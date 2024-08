El Gobierno prepara un nuevo aumento de colectivos en el AMBA: a cuánto puede subir el boleto mínimo

El boleto de colectivos se mantiene congelado desde febrero.

El Gobierno de Javier Milei prepara un nuevo aumento para el boleto de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que será anunciado la próxima semana, y no tiene previsto, por el momento, un incremento en los subsidios que paga el Estado a las empresas de transporte de pasajeros. Si bien no hubo precisiones sobre la magnitud de la actualización, la suba sería “gradual y responsable”.

Así lo anticipó este jueves el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, ante el reclamo de intendentes del interior sobre el congelamiento de tarifas en el AMBA y la quita de subvenciones que aplicó la gestión actual.

“Nosotros, desde que llegamos a la Secretaría de Transporte de la Nación, hemos incrementado el pasaje del AMBA como no se ha hecho en los últimos 20 años. Hemos logrado el descongelamiento inmediatamente al asumir y luego dimos el salto grande donde ya hemos equiparado ahí en ese momento a las tarifas que se pagaban en el interior del país. En estos próximos días estaremos comunicando una actualización de tarifa en el AMBA. Siempre de manera gradual y responsable, con el proceso de eficientización que hemos arrancado en el Gobierno Nacional”, dijo el funcionario en diálogo con Cadena 3.

Franco Mogetta, secretario de Transporte

Mogetta sostuvo que no está previsto un incremento en los subsidios que reciben las líneas de colectivos que se mueven entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. “La verdad que estamos muy sorprendidos porque no ha habido ninguna decisión, ninguna norma que hayamos dictado. Funcionarios del nivel de un intendente hacen declaraciones simplemente por trascendidos periodísticos, dando por sentado un hecho que no existe. No hemos dictado ninguna resolución disponiendo aumentos de subsidios para AMBA”, dijo

En el sector calculaban que el Estado debería sumar $20.000 millones en subvenciones a esas empresas para mantener el boleto mínimo en $270 por viaje, lo que implicaría pasar de un gasto de $160.000 millones a $180.000 millones.

De la masa total de erogaciones, 40% corresponde a Nación, 10% a Ciudad y 50% a Buenos Aires. De todos modos, como el precio del pasaje y los subsidios no alcanzan para cubrir las estructuras de costos de las compañías, se observa una merma creciente en el faltante de unidades. Es decir, menos colectivos y peor servicio.

Las líneas reducen las frecuencias por falta de fondos. (NA)

El último aumento en el boleto de colectivos del AMBA se dio en febrero y, por la fórmula que autoriza al Gobierno a aplicar incrementos en base a inflación, hay una suba “pisada” de casi 80 por ciento. Ese es el porcentaje que podría saltar el boleto, de $270 a casi $485 sin necesidad de audiencia pública. Sin embargo, en Transporte anticiparon que el aumento será mucho menor.

En las provincias, el boleto de colectivos se encuentra solo subsidiado por los gobiernos provinciales, ya que Nación eliminó el Fondo Compensador del Interior (FCI) por el cual se subsidiaba a esos pasajeros. Ese fideicomiso tuvo en 2023 un presupuesto de $102.000 millones que fueron cortados en febrero.

“Nosotros lo que sí hacemos es seguir trabajando para incrementar los lugares donde se implementa la tarjeta SUBE, que tiene el beneficio directamente al usuario, que es el subsidio a la demanda. No seguir engordando empresas para que hagan uso del subsidio que no es justamente el necesario para cada uno de los sistemas. Entonces nosotros lo que sí queremos es fortalecer el beneficio que le llega directamente al usuario del transporte público de pasajeros a lo largo y a lo ancho del país”, concluyó Mogetta.