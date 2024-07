Hernán Lacunza, ex ministro de Economía: “Con este dólar, va a ser muy difícil levantar el cepo”

Coloquio de IDEA

El exministro de Economía Hernán Lacunzn advirtió en declaraciones radiales el riesgo de que el gobierno persista en mantener el atraso cambiario, con la pauta de aumento del dólar oficial al 2% mensual, con tasas de inflación superiores, que profundizarían el “abaratamiento” de la divisas norteamericana, ahondando el problema.

Lacunza dijo que los datos de la última semana, en que aumentó fuertemente el dólar y el Banco Central no pudo sumar divisas a las reservas internacionales, no son tan “analizables” debido a que hubo menos volumen por el feriado en Estados Unidos. Pero apuntó como muy preocupante las tendencias recientes. Al respecto, precisó: En los primeros cinco meses del año el Banco Central “compraba USD 150 millones por día”, pero en junio y julio no pudo comprar e incluso vendió. Además, apuntó, de enero a mayo la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue y los financieros fue de “20 y poco por ciento y ahora es más del 50%; se duplicó”.

“Hay un cambio en humor y signo del mercado; hay más demanda que oferta a este nivel del tipo de cambio real, que es hoy 45% inferior al de diciembre. Cuando algo se abarata mucho hay más demanda que oferta; esta tendencia no puede seguir”, explicó Lacunza en una entrevista en radio Mitre, y consideró que el equipo económico debe “estar tomando nota” de lo que sucede.

Lacunza fue ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal y en agosto de 2019, tras la catastrófica derrota del gobierno de Mauricio Macri en las elecciones primarias, asumió como ministro de Economía de la Nación.

Cuando se le recordó que tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificaron que no cambiarán la pauta de aumento del dólar oficial del 2% por mes, desechando otras posibilidades y difiriendo el momento de levantamiento del cepo hasta un momento más propicio.

Lacunza desechó la importancia de las proyecciones presupuestarias que presentó Caputo. "No pueden decir otra cosa", señaló. EFE/David Fernández

“No voy a entrar en polémica con las autoridades. Es más fácil hablar por radio. Pero cuando se dedica tanta energía a desmentir análisis de otros, es mala señal. Si las cuentas están en orden, las palabras sobran. Yo miro los datos que decía antes. Y no espero que las autoridades digan algo distinto de lo que dicen. Pero sí confío en que, como son gente con mucha experiencia, tomen nota del cambio de tendencia”.

Service automotor

En ese sentido sugirió la necesidad de un “service” al auto “que hasta acá fue útil para superar la megacrisis que dejó el gobierno anterior

“El auto empieza a ser ruido; si la reacción del conductor es negarlo, me preocupa. Porque se puede hacer más agudo el incipiente atraso cambiario y cada día que pase va a ser un poco peor”.

Los entrevistadores, del programa “Sábado tempranísimo”, insistieron que el gobierno ratificó en su proyección de presupuesto el “deslizamiento” del dólar oficial al 2% mensual.

Al respecto, el ex ministro desechó que esa sea una verdadera guía. “Ese documento no es muy informativo de lo que están pensando hacer, que obviamente no lo pueden decir”, señaló. Y reiteró que “tratar de repudiar y poner demasiado energía en desmentir quiere decir que hay desalineamiento. Porque si no, no hace falta.

En cuanto al riesgo, advertido por el economista Juan Carlos de Pablo, de estrecha relación con el presidente Milei de que “si tocan el dólar se puede venir todo abajo”, Lacunza explicó que no se trata de “tocar una sola cosa”.

Ajustándose a su figura del “service” al auto, explicó: “No es solo cambiar el aceite. Es revisar todos los niveles y que estén en armonía. Hacer un service muchas veces tienen efecto colateral. Si tomo un antibiótico porque tengo una infección, me produce acidez. Pero cuanto más tarde en tomarlo, más acidez me va a dar. No hay que hacer tanto hincapié en los daños colaterales del medicamento, sino en la infección. Durante 6 meses el dólar se fue atrasando. A este tipo de cambio va a ser muy difícil levantar el cepo. Hay que preparar el camino para normalizar, levantar restricciones, ver a qué tipo de cambio se puede converger. Más difícil será no cambiar nada.”