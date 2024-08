Lunes negro: el Gobierno cree que el impacto local será menor gracias al plan económico y al cepo cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili (Gustavo Gavotti)

El Gobierno asegura que el lunes negro que asoló los mercados en la primera jornada de la semana, con desplomes históricos a nivel global y que hizo subir con fuerza el riesgo país argentino tendrá un impacto menor al de otras plazas financieras por la marcha del plan económico y por haber sostenido el cepo cambiario.

El riesgo país argentino escalaba pasadas las 13 los 1.700 puntos, una suba de más de 6% desde el inicio de la rueda financiera de este lunes, que tiñó de rojo las pantallas en todo el mundo por el derrumbe, primero, de los mercados asiáticos y que derramó hacia el resto horas más tarde. En el equipo económico analizaron la caída como una mezcla de factores externos (suba de tasa en Japón, datos de Estados Unidos que hacen pensar en una recesión cercana, tensión en Medio Oriente) y lo analizaron como una corrección más que un cambio de fundamentos de la economía global.

Para el frente local, aseguran que no debería tener mayor impacto en los activos locales por las características del programa económico y por la persistencia de los controles cambiarios, que hacen que los flujos de capitales sean menos volátiles a este tipo de eventos globales. “A nosotros nos afecta, pero mucho menos que usualmente, dado el orden macroeconómico y que no tomamos medidas apresuradas como haber salido del cepo”, mencionaron desde un despacho oficial.

“Este mismo escenario con el sobrante de pesos que había y sin cepo hubiera sido una calamidad. Por supuesto que sube el riesgo país, pero como ya explicamos el otro día, hoy no es ese el tema importante, ya que el gobierno no necesita financiamiento y las empresas privadas lo están consiguiendo a tasas muy favorables”, explicaron desde el equipo económico. Además, mencionaron que dos frentes como la baja de la inflación y la actividad económica no deberían verse afectados.

