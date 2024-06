Un exasesor de Milei decidió poner candado a su cuenta en X para “limpiarla de trolls y fanáticos groseros mileístas”

El economista Carlos Rodríguez, ex asesor del presidente Javier Milei, puso “candado” a su cuenta de X para alejarse de los comentarios negativos en contra de su persona y sus ideas de política económica.

“He decidido poner candado a mi cuenta. Lo hago para limpiarla del stock de trolls y fanáticos groseros Mileístas que arruinan la posibilidad de una discusión seria y educada”, posteó.

“Pido disculpas a la mayoría de seguidores correctos y motivados, pero esto se estaba convirtiendo en un circo al servicio de los males modales de un grupito que debe ser limpiado de mi red. Por supuesto acepto nuevos seguidores que se presenten, pero me aseguraré que no pertenezcan a ese grupo de fanáticos molestos. Saludos a todos”, agregó en la publicación.

El descargo de Rodríguez tuvo amplia repercusión en las redes sociales. La primera reacción al post fue del abogado liberal, Carlos Maslatón, quien le preguntó: “¿Y por qué inhabilitás el retweet?. Es importante que se lea más tu visión”. A lo que Rodríguez replicó: “Es automático, viene con el candado”.

Otro apoyo a Rodríguez fue de Javier Bolzico, el presidente de Adeba (la Asociación de Bancos de la Argentina). “Carlos, siempre es un gusto leerte e interactuar contigo. Y cuando no coincidimos, más interesante todavía. No hay por qué soportar falta de respeto”.

Rodríguez replicó: “Es lamentable que el Presidente recurra a esos métodos sucios para hacerse popular....”

La relación con Milei

En mayo de 2023, Carlos Rodríguez fue designado jefe del Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei, cuando el Presidente aún era pre candidato de La Libertad Avanza.

“Lo que me convenció fue la cantidad de gente, empresarios, personas que conozco por el CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina), gente importante, que me venía pidiendo que lo ayude, que lo aconsejara. Yo me había peleado al principio por una cuestión de formas. Pero después me di cuenta de que en términos económicos, este hombre piensa igual que yo. Tal vez es un poquito más libertario y yo conservador, pero en el fondo es lo mismo. Los dos estamos por el libre mercado y hace dos años que vamos por el mismo camino. Yo no voy a ser ministro de Economía, ya estoy grande para eso, pero lo puedo asesorar”, declaraba Rodríguez en una entrevista con Infobae, a horas de haber sido designado jefe asesor.

¿Qué pasó después? Durante algunos meses la relación entre Milei y Rodríguez continuó, pero con el tiempo se fue enfriando. Días antes de renunciar como asesor (dejó su cargo en noviembre de 2023), el economista compartió su descontento en las redes por la poca participación que se le daba en el partido.

Los tuits de Carlos Rodríguez, asesor económico de La Libertad Avanza

Días más tardes, Carlos Rodríguez renunció como asesor y emitió un comunicado contundente, también a través de la red social X, antes conocida como Twitter.

“Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”, dijo el economista y ex funcionario a través de su cuenta.

“Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona. Felicito a Javier Milei y a todos los miembros de LLA por el maravilloso trabajo que han realizado en favor de transformar para bien a nuestro querido país”, agregó.

“Les digo. No he sido consultado en meses. Tenía la decisión tomada hace tiempo. Hoy es el momento óptimo ya que Javier designó el Ministro de Economía y cambió el Presidente del Banco Central. Ya está la casa en orden”, aclaró el rector del CEMA en un segundo tuit ante las consultas de muchos usuarios de la red social.

Con el correr de los meses la relación con Milei terminó de romperse completamente y Rodríguez se volvió crítico de la gestión del nuevo Presidente. Sin ir más lejos, hace apenas un mes el economista acusó al Gobierno de generar “una de las recesiones más rápidas y profundas de la historia del país”.

De igual manera, se mostró completamente en contra del camino elegido por el mandatario nacional para realizar el ajuste fiscal. “El ajuste fiscal lo lograron con enorme devaluación que activó un impuesto transitorio (PAIS), licuó ingresos, jubilaciones y otros gastos sociales, paralizó obra pública y transferencias a provincias. Se congelaron gastos nominales del gobierno en medio de la suba de la inflación, lo cual contribuyó a la licuación temporaria de partidas. En otras palabras, ningún ajuste estructural sostenible”, señaló Rodríguez.

“Milei no tiene equipo. No es un partido. Están él y sus fanáticos. En el gabinete echa a todos los que le hacen sombra. Básicamente son Milei y su hermana. Parece la saga DUNA . Tiene que construir un verdadero partido de Derecha con miras a 2025/27. Y olvidarse de tratar de cambiar la argentina con UNA Ley. Y buscar metas menos ambiciosas y más creíbles para 2024. Y el Presupuesto 2025. Carece de gente para miles de posiciones de gobierno intermedias, eso debe ser atendido...”, agregó en las redes sociales.

Un mes más tarde, Carlos Rodríguez puso candado a su cuenta de X.