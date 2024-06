Relación comercial México-Argentina: qué importancia tiene y cuáles serán los desafíos con Claudia Sheinbaum

Javier Milei y Claudia Sheinbaum (Gettyimages)

Con 135 años de relaciones diplomáticas, Argentina tiene un importante intercambio comercial con México, país en el que este domingo ganó la presidencia la candidata oficialista Claudia Sheinbaum. A pesar de tener una ideología contrapuesta al presidente Javier Milei, tendría intenciones de fortalecer el vínculo.

El intercambio bilateral de bienes entre Argentina y México se incrementó 428% entre 1993 y 2023, lo que se traduce en una tasa de crecimiento promedio de 5,7% anual. La expansión del comercio estuvo liderada por el dinamismo mostrado por las exportaciones mexicanas, con una contribución del 68,1%, según precisó a Infobae la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

De esta forma, las importaciones se incrementaron 563%, a una tasa anual del 6,5% en dicho período. Por su parte, las exportaciones hacia México explicaron un 31,9% del alza del comercio bilateral, avanzando un 284%, lo que representa una tasa promedio de crecimiento del 4,6% anual.

Comercio exterior argentino con México (CAC)

Puntualmente, durante 2023 el intercambio comercial entre Argentina y México fue de USD 2403 millones, marcando una caída del 14,4% con respecto a 2022. El saldo fue deficitario ya que las exportaciones alcanzaron los USD 842 millones, mientras que las importaciones totalizaron USD 1.562.

La CAC destacó que entre 2021 y 2023 el promedio del comercio bilateral estuvo en torno a los USD 2430 millones de dólares, muy por debajo del registrado entre el período 2008-2013, cuando el promedio fue de USD 2967 millones.

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las principales exportaciones argentinas a México consisten en combustibles, aceite de soja, aceite de girasol, vinos y aleaciones de aluminio. En particular, entre todos los distritos, la provincia de Buenos Aires es la principal socia comercial de México, siendo origen de más de la mitad de las ventas hacia dicho país, fundamentalmente por su producción de girasol y su siderurgia.

Relevancia de los complejos de soja y girasol en las exportaciones a México (BCR)

En los últimos años, el crecimiento exportador de los aceites de soja y girasol impulsó fuertemente el comercio exterior entre ambos países, además de agregarle peso a los complejos agro en la canasta exportadora.

Según la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Argentina abastece el 46% de la semilla de girasol de México, el 42% del glicerol y el 37% del aceite de soja consumido en dicho país

Por otro lado, las importaciones más importantes desde México hacia Argentina provienen esencialmente de la industria automotriz (vehículos e insumos), además de gas natural y partes de teléfonos.

La industria automotriz mexicana es la sexta del mundo en cantidad de vehículos producidos y la cuarta a nivel global en cuanto a exportaciones

“El sostenido déficit comercial de la relación Argentina-México se explica fundamentalmente por el estructural déficit comercial que tiene el complejo automotriz en el comercio exterior argentino. En este sentido, sólo en 2023 el déficit comercial con México superó los USD 1.200 millones, con un rojo acumulado de casi USD 13.500 millones en los últimos diez años”, señalaron Guido D’Angelo y Emilce Terré de la BCR.

En tanto, desde la CAC resaltaron que si bien la balanza comercial es deficitaria para Argentina, en los últimos cinco años el rojo ha sido bastante menor al registrado entre 2011 y 2018.

“Se necesitaría ahondar el comercio exterior en productos industrializados, que agreguen valor, no solo aceites sino también alimentos o bebidas, aunque para eso es necesario un trabajo más profundo de los gobiernos, para que estos productos puedan ser conocidos y demandados”, explicaron los especialistas de la entidad.

¿Relaciones diplomáticas en la cuerda floja?

En lo que respecta a las relaciones diplomáticas, el vínculo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y Milei se tensó en marzo por un cruce verbal entre ambos: el jefe de Estado tildó al primer mandatario mexicano de “ignorante”, luego de que este lo llamara “facho conservador” en noviembre pasado.

Ante esta situación, Sheinbaum, ahora convertida en la primera presidenta mujer electa de México con casi el 60% de los votos y miembro del mismo partido que AMLO (Movimiento de Regeneración Nacional), manifestó: “Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo pues son los proyectos. Por eso, es lo que hay que reivindicar más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto y tiene que haber respeto”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (EFE/Isaac Esquivel)

Ahora, a pesar del triunfo electoral de Sheinbaum, Milei no hizo ninguna declaración, mientras que Cancillería extendió sus felicitaciones e indicó en un comunicado: “Al cumplirse 135 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, el Gobierno argentino renueva su disposición para continuar desarrollando la agenda de trabajo bilateral”.

Carolina Zaccato, candidata doctoral en Relaciones Internacionales y profesora en la University of St Andrews (Reino Unido), donde también es investigadora del Centre for Global Law and Governance (Centro de Derecho y Gobernanza Globales); dijo a Infobae: “Ideológicamente, la nueva presidenta mexicana se ubica en las antípodas del presidente argentino, representa a la izquierda política en la actualidad y es una continuidad de AMLO”.

José Joel Peña Llanes, especialista en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó: “A pesar de algunos comentarios desafortunados por parte de ambos mandatarios, yo creo que la relación se mantiene sólida. Ambos países han realizado esfuerzos continuos desde principios del siglo XXI para fortalecer su relación en áreas como la política, la economía, la cultura y la cooperación”.

“Entonces, si bien la victoria de Milei, un político de ideología claramente de derecha, podría representar un distanciamiento con el gobierno de transición liderado por López Obrador y luego con la gestión de Sheinbaum, que iniciará en octubre y que, como ella lo ha señalado, dará continuidad a todas las políticas diseñadas e implementadas; yo confío en que la relación tradicional de respeto mutuo y de cooperación con Argentina evitará que los desacuerdos que puedan existir entre los mandatarios afecten una colaboración beneficiosa para ambas naciones”, consideró.

Además, señaló: “Tengo entendido que después de las desafortunadas declaraciones entraron en contacto ambas cancillerías para mantener en bajo perfil estos problemas y evitar que pongan en peligro la relación bilateral, sobre todo en un contexto en el que México tuvo problemas importantes con Ecuador, al grado de que rompieron relaciones diplomáticas, así como en su momento hubo tensiones entre Colombia y Argentina. Es decir, la intención de ambos gobiernos es no profundizar aún más la inestabilidad en la región porque sabemos que eso tiene consecuencias”.

“Me atrevería a pensar que es probable que Sheinbaum mantenga una relación armoniosa con Argentina, que además ha sido declarada un socio estratégico regional. En reuniones bilaterales recientes, en el marco de la celebración de los 135 años de relaciones diplomáticas, se ha resaltado el potencial de ambas economías en seguridad alimentaria y servicios basados en el conocimiento. De hecho, se firmaron acuerdos para impulsar iniciativas con miras a simplificar el comercio bilateral y fomentar la expansión y la diversificación de las oportunidades comerciales”, agregó.

Zaccato sostuvo: “Es importante recalcar que en noviembre de este año se celebrará la cumbre del G20 en Río de Janeiro, bajo la presidencia brasileña del bloque. Será un momento de suma importancia, en el cual Milei deberá negociar y tender puentes con los dos principales socios políticos y comerciales de Argentina en la región, es decir, Brasil y México. En efecto, creo que esta cumbre representará no solamente una oportunidad para llevar e impulsar la agenda latinoamericana en el bloque de las principales 20 economías mundiales, sino también para que Milei recomponga relaciones con dos líderes de partidos ideológicamente opuestos a La Libertad Avanza pero que son socios fundamentales e ineludibles para la recuperación económica”.