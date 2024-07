Tras los datos negativos de junio, la industria automotriz recalculó sus proyecciones de ventas hacia la baja

Las fábricas argentinas tuvieron una caída de producción fundamentalmente por la baja de ventas en el mercado interno. Las exportaciones tambien cayeron en junio un 10%

La caída de las ventas de autos cero kilómetro en junio fue del 25,5%; la de las exportaciones fue del 10,3%; y la de producción automotriz fue del 40,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Todas son malas noticias para la industria luego de los alentadores números de recuperación que se habían registrado en abril y mayo, porque se detuvo la recuperación y se volvió a caer levemente en el cierre del semestre.

De hecho, las estimaciones de ventas para 2024, que habían empezado en enero con una proyección de 330.000 unidades, algo así como el 25%, pero en mayo ya habían subido a 380.000, parecen haber sido recalculadas nuevamente hacia la baja.

“El mercado automotriz terminó el primer semestre con una baja del 23% respecto al año 2023, pero de ese 23%, hay un dato que es interesante, y es que el mercado bajó mucho en el canal convencional, de venta directa en los concesionarios, hasta un 35%; sin embargo los patentamientos por plan de ahorro crecieron un 12%. Lo que pasó fue que muchas marcas sobreadjudicaron autos en ese canal de venta en los primeros meses del año. Entonces, el mercado convencional cayó un 35% y en esa caída, por los stocks de todas las marcas, hubo también muchas marcas muy agresivas desde el punto de vista de competitividad y precios. Nosotros elegimos generar valor y negocios rentables”, describió Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina.

Aunque hay distintas formas de interpretas las cifras que publicó ACARA, la Asociación de Concesionarios de Automotores, con cifras que releva mensualmente a través del sistema SIOMA.

Valentina Solari, Directora Comercial de Renault Argentina, estimó una producción de 340.000 autos para 2024

“Hay que considerar un mes de junio de 2024 con 4 días hábiles menos que el mismo mes de 2023, entonces el promedio por día hábil fue un 6% menos y no un 25,5%. Nosotros estamos viendo un mercado automotriz para este año que es de 340.000 unidades, es decir un 20% menos en comparación con 2023. Las bajas más importantes se vieron los primeros meses, un enero y febrero en el orden del -40%, después tuvimos meses muy fuertes como mayo, así que creemos que serán 340.000 unidades este año”, explicó la ejecutiva.

Los últimos días de cada mes se suelen patentar más autos para cumplir objetivos de las concesionarias, muchas veces a través de lo que se conoce como autopantentamientos, que no es otra cosa que registrar unidades por parte de las propias agencias, de modo de cumplir el cupo que exige la marca, y a la vez asegurarse unidades en condiciones previas a las que posiblemente cambien cuando comience el siguiente mes.

“Nadie compra autos que no va a vender. Los autopatentamientos son también un mecanismo que tienen las concesionarias de asegurarse autos al precio del mes que está terminando, pero que saben que van a tener comprador. En parte es por eso que se da, aunque con los precios que prácticamente no se están ajustando demasiado en estos meses, la diferencia no es tanta, y entre el costo financiero que tiene invertir el dinero y el ajuste, no hay tanta ventaja en adelantar las operaciones”, comentó hace algunos días un alto ejecutivo de una terminal automotriz argentina.

Después de un inicio de año con un mercado debilitado por la situación económica, prácticamente todas las marcas tendrán una agenda más agresiva de nuevos modelos que llegarán o regresarán al mercado argentino en el segundo semestre. Si bien se espera que con la reducción del Impuesto PAIS, el escenario sea más propicio para importar autos con menores costos, la reducción de 180 a 120 días para disponer de los dólares que permitan pagar esos compromisos, animará a las terminales a traer más volumen.

La segunda parte del año tendrá más novedades. El último lanzamiento fue el del Volkswagen T-Cross, perteneciente al competitivo segmento de los SUV-B, el de mayor competencia y crecimiento

En el último mes se lanzaron nuevos productos en todos los segmentos, desde la Ford Bronco V6, hasta el Volkswagen T-Cross, pasando en el medio por el nuevo Toyota Corolla Cross o el lujoso Toyota Crown Hybrid de la marca japonesa, el Citroën C3 Aircross, hasta el Fiat Fastback presentado en mayo. Sin embargo, entre julio y septiembre, habrá más lanzamientos aún, con Renault Kardian, Peugeot 2008, Volkswagen Amarok, estos dos últimos modelos producidos en Argentina, y se espera para fin de año la llegada del Toyota Yaris Cross.

“En este segundo semestre, el 30% de nuestras ventas van a ser autos importados. En el primer semestre fueron un 15%, mientras que el año pasado fueron un 8%. Dicho de otro modo, en 2023 las ventas de producción nacional de Renault fueron de un 92%, lo cual es un orgullo para nosotros, en el primer semestre fueron el 85% y en el segundo semestre serán del 70%”, dijo Solari.

Cuando se habla de importados, se está refiriendo a autos de cualquier origen externo, no solo de extra zona, sino también de Brasil y Colombia para el caso de Renault, o de México para otras marcas como Ford o Nissan.

“Si se demora la reducción del Impuesto PAIS como se está especulando en estos días, no será una buena noticia para las automotrices, pero con la reducción del plazo de pagos a 120 días, de todos modos las condiciones son mejores que las del primer semestre, y con la recuperación que se espera de la economía, aunque fuera más lenta que la famosa ‘V’, de todos modos la mejora se apreciará en el segundo semestre”, dijo otro ejecutivo a Infobae en los últimos días.