La brecha cambiaria se mantuvo estable sin intervención oficial pero el dólar seguirá bajo presión

Operadores en la bolsa de valores rodeados de gráficas mostrando una jornada de volatilidad y caos - (Imagen Ilustrativa Infobae).

Conocido ya el derrumbe de las bolsas asiáticas, la mala performance de las bolsas europeas y con la certeza de un lunes negro también para los activos argentinos, todas las miradas del mercado se posaron sobre el Banco Central a la espera de la decisión oficial: intervenir todo lo que sea necesario para mantener la brecha cambiaria acotada a costa de sentir el impacto en las reservas o, por el contrario, dejar correr el dólar financiero para, precisamente, minimizar las pérdidas y no financiar la fuga, a riesgo de desatar una ola de expectativas negativas.

Pues bien, para asombro de los operadores que, en principio, consideraron como una potencial buena noticia el bajo volumen que se operó también en el mercado de cambios oficial aunque finalmente fue otra jornada con ventas por USD 24 millones para el Banco Central, no pasó lo uno ni lo otro.

La brecha se mantuvo estable, con un cierre del contado con liquidación en $1.335 prácticamente la misma cotización del viernes -cuando sí acusó el impacto del derrumbe de los mercados internacionales-, sin que en la plaza se advirtiera la presencia del BCRA.

Más allá del impacto que no fue en la brecha cambiaria, lo cierto es que el nuevo contexto internacional seguirá poniendo fuerte presión al mercado cambiario

La intervención oficial es, a diferencia del año pasado, menos evidente en el contexto actual donde los activos tienen operaciones “genuinas”. Sin embargo, las variaciones sin explicar de las reservas y movimientos inusuales en los bonos son indicios claros para quienes monitorean día a día esas variables de la irrupción del BCRA en la plaza. Así, uno de los analistas que prefiere el off the record, aseguró que “desde que se anunció que iban a intervenir, venden un promedio diario entre USD 40 y USD 60 millones. Claro que esa cifra no es estable, hay días que pueden no aparecer y en otros se ven picos de volumen”. La fuente también explicó que la intervención del Central no es necesariamente de contado, sino que tiene diferentes alternativas para operar que hacen más difícil su seguimiento en el contexto actual del mercado.

En cualquier caso, la relativa estabilidad en las cotizaciones se registraron tras una semana de alta volatilidad en la que la brecha se redujo a 35% para volver ampliarse levemente por encima de 40% el viernes, en pleno golpe de la primera ola de caídas bursátiles ante los temores de la recesión en Estados Unidos y la suba de la tasa de interés en Japón. Durante esos esos días, los operadores identificaron la intervención oficial, expectativa que también tenían hoy antes de la apertura. Las apuestas estaban divididas en el mercado entre quienes creían que se vería una fuerte contención oficial y quienes creían que se vería un fuerte salto de la brecha. Aunque no ocurrió ninguna de las dos y el efecto inicial con caídas de los bonos y un inicio “áspero” para el dólar fue suavizándose con el correr de las horas, ambas cosas pueden ocurrir en las próximas horas.

“Luego del inicio del esquema de intervención que pudo hacer caer la brecha un 15%, el frenesí mundial de estas ruedas volvió a impactar en una suba del nivel de brecha. Ante esto se pueden ver dos partes de este resultado: una caída del porcentaje de oferta de dólares libres en el mercado y un aumento del porcentaje de oferta de dólares en el mercado a través del mecanismo blend y dólares oficiales. Esto implicaría una reducción de la venta de dólares genuina en el mercado de dólares”, profundizaron en Aurum Valores.

Más allá del impacto que no fue en la brecha cambiaria, lo cierto es que el nuevo contexto internacional seguirá poniendo fuerte presión al mercado cambiario. Esto porque además del derrape de los activos financieros, también las commodities cayeron de precio, con un valor por tonelada de la soja que llegó a los USD 370 al tiempo que el Banco Central de Brasil debió intervenir para evitar una devaluación más abrupta del real brasileño que se acerca a los R6 por dólar.

“Los precios de los commodities exportables de la Argentina podrían seguir la tendencia a la baja. La tensión vía monedas emergentes, en especial el real brasileño, puede presionar sobre el tipo de cambio real de Argentina, y podría llevar a presiones en los dólares alternativos. En este contexto, lo que se mirará de cerca también es si el Gobierno decide o no intervenir en estos mercados y en qué magnitud, dado que en situaciones como la vivida estos días en el mercado suele ‘mandar el flujo’ y la posición de reservas netas de Argentina está en terreno negativo”, aseguró Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS.