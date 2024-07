El Reino Unido pretende extraer 500 millones de barriles de petróleo de las Islas Malvinas

El proyecto se ubica a unos 240 kilómetros al norte de Puerto Argentino, en Sea Lion

Las autoridades locales británicas de las Islas Malvinas llamaron a una consulta popular para extraer 500 millones de barriles de petróleo. Esto transformaría sustancialmente la economía del archipiélago que depende en la actualidad de la cría de ovejas y la pesca.

Las tareas de perforación y explotación serían llevadas a cabo por la empresa israelí Navitas Petroleum, a unos 240 kilómetros al norte de Puerto Argentino, en Sea Lion. La compañía prevé extraer 300 millones de barriles en los próximos 30 años, aunque la reserva supera los 500 millones. En las primeras fases se realizarían inicialmente 23 pozos.

De acuerdo a lo publicado por el diario inglés The Telegraph “se cree que el campo contiene 1700 millones de barriles de petróleo, lo que lo hace varias veces más grande que Rosebank, el mayor desarrollo planificado para el propio Mar del Norte del Reino Unido, que se estima que contiene 300 millones de barriles”.

Asimismo, el periódico resaltó el impacto ambiental del proyecto: “La cantidad de aceite producido abriría un enorme agujero en las promesas del Reino Unido de reducir las emisiones”, señala el periódico. Y agrega que “el Partido Laborista, que se perfila como ganador de las elecciones británicas de este 4 de julio, ha resaltado como objetivo acelerar la transición energética y ha prometido prohibir toda nueva exploración de petróleo y gas en aguas británicas”. Esa prohibición, de todos modos, no afectaría a las Malvinas, porque la administración local es la que tiene voz y voto sobre los derechos de perforación en las aguas circundantes.

La consulta popular para que los habitantes de la isla habiliten o no la extracción abrió el pasado 2 de julio y se extenderá hasta el 13 de agosto.

“De acuerdo con la Ordenanza de Minerales Offshore de 1994 (en su versión enmendada), se ha presentado una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Gobierno de las Islas Malvinas por parte de Navitas Petroleum Development and Production Ltd. respecto a las propuestas de perforación de pozos petroleros y producción en alta mar en el Área de Desarrollo Norte del Campo Sea Lion, Fases 1 y 2, y actividades asociadas. Por lo tanto, ahora se abrirá un período de consulta obligatoria que se extenderá del 2 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024″, señala el sitio web oficial del gobierno de las islas.

Las actividades exploratorias de Navitas en Malvinas datan desde hace tiempo y ya fueron cuestionadas por la gestión de Alberto Fernández en septiembre de 2023. Además, la compañía había recibido en 2022 una sanción de 20 años por operar dentro de la plataforma continental argentina sin contar con la habilitación. El reclamo fue dirigido no solo al Reino Unido sino que también alcanzó a Israel.

Así, ya son 10 las empresas sancionadas por las actividades ilegales vinculadas al sector de hidrocarburos en el archipiélago. La lista de inhabilitaciones para explorar en territorio argentino offshore o continental viene sumando adeptos desde 2013. Además de Navitas, se encuentran sancionadas Rockhopper, que fue la que descubrió el yacimiento en 2010 y que mantiene el 35% de las operaciones de Sea Lion, Falkland Oil and Gas, Borders and Southern Petroleum, Argos Resources, Desire Petroleum, Premier Oil, Noble Energy Falklands Limited, Noble Energy Inc y Edison International.

Ahora, fuentes de Cancillería dijeron a Infobae que “es objeto de análisis para determinar eventuales acciones diplomáticas correspondientes”.

Días atrás, la Federación Argentina de Municipios (FAM) se pronunció en contra de la explotación de hidrocarburos en Malvinas e instó al Gobierno a que inicie acciones diplomáticas “para que se detengan estas acciones que atentan contra los derechos soberanos e intereses económicos del país”.