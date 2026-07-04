ANSES: cuándo cobro en julio 2026 si mi DNI termina en 2

Beneficiarios de ANSES consultan el calendario para conocer la fecha exacta de cobro según la terminación del DNI

El calendario oficial de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 ya está disponible y detalla las fechas precisas de cobro según la terminación del documento nacional de identidad. Las personas con DNI finalizado en 2 cobrarán entre el 10 y el 24 de julio, según la prestación correspondiente. La planificación responde a la necesidad de organizar los pagos de manera escalonada y segura, abarcando jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, planes de desempleo y otros beneficios. A continuación se publican los detalles de cada prestación para quienes cuentan con la terminación 2 en su documento.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las sucursales bancarias reciben a jubilados y titulares de asignaciones en las fechas dispuestas por ANSES

Las personas que perciben jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2 cobrarán el lunes 13 de julio. El cronograma inicia el 8 de julio con los documentos terminados en 0 y se extiende hasta el 22 de julio para las terminaciones más altas. El objetivo de esta segmentación es evitar aglomeraciones y facilitar el acceso ordenado a los fondos en bancos y entidades de pago.

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La acreditación se realiza directamente en la cuenta bancaria asignada y puede consultarse a través de la plataforma digital oficial de ANSES. Es fundamental mantener actualizados los datos personales para asegurar la correcta liquidación del beneficio.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El esquema de pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo prevé la acreditación a partir del jueves 23 de julio. Para quienes tienen DNI terminado en 2, el cobro se realiza el viernes 24 de julio, agrupando esta terminación junto a la 3. El calendario continúa luego con las siguientes terminaciones de documento, hasta completar el ciclo el 29 de julio.

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La modalidad de pago por pares de terminaciones responde a la necesidad de optimizar la operatoria bancaria y garantizar el acceso progresivo a los haberes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

El cronograma de pagos de julio 2026 establece jornadas escalonadas para evitar aglomeraciones en los puntos de cobro

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 recibirán el pago el lunes 13 de julio. Este calendario replica la estructura de pagos de las jubilaciones mínimas, asegurando que los beneficiarios accedan a los fondos en la misma jornada.

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La acreditación se realiza de manera automática en la cuenta bancaria declarada ante ANSES. Para consultas, quienes perciben estas asignaciones pueden verificar la fecha y el monto a través de la web o la app oficial.

Asignación Por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social correspondiente a titulares con DNI terminado en 2 se paga el miércoles 15 de julio. Este beneficio, destinado a personas sin cobertura de obra social, sigue un cronograma específico independiente de las otras asignaciones.

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Las acreditaciones se efectúan exclusivamente en la cuenta bancaria informada y es recomendable confirmar el alta de los datos personales antes del inicio del período de cobro.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Personas con DNI terminado en 2 podrán acceder a sus haberes y asignaciones en las fechas informadas por ANSES

En el caso de la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad, las personas con DNI terminado en 2 accederán al pago el miércoles 15 de julio. El beneficio se deposita a trabajadoras registradas y monotributistas según el calendario oficial y en función de la terminación del documento.

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Todas las consultas y gestiones referentes a estas asignaciones pueden realizarse a través de los canales digitales habilitados por ANSES.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Las asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— estarán disponibles para todas las terminaciones de documento, incluida la 2, entre el 13 de julio y el 11 de agosto. El pago se acredita una vez presentada y aprobada la documentación solicitada por ANSES.

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El beneficiario debe verificar el estado del trámite y la fecha exacta de acreditación mediante la consulta en línea o telefónica.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC), que abarcan invalidez, vejez y madres de siete hijos, se abonan a titulares con DNI terminado en 2 el miércoles 10 de julio. Este grupo es el primero en cobrar durante el mes y el pago se efectúa antes que las jubilaciones y pensiones mínimas.

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El cronograma prioriza a los sectores de mayor vulnerabilidad, con acreditación directa en la cuenta bancaria informada.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas pueden cobrarse entre el 8 de julio y el 11 de agosto para todas las terminaciones de documento. En este caso, no hay un día específico por terminación de DNI, por lo que el beneficiario debe consultar el estado de su liquidación a través de los sistemas digitales de ANSES.

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Desempleo Plan 1

El organismo oficial recuerda la importancia de mantener actualizados los datos personales para asegurar el cobro en tiempo y forma

La Prestación por Desempleo Plan 1 será abonada el jueves 23 de julio para quienes tengan DNI terminado en 2. Este beneficio se liquida en la última parte del mes y sigue el criterio de pares de terminaciones de documento.

La acreditación depende de la presentación y aprobación de la documentación correspondiente ante ANSES.

Desempleo Plan 2

Para la Prestación por Desempleo Plan 2, el período de cobro se extiende del 30 de junio al 8 de julio para todas las terminaciones de DNI, incluida la 2. El beneficiario puede consultar la acreditación y retirar los fondos en cualquier momento dentro de ese rango de fechas.

ANSES recomienda verificar periódicamente el estado de los trámites, las fechas y los montos a través de sus canales oficiales, tanto en la web como en la aplicación móvil.