de jubilaciones es un lose - lose (perder - perder) como se denomina a una acción donde salen maltrechas ambas partes. El Senado aprobó una nueva ley de ajuste de las jubilaciones que no solo recupera el atraso frente a la inflación durante este año, sino que obliga al Estado a pagar todos los juicios con fallos firmes.

Javier Milei anunció que vetará cualquier ley que provoque déficit fiscal. Los senadores por sus exageradas exigencias dejaron de lado la oportunidad de aprobar una ley que mejoraría los ingresos de los jubilados al incorporar cláusulas de imposible cumplimiento por el escaso tiempo que dan para normalizar las demandas. El Gobierno quedará como el verdugo de los jubilados que conforman un electorado que influye en las elecciones cuando salen a votar masivamente obviando el derecho de no sufragar con tal de favorecer o voltear a un candidato.

Las 48 horas que pasaron hicieron más daño en el mercado argentino que el “lunes negro” que afectó a la economía del mundo.