“¿Si no es ahora, cuándo?”: los empresarios de IDEA apoyan la Ley Bases pero piden más reformas para salir de la recesión

Gabriela Renaudo, presidente del Coloquio de este año y Daniel González, director ejecutivo de IDEA (Fuente: IDEA)

El Coloquio de IDEA tendrá en octubre su edición número 60° en Mar del Plata, la sede tradicional de ese encuentro, y en el que hombres y mujeres de negocios que buscarán plantear una visión elaborada por los propios CEOs sobre qué necesita, a su juicio, la economía para poder reactivarse luego de la “recesión brutal” que atraviesa, en palabras de uno de sus ejecutivos principales.

La organización cree que la dirección del plan económico es la correcta aunque esperan más señales para la inversión y nuevas reformas, algunas de ellas que quedaron fuera de la Ley Bases durante la discusión parlamentaria. Impuestos, cepo y reforma laboral y una macro ordenada asoman como las prioridades para los empresarios, que desde meses antes del Coloquio inician un trabajo de elaboración de propuestas para exponer ante sus pares y ante el Gobierno.

El Coloquio del año pasado, que tuvo lugar dos semanas antes de las elecciones primarias, no contó con la presencia del entonces candidato Javier Milei, que prefirió juntarse con un grupo de empresarios en una “contracumbre”. Todos los años la organización cursa invitación a los presidentes y a sus equipos.

“Hay que seguir desregulando la economía, atacar la inflación por una de sus principales causas que es el déficit fiscal nos parece correcto” (Renaudo)

“Tenemos una visión positiva de la ley Bases fundamentalmente porque finalmente sale una ley para este Gobierno, es importante. Mucho del contenido son cosas con las que venimos machacando hace tiempo. Sobre todo la reforma laboral, aunque en la ley solo hay algunas de esas cosas, pero son cosas que venimos planteando hace tiempo”, aseguró Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

“Hay que seguir desregulando la economía, atacar la inflación por una de sus principales causas que es el déficit fiscal nos parece correcto. Y después la modernización y el marco legal, que en parte está en la ley de Bases, el marco fiscal y la carga impositiva de hoy que es muy alta. El RIGI es un buen incentivo en un país en que la inversión extranjera es el 5%, pero no te va a salvar”, indicó Gabriela Renaudo, group country manager de Visa Argentina y Cono Sur y presidenta del Coloquio de este año. “Estamos de acuerdo con el RIGI. Pero no van a llegar decenas de millones de dólares de inversión sin una macro ordenada y confiable, aunque es un paso en la dirección correcta”, agregó González, ex CEO de YPF.

Este año se celebrará el 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata (Christian Heit)

Un grupo de más de 50 CEOs comenzó a trabajar en marzo en la elaboración de propuestas concretas para el desarrollo alrededor de cinco temas: inserción de la Argentina en el mundo y competitividad; empleo; social; rol del Estado; y fiscal, indicaron desde la entidad ejecutiva.

Según explicaron desde IDEA, el leit motiv de este año para los CEOs será: “¿Si no es ahora, cuándo? Transformar. Invertir. Sostener”. Se interpreta, en el lema de este año, la intención de cristalizar, con rapidez, una serie de reformas para las que ven plafón social y un gobierno con voluntad política -aunque con poco músculo- para llevarlo adelante.

“Es una una interpelación a nosotros como empresarios: hay una agenda del sector privado y de los empresarios que es bastante cercana a la agenda del gobierno: queremos equilibrio fiscal, libre mercado. No compartimos todo aunque es bastante cercana. Ahora de nuestro lado (es) dar lo que tenemos que dar para transformar e invertir para acompañar”, respondió Renaudo.

“Nos parece que hay algo muy profundo que está cambiando la sociedad, hoy se puede hablar de temas como la reforma laboral. Eso para nosotros es una oportunidad. Si no es ahora que la sociedad muestra un cambio, que hay alguien que está dispuesto a ir para ese lado, entonces cuándo, qué esperamos”, se preguntó González.

“Esto es un ajuste absolutamente ortodoxo y nadie puede estar sorprendido que pase por una recesión brutal. El presidente fue elegido cuando dijo que iba a pasar eso” (González)

Algunos de los ejes temáticos del 60° Coloquio –que tendrá lugar a mediados de octubre– serán Inserción de Argentina en el mundo y competitividad (encabezado por Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina); Empleo (Eduardo Lopardo, director General de Arcos Dorados); Social (Marcelo Tarakdjian, vicepresidente 2° de IDEA y CEO de Telefónica Movistar Argentina); Rol del Estado (Eduardo Bastitta, fundador de +Colonia y co-fundador de Plaza Logística y quien además es uno de los miembros del consejo asesor económico de Milei) y Fiscal: Martin Ticinese (presidente en Cervecería y Maltería Quilmes).

“Estamos transicionando el ajuste, que fue un ajuste fuerte. Creemos que en general va en la línea correcta (el plan económico) con algunos matices, y son para que haya una reactivación económica. Cuando miramos el consumo, tuvimos un primer trimestre muy duro. Pero ahora empezás a ver en mayo la brecha con la inflación empieza a achicarse”, dijo la ejecutiva de Visa.

“Esto es un ajuste absolutamente ortodoxo y nadie puede estar sorprendido que pase por una recesión brutal. El presidente fue elegido cuando dijo que iba a pasar eso. Nosotros miramos el contexto y miramos que la receta de desequilibrio fiscal y estímulo al consumo no funcionó. Alguien nos presentó una propuesta distinta: un ajuste fiscal relevante para que nunca más el Estado sea el ancla que tira para abajo a toda la economía. Vemos que pareciera que la peor parte ya pasó”, añadió González.

“Pareciera que agarramos la autopista correcta, pero hay que pasar los baches. Hay que aguantarla. Muchos argentinos votaron por esto, ahora hay que sostenerla. El empresariado creemos que es una dirección correcta con matices. Es difícil un empresario que no vea el medio vaso lleno”, concluyó Renaudo.