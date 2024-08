El Banco Central compró USD 43 millones en el mercado de cambios y sumó reservas

En agosto las reservas crecen cerca de USD 1.000 millones.

El monto operado en la plaza mayorista recortó unos USD 40 millones, a USD 267,8 millones en el segmento de contado, con compras efectuadas por el Banco Central de 43 millones de dólares.

Las compras del BCRA suman en agosto USD 203 millones, para interrumpir una serie de dos meses con saldo negativo por la intervención cambiaria.

Las reservas internacionales crecieron en USD 83 millones, a 27.382 millones de dólares. En lo que va de agosto dicho stock mejora 983 millones de dólares.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.261 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 6.173 millones o 29,1%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

Con compras de contado por USD 43 millones, el Central emitió durante la sesión $40.291 a una tasa de cambio de 937 pesos. Con la vigencia del nuevo esquema monetario anunciado el 13 de julio, el Banco Central mantiene una absorción neta de pesos por sus compraventas en el mercado de cambios, pues lleva esterilizados desde el lunes 15 de julio unos $190.613 millones. Esto es un sobrecumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero” al que se comprometió el Gobierno. Además, el Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el MLC desde el 30 de abril ($2,4 billones).

Para el economista Gustavo Ber, “la inquietud entre los operadores está radicada en la velocidad con la que continuará desarrollándose dicho exitoso proceso de desinflación, el cual llega principalmente de la mano del ancla fiscal y monetaria, a fin de evaluar los tiempos en que se podría llegar a cumplir con la condición de convergencia al crawling-peg a fin de avanzar hacia la salida del cepo”.

“Ello se debe a que más allá de la positiva respuesta de los futuros, que vienen ajustando decididamente a la baja ante dicha dinámica de la inflación, no sucede lo mismo con la ‘brecha’ que sigue más estabilizada en torno al 40%, un nivel aún elevado que debería reducirse para facilitar seguir avanzando con la flexibilización cambiaria. Así es que los dólares financieros continúan por encima de los $1.300, con limitados vaivenes intradiarios que se estarían dando sin intervenciones oficiales, más allá de que los importantes recursos todavía disponibles para una eventual intervención -de resultar necesaria- aún son considerados por los operadores”, agregó el titular del Estudio Ber.

“¿Han salido los dólares del colchón? Aún no. La gente todavía no confía lo suficiente ni encuentra las tasas lo suficientemente atractivas como para depositar sus dólares. Consideramos que el nivel de depósitos comenzará a incrementarse cuando ingresen los recursos del blanqueo de capitales, el RIGI y a medida que aumente la confianza en la política económica actual. Esto implica la expectativa de que no habrá un retorno a gobiernos con políticas más restrictivas”, comentó Piedad Ortiz, Chief Economist de Wise Capital.

Según publicó la agencia Bloomberg, el gobierno de Argentina está en conversaciones con Banco Santander sobre un posible préstamo de USD 1.000 millones, como parte de las gestiones del presidente Javier Milei para obtener fondos antes de un vencimiento de deuda en enero, según fuentes con conocimiento del tema.

Santander sería el administrador de un vehículo especial de compra en la operación, que adoptaría la forma de un acuerdo de recompra o “REPO”. Se ofrecerán bonos del Estado o del Banco Central como garantía, agregaron, y el banco español está presentando la operación a gestores de fondos internacionales y locales para tantear su interés en participar como una forma de compartir el riesgo.